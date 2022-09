Melhorando o desempenho em segurança com tecnologia, o HAVAL JOLION, o WEY Coffee 01 e o ORA FUNKY CAT da GWM recebem classificação de segurança cinco estrelas

BAODING, China, 23 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Recentemente, três dos modelos da GWM, o HAVAL JOLION, o WEY Coffee 01 e o ORA FUNKY CAT (também conhecido como GOOD CAT) garantiram as classificações cinco estrelas do programa Australasian New Car Assessment (ANCAP) e do European New Car Assessment Programme (Euro NCAP), respectivamente.

Em 19 de setembro, o HAVAL JOLION foi reconhecido com a classificação de cinco estrelas da ANCAP no mercado australiano. Esse é o quarto modelo da GWM a receber essa classificação nesse mercado nos últimos 12 meses.

Melhorando o desempenho em segurança com tecnologia, o HAVAL JOLION, o WEY Coffee 01 e o ORA FUNKY CAT da GWM receberam classificação de segurança cinco estrelas (PRNewsfoto/GWM)

De acordo com os resultados do teste divulgados pela ANCAP, o HAVAL JOLION alcançou excelentes pontuações em todos os testes, incluindo aqueles para PROTEÇÃO DE OCUPANTES ADULTOS, PROTEÇÃO DE OCUPANTES CRIANÇAS, PROTEÇÃO DO USUÁRIO DE VIA VULNERÁVEL e ASSISTÊNCIA DE SEGURANÇA, com taxas de pontuação de 90%, 84%, 64% e 92%, respectivamente.

Estes excelentes desempenhos são inseparáveis das múltiplas configurações inteligentes do modelo. No mercado australiano, o HAVAL JOLION está equipado como padrão com várias configurações de segurança ativas (AEB, ACC, ELK, etc.). E entre os testes de ASSISTÊNCIA À SEGURANÇA, os sistemas de suporte de pista (LSS) obteve as notas máximas.

Os resultados obtidos pelo WEY Coffee 01 e pelo ORA FUNKY CAT também foram notáveis em testes de segurança no mercado europeu. No início de setembro deste ano, os dois modelos receberam classificação cinco estrelas da Euro NCAP.

Especialmente, de acordo com o relatório divulgado pela Euro NCAP, o WEY Coffee 01 alcançou uma taxa de 94% no teste de ASSISTÊNCIA À SEGURANÇA. Nos testes de proteção de adultos, crianças e usuários vulneráveis das vias, o modelo foi avaliado como 91%, 87% e 79%, respectivamente.

O resultado final também mostrou que a classificação geral do WEY Coffee 01 foi a de terceiro lugar neste teste, superior à do Mercedes-Benz C-Class e a do Volvo C40 Recharge.

Michiel van Ratingen, secretário-geral da Euro NCAP, disse: "Este ano, a Euro NCAP testará mais carros chineses do que nunca e a Great Wall (GWM) realmente estabelece o padrão a ser seguido."

A GWM sempre atribuiu importância à segurança na direção desde a sua fundação, e para isso, faz relevante investimento contínuo em P&D. O sistema de direção assistida por piloto inteligente NOH (Navigation on HIPilot), desenvolvido pela GWM, vem sendo atualizado constantemente.

O sistema recém-atualizado está equipado com um módulo de percepção composto por dois radares a laser, radares de ondas de cinco milímetros, 12 radares ultrassônicos e 12 câmeras de alta definição, juntamente com um chip de alta capacidade de computação.

Este sistema pode ajudar os veículos a executarem tarefas como evitar obstáculos e pedestres de forma inteligente, para garantir a segurança das viagens.

A GWM sempre preconizou a "segurança" como o elemento principal e defendeu o conceito de "segurança abrangente" a partir das três dimensões de "segurança dos ocupantes", "segurança dos pedestres" e "segurança do veículo".

Continuando a melhorar o desempenho de segurança dos veículos com sua força tecnológica, a GWM tem como objetivo oferecer uma experiência de viagem de alta qualidade e segura para compradores globais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1906462/image_1.jpg

FONTE GWM

SOURCE GWM