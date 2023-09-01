Президент Hisense Group Фишер Ю представил техническую систему на выставке IFA 2023

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Hisense

01 Sep, 2023, 17:30 ET

Президент Hisense Group Фишер Ю (Fisher Yu) представил техническую систему «Экраны, операционная система и платформа» на выставке IFA 2023

Компания Hisense представляет свой стенд "Go Tech, and Beyond", на котором продемонстрирует целостную линейку продуктов для использования в домашних условиях. 

БЕРЛИН, 1 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- Глобальная корпорация по производству бытовой техники и электроники Hisense, являющаяся ведущим партнером IFA, дебютировала сегодня на выставке IFA 2023, на которой президент Hisense Group Holdings Co., Ltd. Фишер Ю (Fisher Yu) выступил с речью под названием «Сценарное будущее технологий». Он заявил, что компания продолжит реализацию своего подхода к инновациям, ориентированного на сценарии, и сосредоточит свое внимание на высококачественном росте как на внутреннем рынке, так и за его пределами, а также объявил о том, что Hisense станет официальным партнером УЕФА ЕВРО-2024™, ознаменовав таким образом проведение третьего по счету совместного турнира УЕФА ЕВРО.

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Fisher Yu, President of Hisense Group delivering the opening keynote at IFA 2023
Fisher Yu, President of Hisense Group delivering the opening keynote at IFA 2023
Hisense attends IFA 2023 under the theme of "Go Tech, and Beyond"
Hisense attends IFA 2023 under the theme of "Go Tech, and Beyond"

Компания Hisense добилась выдающегося успеха по всему миру: в настоящее время ее деятельность ведется более чем в 160 странах, став вторым по величине производителем телевизоров по всему миру в 2022 году. Используя экраны для подключения интегрированных сетей и облачных сервисов, а также предоставляя персонализированные услуги с помощью сценарных подходов, компания Hisense создала мощную техническую систему под названием «Экраны, операционная система и платформа». В перспективе компания Hisense планирует непрерывно расширять свою сеть экранов и совершенствовать разработанную ею операционную систему VIDAA и платформу ConnectLife. Кроме того, компания рассчитывает на повышение качества персонализированных услуг и качества обслуживания пользователей в целом.

Формирование технологического будущего, ориентированного на потребности людей

На выставке IFA в этом году компания Hisense представит свою основную линейку продуктов для дома и инновационные технологии для «сетевого образа жизни» под тематическим названием "Go Tech, and Beyond", демонстрируя последние новинки и новейшие достижения в своем портфолио. Среди них — модели телевизоров UX, U8, лазерный телевизор, холодильник серии PureFlat с интеллектуальными большими экранами, приборы для приготовления пищи, посудомоечные и стиральные машины. Кроме того, посетители смогут узнать, как именно эта техника сможет помочь им в повседневной жизни.

Компания Hisense также использует свое участие на выставке IFA для того, чтобы подчеркнуть значение предлагаемых ею инновационных технологий и продемонстрировать потенциал и интерактивность своей линейки продуктов. Это достигается путем акцентирования внимания на передовых технологиях, художественном дизайне и планировке с помощью различных стилей жизни и сценариев, включая специальную игровую зону с использованием телевизора U7 и художественную галерею с использованием телевизора Frame для создания творческого дома. Кроме этого, на стенде Hisense размещен трофей УЕФА ЕВРО-2024™, после того как ранее было объявлено о спонсорстве турнира.

Помимо новейших продуктов на выставке также представлены некоторые технологии Hisense, включая технологию улучшения качества изображения, VIDAA и ConnectLife. Платформа ULED X расширяет границы качества изображения благодаря таким захватывающим инновациям, как оптическая система Hi-Light, чипсет Hi-View Engine X и самые современные компоненты дисплеев Obsidian. Операционная система VIDAA повышает планку для потокового контента, обеспечивая непревзойденную ценность за счет высококачественного контента, первоклассных функций и экономичного аппаратного обеспечения. Платформа ConnectLife ориентирована на потребности пользователей в обеспечении здоровья, удобства и энергосбережения, предоставляя широкий спектр сценариев и услуг, включая интеллектуальные кухни, интеллектуальную энергетику, интеллектуальные услуги, интеллектуальную очистку воздуха и интеллектуальный уход. Кроме того, компания Hisense разработала цифровой лазерный модуль (LPU) нового поколения с использованием запатентованной технологии. Он может точно управлять светом на наноуровне, обеспечивая широкую цветовую гамму и точное восстановление цветов.

Расположение стенда компании Hisense на выставке IFA 2023

Компания Hisense рада возможности продемонстрировать, как именно она формирует будущее домашнего быта, развлечений и не только с помощью инноваций, и приглашает всех желающих посетить свой стенд на выставке IFA 2023.

Выставка IFA 2023 проводится по адресу Messe Berlin, Messedamm 22, 14055, Берлин, Германия. Мероприятие проводится с 10:00 до 18:00 с 1 по 5 сентября 2023 года. Вы можете посетить стенд компании Hisense в зале 23a.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2199782/1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2199783/2.jpg

SOURCE Hisense

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