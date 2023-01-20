Благодаря Genius Trackers™ GameChange Solar выиграла группу проектов мощностью 2,3 ГВт

Благодаря системам Genius Trackers™ компания GameChange Solar выиграла в штате Флорида (США) группу проектов общей мощностью 2,3 ГВт

НОРУОЛК, штат Коннектикут, 21 января 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания GameChange Solar сегодня объявила о том, что выиграла группу проектов общей мощностью 2,3 ГВт в штате Флорида (США). Данные системы включают в себя участки, спроектированные для порывов ветра со скоростью 240 км/ч.

Коммерческий директор компании GameChange Solar Дерик Бота (Derick Botha) заявил следующее: «Способность нашей надежной системы Genius Tracker™ выдерживать скорость ветра свыше 240 км/ч являлась критически важной частью нашей способности выиграть эту большую группу проектов».

GameChange Solar Awarded Group of Projects Totaling 2.3 GW for Genius Trackers™ in Florida, USA

Для контактов и запросов СМИ обращайтесь по телефону к Дерику Бота +1 (302) 528-2125, по

электронной почте: [email protected]

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