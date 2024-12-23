Компания KT&G обсудила укрепление сотрудничества в области технического регулирования с Узбекским агентством по техническому регулированию

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KT&G Corporation

Dec 23, 2024, 02:49 ET

СЕУЛ, Южная Корея, 23 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Члены правления представительства компании KT&G (KRX:033780) в Узбекистане посетили Узбекское агентство по техническому регулированию и обсудили методы продолжения сотрудничества в отношении местных технических норм.

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(Photo) Board members of the KT&G Representative Office in Uzbekistan (left) and board members of the Uzbek Agency for Technical Regulation (right) are discussing technical regulations and methods of cooperation during the meeting
(Photo) Board members of the KT&G Representative Office in Uzbekistan (left) and board members of the Uzbek Agency for Technical Regulation (right) are discussing technical regulations and methods of cooperation during the meeting

5 декабря члены правления обеих организаций, в том числе Ын Су Чжан (Eun Soo Jang), глава представительства компании KT&G в Узбекистане; Чон Юб Ли (Jong Yub Lee), региональный директор евразийской штаб-квартиры; Тохиров Одилжон (Tohirov Odiljon), заместитель директора агентства «Узстандарт»; и Мадумаров Фаррукс (Madumarov Farrux), заместитель директора центра испытаний «Узтест» приняли участие во встрече, чтобы пообещать совместные усилия по укреплению сотрудничества в области местной сертификации продукции и развитию технических норм.

Члены правления также обсудили упреждающие меры реагирования на будущие нормативные изменения в соответствии с условиями ВТО.

Узбекистан в настоящее время прилагает усилия, чтобы вступить в ВТО, и вносит соответствующие изменения в нормативные акты и институты. Узбекское агентство по техническому регулированию является государственным учреждением при Кабинете министров Республики Узбекистан, которое занимается установлением и изменением стандартов безопасности продукции и созданием инфраструктуры для испытаний. Компания KT&G планирует постоянно повышать качество своей продукции в соответствии с местными нормами.

Компания KT&G, известная своим брендом ESSE, является выдающейся корейской корпорацией и лидером корейских отраслей тлеющих сигарет, продуктов нового поколения и здоровых функциональных пищевых продуктов. Компания KT&G также является глобальной корпорацией, насчитывающей 5184 сотрудника, которая работает в 143 странах мира, включая Узбекистан, по состоянию на 2023 год. Компания KT&G участвует в различных мероприятиях по оживлению местной экономики Узбекистана и всего Евразийского региона, сотрудничая с местными организациями.

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