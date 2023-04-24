Компания Hisense отдает приоритет устойчивому росту для построения более экологичного будущего

ЦИНГДАО, Китай, 24 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- Цель Дня Земли –привлечь людей, учреждения и предприятия к осознанию своей ответственности за ускорение перехода к справедливой, процветающей "зеленой" экономике для всех. Компания Hisense, ведущий мировой бренд бытовой техники и потребительской электроники, всегда считала устойчивое ведение бизнеса одним из своих главных приоритетов и стремилась к достижению и содействию снижения энергопотребления и экологической устойчивости.

Крупнейший мировой производитель бытовой электроники, известный благодаря своим телевизорам и лазерным телевизорам, а также бытовым приборам, недавно предпринял ряд шагов для снижения своего влияния на планету, обеспечив более высокую эффективность и устойчивость производства, цепей поставок и производимой продукции.

Благодаря самостоятельно разработанным технологиям, таким как самоадаптивный алгоритм управления подсветкой, оцифрованный алгоритм управления питанием, высоковольтная светодиодная подсветка и технология привода, Hisense удалось снизить энергопотребление каждого телевизора на 25%. Более того, изменив дизайн своих телевизоров, компания сократила количество пластика, необходимого для рассеивания тепла, что позволило сэкономить 4,626 тонн пластика в год, что эквивалентно 514 миллионам пластиковых пакетов.

Система охлаждения Hisense заслужила похвалу от Программы Развития ООН за использование пенообразующей технологии для повышения эффективности холодильников; считается, что эта разработка позволила сэкономить почти 6 000 тонн выбросов углекислого газа.

Компания также расширяет площадь своих заводов, увеличивая выработку солнечной энергии на заводах, которыми она управляет. Предполагается, что общая установленная мощность достигнет 60 МВт к концу 2023 года, а годовая мощность производства электроэнергии достигнет 53 млн кВт/ч. Доля солнечной энергии в общем объеме потребления электроэнергии Hisense в настоящее время составляет более 10%.

Кроме того, компания Hisense стремится к созданию более устойчивого мира за пределами своей собственной деятельности, и ко Дню Земли компания запустила новую инициативу по посадке деревьев, направленную на повышение важности охраны окружающей среды.

Чтобы больше узнать об обязательстве Hisense привести нас к Зеленому Будущему, пожалуйста, посетите: https://www.youtube.com/watch?v=ZcqzEepU98g

О компании Hisense:

Hisense – один из ведущих мировых брендов бытовой техники и бытовой электроники. Бизнес Hisense охватывает мультимедийные продукты (с акцентом на Smart TV), бытовую технику и интеллектуальные информационные технологии. В последнее время Hisense развивается быстрыми темпами, и в настоящее время работает более чем в 160 странах.

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