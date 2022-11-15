Хранилище Infortrend EonStor GS 100GbE All-flash: больше эффективности для высокопроизводительных вычислений

ТАЙБЭЙ, 15 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), ведущий в отрасли поставщик корпоративных хранилищ, представил свои новые унифицированные решения EonStor GS 3024UT и 4024U целиком на базе флеш-памяти с поддержкой 100GbE RDMA и PCIe Gen4. Новые хранилища могут обеспечивать максимальную эффективность высокопроизводительных вычислений (HPC) при одновременном снижении затрат.

По мере того, как высокопроизводительные вычисления внедряются на малых и средних предприятиях, они генерируют сложные данные и вызывают повышенный спрос на решения для хранения. При общепринятой в отрасли скорости записи 7 ГБ/с, некоторые клиенты теперь требуют скорость 12 ГБ/с. Сочетание случайного и последовательного ввода-вывода данных, характерное для высокопроизводительных вычислений, требует того, чтобы решение для хранения данных обеспечивало высокий уровень IOPS и пропускной способности для выполнения задач, связанных с параллельными файловыми системами. Кроме того, технология удаленного прямого доступа к памяти (RDMA), высвобождающая больше аппаратных ресурсов, стала необходимым элементом для некоторых форматов файловой системы высокопроизводительных вычислений (StorNext, GPFS, BeeGFS, Lustre и т. д.).

Хранилища EonStor GS U.2 all-flash (GS 3024UT и GS 4024U), разработанные компанией Infortrend для удовлетворения требований к хранению в сегменте высокопроизводительных вычислений, обеспечивают до 1,1 млн IOPS и поддерживают 100GbE с технологией RDMA, демонстрируя скорость чтения до 24 ГБ/с и скорость записи до 12 ГБ/с.

Дляобеспечения соответствия современным серверным инфраструктурам на основе протокола 100GbE, хранилища серии GS U.2 100 GbE all-flash обеспечивают производительность, которая может эффективно минимизировать различия в производительности ввода-вывода между клиентами и серверами в сложных системах для высокопроизводительных вычислений. Новые хранилища потребляют меньше энергии и обеспечивают уровень производительности, сопоставимый с производительностью четырех оптоволоконных каналов 32G с единым 100GbE. В связи с необходимостью приобретения меньшего количества аппаратных средств это также снижает издержки.

«Решения GS U.2 all-flash 100GbE, разработанные для обеспечения максимальной эффективности высокопроизводительных вычислений, являются экономичными и позволяют выполнять высокосложные задачи с большими массивами данных, создаваемые приложениями для высокопроизводительных вычислений, с малой задержкой и высокой пропускной способностью», — заявил старший директор по планированию продукции компании Infortrend Фрэнк Ли (Frank Lee).

Подробнее о решениях EonStor GS U.2 100GbE

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Информация о компании Infortrend

Компания Infortrend (TWSE: 2495) занимается разработкой и производством средств для хранения данных с 1993 года. Благодаря ее особому акценту на внутреннее проектирование, тестирование и производство хранилища Infortrend обеспечивают производительность и масштабируемость в соответствии с новейшими стандартами, а также удобные для пользователей информационные сервисы, персональную послепродажную поддержку и несравненные выгоды. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.infortrend.com

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