Форум Huawei: Джеффри Сакс выступает за решения, помогающие Целям устойчивого развития

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 29 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Форум Huawei по устойчивому развитию 2023 года и его региональные мероприятия завершились вчера. Форум, проведенный под девизом «Процветание вместе с технологиями: реализация устойчивого развития», включал в себя пять региональных мероприятий в Китае, Италии, Гане, Пакистане и Бразилии, где были продемонстрированы лучшие пути устойчивого развития от Huawei и партнеров компании.

Jeffrey Sachs delivering a keynote speech at Huawei 2023 Sustainability Forum

В Бразилии Huawei работает с местным оператором Veloso Net над предоставлением стабильной связи более 30% неподключенных пользователей в штате Амазонас. Кроме того, компания Huawei объявила о планах по сотрудничеству с Международным союзом охраны природы (МСОП) для реализации проекта Tech4Nature, который будет защищать биоразнообразие и способствовать развитию местных сообществ.

На основном форуме в китайском Дунгуане Джеффри Сакс (Jeffrey Sachs), президент Сети по выработке решений в области устойчивого развития ООН (SDSN), комиссионер Комиссии по широкополосной связи в интересах устойчивого развития и профессор Колумбийского университета, произнес программную речь, в которой обсудил возрастающую сложность глобальных проблем: «Мы живем во времена, когда вызовы становятся все сложнее, а потребность в революционных технологиях, таких как технологии Huawei, становится все более насущной».

Сакс подчеркнул важнейшую роль, которую должны играть цифровые технологии: «Технологии (по крайней мере, теоретически) могут охватить всех в обществе и даже охватить самые бедные слои населения в мире при условии, что они находятся возле базовой станции, что они могут получить цифровое подключение и что у них есть устройство».

Присутствующие отметили, что цифровые технологии могли бы помочь повысить устойчивость природы и человечества перед лицом рисков и вызовов, а также способствовать устойчивому развитию. Президент Huawei по маркетингу ИКТ Джеффри Чжоу (Jeffrey Zhou) заметил: «Вместе с нашими партнерами мы используем силу цифровых технологий для стимулирования цифровой вовлеченности и приближения инклюзивного и устойчивого цифрового мира».

В китайском Юньнане улучшение связи благодаря 5G-решениям Huawei повысило эффективность выращивания кофе и качество бобов. Благодаря цифровой инфраструктуре электронная коммерция и потоковое видео пережили бум, что способствовало росту местной кофейной отрасли и сделало местный кофе престижным брендом среди потребителей.

В Италии проект TECH4ALL Nature Guardian компании Huawei в партнерстве с Всемирным фондом дикой природы в Италии развернул на 16 экофермах и традиционных фермах системы акустического контроля на основе облаков и ИИ. В ходе проекта выяснили, что на экофермах живет примерно на 10% больше видов, чем на традиционных фермах.

В Гокине, Пакистан, Huawei и партнеры обеспечили связью местное сообщество, что способствовало появлению телемедицины и дистанционного образования. Жители этой отдаленной деревни теперь имеют доступ к качественному медицинскому обслуживанию, когда оно им понадобится.

В Гане компания Huawei работала с партнерами над строительством первой плавучей гидросолнечной гибридной станции. Станция будет обеспечивать энергией фабрику по производству кешью в области Боно и обеспечит рабочими местами более 800 жителей, включая женщин.

Первая леди Республики Гана, Ребекка Акуфо-Аддо, оценила вклад Huawei в устойчивое развитие страны.

Она сказала: «Мир стремится к экологичности, и такие проекты, как гидросолнечная гибридная станция, показывают, что Гана движется по правильному пути к устойчивому и экологическому цифровому будущему».

«Я надеюсь на то, что невероятные возможности компании Huawei в сфере 5G, устройств, проектирования систем, контента и платформ смогут объединиться с другими масштабными программами, — сказал Сакс. — Нам нужно четко объяснить миру, что у нас есть решения, что у нас есть механизмы, которые можно масштабировать».

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2287069/image_5019648_41409070.jpg