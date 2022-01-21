纽约2022年1月21日 /美通社/ -- 随着农历新年的来临，美国邮政总局今天在纽约市Peter Norton交响音乐厅的特别仪式上发行了虎年永久性纪念邮票。

邮票现已在全国各地邮局出售，并通过usps.com/stamps在线销售。有关邮票的新闻正通过#LunarNewYearStamp进行分享。

美国邮政总局理事会成员、专门负责本次邮票发行仪式的官员美国邮政总局理事会成员Ronald A. Stroman表示：“农历新年庆祝活动完全符合美国的伟大文化传统。现在正是回顾辉煌过去、憧憬崭新未来的好时机……， 也是拥抱好运、孕育繁荣的好机会。”

他与全球艺术项目副总裁兼亚洲社会博物馆馆长Michelle Yun、纽约市市长媒体和娱乐办公室专员Anne del Castillo联合举行了发行仪式。

del Castillo表示：“农历新年是亚裔和亚裔美国人弘扬其文化遗产和传统的机会，而这一邮票系列则彰显了他们在美国历史和文化中的突出地位和影响力。

虎年从2022年2月1日开始，到2023年1月21日结束。

老虎是十二生肖中排名第三的动物，与中国的农历对应。许多古老的寓言和神话解释了十二生肖的起源。最常见的故事是讲述动物们比赛穿越河流，决定他们排序的故事。老鼠骑在公牛的背上，在最后时刻一跃而起，赢得了比赛。然后是公牛、老虎、兔子、龙、蛇、马、绵羊、猴子、公鸡、黄狗和排名最后的公猪。

就像这些生肖的性格一样，人们的个性和其他特性往往也与出生当年所属的动物相关。

虎年出生的人被认为勇敢、自信和受欢迎。蓝色、橙色和灰色是虎年出生者的幸运色，黄百合和爪叶菊也会给他们带来好运。对生命中其他重要里程碑的预测通常也基于一个人的属相，包括婚姻、事业和健康等方面的前景。

农历新年是全球许多亚裔社区一年中最重要的节日之一，包括美国、中国、越南、韩国和新加坡。在这些不同的文化中，有许多祝愿新的一年好运和繁荣的传统。

“农历新年”在越南被称为“Tet” ，在中国和其他地方被称作“春节”，时间是冬至之后的第二个新月日，在历史上标志着春天的到来。红色和金色充满了象征意义，在这个一年中的吉利时刻遍地都是。红色被认为是非常幸运的，而金色则寓意着带来财富。

在新年的头几天，庆祝游行和舞蹈、杂技以及音乐等热闹场面非常普遍。庆祝活动还为民间剪纸艺术家提供了一个重要的表现机会。

农历新年的庆祝活动在新年除夕后的第一个月圆之夜达到高潮，中华文化中称之为“元宵节”。在美国和其他地方，这个节日的标志是大规模的庆祝游行和用明亮的灯笼装饰公共空间。

为庆祝这一节日，美国邮政总局在2020年推出了农历新年邮票的第三个系列。这个新系列将延续到2031年，未来还将制作兔年、龙年、蛇年、马年、羊年、猴年、鸡年、狗年和猪年邮票。

艺术总监Antonio Alcalá与艺术家Camille Chew合作制作了风格清新、有趣和具有庆祝意义的农历新年图像。值得注意的是，在农历新年庆祝游行期间经常表演的舞龙或舞狮中会使用精心装饰的面具。历史悠久的剪纸民俗传统就发源于一年中这个吉利的时刻，而Chew的三维面具是对这种艺术的当代演绎。

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