Компания KT&G обсудила укрепление сотрудничества в области технического регулирования с Узбекским агентством по техническому регулированию

СЕУЛ, Южная Корея, 23 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Члены правления представительства компании KT&G (KRX:033780) в Узбекистане посетили Узбекское агентство по техническому регулированию и обсудили методы продолжения сотрудничества в отношении местных технических норм.

(Photo) Board members of the KT&G Representative Office in Uzbekistan (left) and board members of the Uzbek Agency for Technical Regulation (right) are discussing technical regulations and methods of cooperation during the meeting

5 декабря члены правления обеих организаций, в том числе Ын Су Чжан (Eun Soo Jang), глава представительства компании KT&G в Узбекистане; Чон Юб Ли (Jong Yub Lee), региональный директор евразийской штаб-квартиры; Тохиров Одилжон (Tohirov Odiljon), заместитель директора агентства «Узстандарт»; и Мадумаров Фаррукс (Madumarov Farrux), заместитель директора центра испытаний «Узтест» приняли участие во встрече, чтобы пообещать совместные усилия по укреплению сотрудничества в области местной сертификации продукции и развитию технических норм.

Члены правления также обсудили упреждающие меры реагирования на будущие нормативные изменения в соответствии с условиями ВТО.

Узбекистан в настоящее время прилагает усилия, чтобы вступить в ВТО, и вносит соответствующие изменения в нормативные акты и институты. Узбекское агентство по техническому регулированию является государственным учреждением при Кабинете министров Республики Узбекистан, которое занимается установлением и изменением стандартов безопасности продукции и созданием инфраструктуры для испытаний. Компания KT&G планирует постоянно повышать качество своей продукции в соответствии с местными нормами.

Компания KT&G, известная своим брендом ESSE, является выдающейся корейской корпорацией и лидером корейских отраслей тлеющих сигарет, продуктов нового поколения и здоровых функциональных пищевых продуктов. Компания KT&G также является глобальной корпорацией, насчитывающей 5184 сотрудника, которая работает в 143 странах мира, включая Узбекистан, по состоянию на 2023 год. Компания KT&G участвует в различных мероприятиях по оживлению местной экономики Узбекистана и всего Евразийского региона, сотрудничая с местными организациями.

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