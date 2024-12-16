Компания KT&G создает Евразийский производственный центр в Казахстане

- Строительство передового гибридного производственного объекта на площадке размером 200 000 кв. м в Алматы

СЕУЛ, Южная Корея, 16 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания KT&G (KRX:033780) строит новый завод в Казахстане для удовлетворения мирового спроса своим зарубежным направлением бизнеса.

В октябре 2023 года компания KT&G провела церемонию закладки фундамента нового завода в Алматы, Казахстан, и приступила к строительству «гибридной производственной базы» для зарубежного сбыта на площадке размером около 200 000 кв. м. Когда строительство завода будет завершено в 2025 году, Казахстан станет производственным центром для поставок продукции в Европу, СНГ и другие страны Евразии.

Ранее, в начале 2023 года, KT&G создала дочернюю сбытовую и производственную компанию в Казахстане для развития своего бизнеса в Евразии и сосредоточилась на формировании основы местного бизнеса. В настоящее время в компании работает более 150 местных сотрудников и ожидается, что завершение строительства завода создаст дополнительные местные рабочие места, поскольку при этом возникнет полная местная цепочка создания стоимости — от производства до маркетинга и сбыта.

Создание нового завода KT&G в Казахстане является частью инвестиций в развитие, направленных на достижение стратегической цели компании стать игроком «высшего глобального уровня». Компания KT&G объявила о своей цели увеличить долю зарубежных продаж до более чем 50 % от общей выручки к 2027 году за счет будущих инвестиций в развитие и стать компанией глобального высшего уровня за счет укрепления присущей ей конкурентоспособности, ориентированной на зарубежный бизнес.

Усилия компании KT&G по расширению своего глобального бизнеса уже заметны. По состоянию на третий квартал объем продаж сигарет KT&G за рубежом составил 163,2 млн штук, что является максимальным объемом продаж второй квартал подряд. Характерным продуктом компании KT&G является бренд Superslim ESSE.

Компания KT&G — это предприятие № 1 по производству электронных сигарет, продуктов следующего поколения (NGP), здоровых функциональных пищевых продуктов и тлеющих сигарет в Южной Корее, а также глобальная компания, насчитывающая 5184 сотрудников и 717 брендов в 143 странах мира, включая Казахстан, по состоянию на конец 2023 года. Компания ориентирована на достижении своего основного показателя KPI «50 % зарубежных продаж» к 2027 году, и Казахстан, евразийская производственная база в этой стране, должна стать краеугольным камнем в достижении этой цели.

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