Автомобили HAVAL JOLION, WEY Coffee 01 и ORA FUNKY CAT получили пятизвездочные рейтинги

Модели автомобилей HAVAL JOLION, WEY Coffee 01 и ORA FUNKY CAT компании GWM получили пятизвездочные рейтинги безопасности благодаря улучшению характеристик безопасности за счет технологий

БАОДИН (Китай), 25 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- Недавно три модели автомобилей компании GWM: HAVAL JOLION, WEY Coffee 01 и ORA FUNKY CAT (также известная как GOOD CAT) получили пятизвездочные рейтинги Австралазийской программы оценки новых автомобилей (ANCAP) и Европейской программы оценки новых автомобилей (Euro NCAP).

19 сентября модель HAVAL JOLION была отмечена в пятизвездочном рейтинге ANCAP на австралийском рынке. Это четвертая модель автомобилей компании GWM, получившая такой рейтинг на этом рынке за последние 12 месяцев.

Improving Safety Performance with technology, GWM HAVAL JOLION, WEY Coffee 01 and ORA FUNKY CAT Awarded Five-star Safety Ratings

Согласно результатам тестов, опубликованным программой ANCAP, модель HAVAL JOLION показала отличные результаты во всех тестах, включая тесты по ЗАЩИТЕ ВЗРОСЛЫХ ПАССАЖИРОВ, ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ, ЗАЩИТЕ УЯЗВИМЫХ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ и ПОМОЩИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ, набрав 90%, 84%, 64% и 92% баллов соответственно.

Эти превосходные характеристики неотделимы от многочисленных интеллектуальных конфигураций модели. Модель HAVAL JOLION оснащена несколькими конфигурациями активной безопасности (AEB, ACC, ELK и т. д.) в стандартной комплектации для австралийского рынка. А в тесте SAFETY ASSIST система помощи движению по полосе получила максимальные оценки.

Модели WEY Coffee 01 и ORA FUNKY CAT также получили отличные результаты в тестах на безопасность на европейском рынке. В начале сентября этого года эти две модели получили 5-звездные рейтинги от программы Euro NCAP.

В частности, согласно отчету, опубликованному программой Euro NCAP, модель WEY Coffee 01 получила 94% баллов в тесте на ПОМОЩЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ. В тестах на защиту взрослых, детей и уязвимых участников дорожного движения модель получила 91%, 87% и 79% баллов соответственно.

Окончательный результат тестов также показал, что по общему рейтингу модель WEY Coffee 01 заняла третье место в этом тесте, то есть выше, чем модели автомобилей Mercedes-Benz C-Class и Volvo C40 Recharge.

Генеральный секретарь компании Euro NCAP Mихель ван Ратинген (Michiel van Ratingen) заявил следующее: «В этом году Euro NCAP проведет испытания большего количества китайских автомобилей, чем когда-либо, а компания Great Wall Motor (GWM) действительно устанавливает стандарты для всех остальных».

Компания GWM уделяет большое внимание обеспечению безопасности с момента своего создания, постоянно инвестируя в соответствующие исследования и разработки. Интеллектуальная система автоматизированного вождения NOH (Navigation on HIPilot), собственная разработка компанией GWM, непрерывно совершенствуется.

Недавно модернизированная система оснащена модулем восприятия, состоящим из двух лазерных радаров, 5 радаров миллиметрового диапазона, 12 ультразвуковых радаров и 12 камер высокой четкости, а также чипа высокой вычислительной мощности.

Эта система может помочь транспортным средствам выполнять такие задачи, как интеллектуальный объезд препятствий и пешеходов, для обеспечения безопасности движения.

Компания GWM всегда придерживалась принципа «безопасности» в качестве основного и отстаивала концепцию «всеобъемлющей безопасности» из трех измерений: «безопасность пассажиров», «безопасность пешеходов» и «безопасность транспортных средств».

Продолжая улучшать показатели безопасности транспортных средств благодаря своему технологическому потенциалу, компания GWM стремится обеспечить высокое качество и безопасность вождения для своих покупателей во всем мире.

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