Система FormXtra.AI 8.4 демонстрирует улучшения в автоматизации извлечения сложных данных.

Разработанная Parascript интеллектуальная система обработки документов FormXtra.AI 8.4 демонстрирует улучшения в автоматизации извлечения сложных данных.

LONGMONT, Colo., 1 февраля 2023 г. /PRNewswire/ - Компания Parascript, специализирующаяся на разработке программного обеспечения с более чем 25-летним опытом извлечения данных, выпустила новую версию своего решения Intelligent Document Processing (IDP), FormXtra.AI 8.4. В этой новой версии добавлена многоязычная поддержка для распознавания рукописного текста, независимо от его содержания: на французском, немецком, испанском и португальском языках; поддержка таблиц способствует более эффективному распознаванию и извлечению данных из сложных таблиц; также были продемонстрированы: улучшение в полностраничном интеллектуальном распознавании символов (ICR), поля, которые основаны на алгоритмах обработки естественного языка (NLP) и динамические подписи для неструктурированных документов.

«Версия 8.4 - огромное продвижение для FormXtra.AI. Наша R&D команда внесла множество усовершенствований для повышения точности и эффективности при автоматизации извлечения данных из документов, обычно представляющих сложность для автоматизации. Мы с радостью наблюдаем за ростом точности в документах, сочетающих рукописный текст с машинной печатью наряду со сложными таблицами». - Дон Вуд (Down Wood), вице-президент по продажам.

FormXtra.AI - ведущее программное обеспечение IDP, разработанное Parascript на базе оригинального программного обеспечения FormXtra за счет использования новейших инновационных тенденций и подходов, существующих в области глубокого обучения и обработки естественного языка. FormXtra.AI обладает высокой универсальностью, что позволяет программному обеспечению классифицировать и извлекать данные из любого типа документов, независимо от формата, стиля текста и сложности.

Многоязычная поддержка

FormXtra.AI 8.4 независимо от контекста обеспечивает считывание любого типа рукописного текста для более широкого круга языков, основанных на латыни и кириллице. Vocabulary-free извлечение данных доступно для документов, написанных на английском, французском, немецком, русском, испанском и португальском языках.

Совершенствование Full-Page ICR

Автоматизация полностраничного извлечения рукописных и печатных данных точная, и сопряжена с трудностями, но теперь эта сложная задача автоматизации становится более доступной, чем когда-либо ранее. В FormXtra.В AI 8.4 команда разработчиков Parascript усовершенствовала свою запатентованную технологию ICR для повышения производительности при распознавании и извлечении полностраничных данных. Эта полностраничная функция извлечения дополняется искусственным интеллектом для повышения точности с течением времени.

Поддержка вложенных таблиц

Это инновационное решение позволяет FormXtra.В AI 8.4 полностью автоматизировано извлечение данных из сложных таблиц, включая таблицы с нерегулярной структурой, и таблицы, находящиеся внутри таблиц. Он готов к использованию в любом типе документов (структурированных, полуструктурированных и неструктурированных), а широкие возможности по реализации делают функцию универсальной для использования во многих системах и отраслях.

Trainable Fields

FormXtra.AI 8.4 включает в себя расширенные возможности при поиске и извлечении параграфов текста в документах по значению, аналогичному значению параграфов, используемых для обучения. Эта возможность реализует запатентованный подход к технологии NLP, которая может обучаться эффективнее при ограниченном количестве попыток (3-50). Поосредством NLP технологии, программное обеспечение может эффективнее решать такие сложные задачи, как извлечение ключевых договорных условий из юридического документа, извлечение юридических названий из неструктурированных документов, поиск пунктов, относящихся к правовому описанию имущества в контрактах, представлять анализ мнений и многое другое.

Parascript

Программное обеспечение Parascript ежегодно экономит компаниям свыше $1 млрд. Новейшее программное обеспечение Parascript включает в себя запатентованные технологии искусственного интеллекта, обеспечивающие надежные решения для сбора данных, которые обеспечиваюют высочайший уровень точности при обработке документов. Обладая более чем трехлетним опытом применения искусственного интеллекта для решения сложных проблем, Parascript может автоматизировать документоориентированные процессы в структурированных, полуструктурированных и неструктурированных форматах, существенно снижая потребность в участии человека. Компания Parascript автоматизировала почтовую индустрию, ипотечный процесс, обработку платежей и сотни других процессов.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Мария Комияма, [email protected]

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SOURCE Parascript, LLC