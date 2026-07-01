"He decidido casarme con el Perú": Keiko Fujimori en entrevista exclusiva con Ismael Cala

En su primera entrevista exclusiva mundial para el podcast The Abundance Revolution, la presidenta electa revela los secretos de su cuarto intento electoral, el espaldarazo oculto de su madre y el "milagro del perdón" que unió a sus padres antes de morir.

MIAMI, 1 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ --Tras consolidar una histórica victoria electoral en su cuarto intento presidencial, Keiko Fujimori eligió el micrófono del periodista, autor bestseller de más de 14 libros y estratega de vida, Ismael Cala para romper el silencio. En una conversación de alta carga política y emotiva, la nueva mandataria de los peruanos desmanteló algunos mitos sobre su dinastía familiar y lanzó una fuerte declaración de intenciones sobre el rumbo de su gobierno, asegurando haber dejado atrás las sombras del pasado para "casarse" definitivamente con el destino de su país.

Keiko Fujimori e Ismael Cala

El encuentro, grabado para el espacio The Abundance Revolution, expone el lado más humano y hasta ahora oculto de una de las figuras más polarizantes de la política latinoamericana contemporánea. De manera anecdótica, la entrevista aborda cómo Ismael Cala anticipó el triunfo de Fujimori casi un año antes en Marbella, España. En aquel momento, cansada de las derrotas previas, Keiko barajaba la idea de retirarse para escribir libros o dictar conferencias. Fue Cala quien, aplicando su visión como estratega, le profetizó el giro de timón: "Tienes mucha experiencia de vida... pero no te toca todavía, porque vas a ser presidenta de Perú y eso viene". La predicción rompió la maldición de las tres derrotas consecutivas y se materializó en este cuarto intento histórico.

Uno de los puntos políticamente más potentes de la entrevista desmantela la narrativa oficial sobre su ingreso a la vida pública a los 19 años, tras el traumático divorcio de sus padres. Durante décadas, la opinión pública acusó a Keiko de deslealtad familiar por ocupar el puesto de Primera Dama. La presidenta electa reveló que la historia real fue diametralmente opuesta.

Al recibir la propuesta de Alberto Fujimori, Keiko —entonces estudiante en la Universidad de Boston— la rechazó de inmediato por el dolor de la separación. Sin embargo, fue la propia Susana Higuchi, madre de Keiko, quien intervino de forma decisiva: "La llamé y ella, tan directa, me dijo: "Me parece una excelente idea... creo que lo podrías hacer muy bien, es una gran oportunidad para ti y para nuestro país". Con esa bendición asumió el cargo y lideró la Fundación por los Niños del Perú, enfrentando retos globales como la Cumbre de las Américas, donde desafió el protocolo silencioso para plantarse ante Hillary Clinton y alzar la voz por la educación peruana.

El "milagro del perdón": La reconciliación final de los Fujimori

El clímax humano de la entrevista se centró en los últimos días de Susana, víctima de un cáncer pulmonar fulminante, quien estando en cuidados intensivos, los médicos advirtieron que su cuerpo resistía de forma inexplicable, sugiriendo que esperaba una señal para partir en paz.

En un acto de reconciliación sin precedentes, Keiko y su hermana coordinaron una llamada telefónica desde el penal donde estaba recluido su padre, Alberto Fujimori. Las palabras del exmandatario destrabaron el dolor de décadas: "Susana, tenemos cuatro hijos hermosos, cinco nietos maravillosos, hemos cumplido. Keiko y Kenji se han reconciliado... si tienes que partir, anda yendo y me esperas".

"Mi madre se fue ocho horas después de escuchar la voz de mi padre", relató la presidenta conmovida. Años más tarde, tras recuperar su libertad, Alberto Fujimori pasaría sus últimos días viviendo en el hogar de Keiko, habitando la que fuera la propia habitación de Susana.

Al ser cuestionada por las etiquetas de la prensa internacional que la acusan de ser una extensión del régimen de su padre, Fujimori fue tajante. Afirmó sentir orgullo por el legado de sus progenitores y por la multitudinaria despedida popular que recibió Alberto Fujimori —a quien el país le reconoce la derrota del terrorismo y la estabilización económica—, pero marcó una raya en el suelo.

Fujimori definió su mandato como un liderazgo "original", profundamente institucional, democrático y respetuoso del Estado de derecho.

De cara al gobierno que inicia, la presidenta electa identificó la delincuencia y la inseguridad ciudadana como sus enemigos principales, trazando un paralelismo con la crisis que el país enfrentó en los años noventa. "Hoy yo siento a muchas personas que me miran y me dicen: 'Keiko, cumple, devuélvenos la paz, la confianza'. Ese es mi gran reto: poner fin al circo político y devolverle la esperanza a los peruanos", concluyó.

La entrevista completa de más de una hora, con todas las declaraciones exclusivas y análisis de fondo, ya se encuentra disponible para su reproducción global a través del canal oficial de YouTube de Ismael Cala."Me casé con mi país" la primera entrevista exclusiva de KEIKO FUJIMORI tras llegar a la PRESIDENCIA

Clips de la entrevista. Link ENTREVISTA EXCLUSIVA KEIKO FUJIMORI

ACERCA DE THE ABUNDANCE REVOLUTION

The Abundance Revolution es una plataforma global de conversaciones profundas conducida por Ismael Cala. Su misión es explorar las ideas, experiencias y principios que moldean el liderazgo humano, la conciencia y la transformación personal a través de entrevistas con algunas de las voces más influyentes, célebres e inspiradoras del mundo.

ACERCA DE ISMAEL CALA

Periodista, autor bestseller de 14 libros y conferencista internacional, Ismael Cala se convirtió en una de las figuras más respetadas y reconocidas de los medios de comunicación en español a través de su célebres años de trabajo en CNN en Español, donde entrevistó a mandatarios, premios Nobel, líderes empresariales y celebridades globales. Actualmente lidera Cala Enterprises, es un referente en el desarrollo humano y la meditación, y conduce The Abundance Revolution.

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FUENTE Cala Enterprises Corporation