Компания EcoFlow осветит выставку IFA 2023 инновациями в области бытовой энергетики

Во время пресс-ивента ShowStoppers в рамках выставки IFA2023 будет представлена новая портативная электростанция

ДЮССЕЛЬДОРФ, Германия, 31 августа 2023 г. /PRNewswire/ -- EcoFlow, ведущая компания по производству экологически чистых энергетических решений, намерена заявить о себе на выставке электроники IFA2023, которая пройдет с 1 по 5 сентября. Компания представит свои новейшие решения в области бытовой энергетики, а также другие инновационные технологии, воплощающие ее концепцию «Энергия нового мира». Кроме того, в этом году во время пресс-ивента ShowStoppers в рамках выставки IFA2023 компания EcoFlow представит новую портативную электростанцию.

Компания EcoFlow, известная своими портативными электростанциями, в 2023 году расширила сферу своей деятельности, включив в нее разработку решений для энергоснабжения жилых помещений. В мае в европейской штаб-квартире в Дюссельдорфе (Германия) компания EcoFlow представила EcoFlow PowerStream — первую в мире балконную солнечную систему с портативным накопителем электроэнергии. Этот революционный инновационный продукт позволяет пользователям собирать и хранить солнечную энергию, обеспечивая возможность электропитания их домов круглые сутки. Вскоре после этого во время выставки систем накопления энергии ees 2023 в Мюнхене компания EcoFlow представила EcoFlow PowerOcean DC Fit — легко модернизируемое аккумуляторное решение для хранения энергии, которое обеспечивает прямое подключение к существующим солнечным установкам с помощью инновационной технологии подключения фотоэлектрических систем. Компания EcoFlow представит оба продукта на стенде во время выставки IFA, подчеркнув свою приверженность делу расширения возможностей домохозяйств и семей в плане энергонезависимости.

Более того, 31 августа во время пресс-ивента ShowStoppers в рамках выставки IFA2023 компания EcoFlow готовится представить свое последнее инновационное изобретение — EcoFlow DELTA Pro Ultra. Данное решение для резервного электроснабжения всего дома также работает в качестве решения для домашнего энергоснабжения, предлагая домовладельцам непревзойденную резервную мощность и независимость в плане использования электропитания. Выпуск модели EcoFlow DELTA Pro Ultra, которая будет представлена позднее, еще раз подтверждает приверженность компании EcoFlow идее создания более устойчивого мира с расширенными возможностями.

«Участие в выставке IFA2023 имеет большое значение для компании EcoFlow. Оно служит свидетельством нашей непоколебимой преданности Европе, и мы также рассматриваем эту платформу как стартовую площадку для демонстрации нашего стремления к энергонезависимому будущему, — заявила Магда Партика (Magda Partyka), менеджер по коммуникациям в Европе компании EcoFlow. — Компания EcoFlow, которая является новатором в области технологий, твердо привержена идее перемен и прокладывает путь к расширению возможностей отдельных людей и семей с помощью экологически чистых энергетических решений».

Подробная информация о мероприятии

Пресс-ивент ShowStoppers в рамках выставки IFA 2023

Дата: 31 августа 2023 г.

Время проведения: с 18:00 до 21:00

Место проведения: столы 61 и 63, южный вход, выставочный комплекс «Мессе Берлин», Берлин, Германия

Выставка IFA2023

Дата: с 1 по 5 сентября 2023 г.

Время: с 10:00 до 18:00 GMT+2

Место проведения: зал 3.2, стенд 303, выставочный комплекс «Мессе Берлин», Берлин, Германия

Информация о компании EcoFlow

EcoFlow — одна из ведущих компаний-производителей экологически чистых энергетических решений, чья миссия — обеспечивать энергией новый мир. С момента своего основания в 2017 г. компания EcoFlow ставит своей целью стать надежным и заслуживающим доверие компаньоном в сфере энергетики для людей и семей по всему миру, предоставляя доступные решения в области возобновляемых источников энергии для использования дома, на открытом воздухе и в подвижных пространствах. На сегодняшний день компания EcoFlow со штаб-квартирами в США, Германии и Японии расширила возможности более чем 2,5 млн пользователей на более чем 100 рынках по всему миру.

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SOURCE EcoFlow Technology Inc.