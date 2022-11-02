Модель Lightning Cat марки GWM ORA - запуск в производство с упором на безопасность

БАОДИН, Китай, 2 ноября 2022 г. /PRNewswire/ – 31 октября компания GWM ORA продемонстрировала в Китае электромобиль модели Lightning Cat (название для китайского рынка), который был впервые представлен публике на недавнем Парижском автосалоне 2022 года.

GWM ORA Lightning Cat Rolled Out with Emphasis on Safety

На стартовом мероприятии генеральный директор бренда ORA г-н Донг Юдонг ознакомил присутствующих с основными характеристиками новой модели. Во время мероприятия этом ему также был вручен «Сертификат безопасности при столкновениях», наивысшая награда по показателям безопасности, присужденная модели Lightning Cat Китайским обществом инженеров автомобильного транспорта (CATARC) в лице г-на Чжана Цинхуана.

Модель Lightning Cat уже прошла испытания CATARC опрокидыванием при наезде на рампу на высокой скорости с последующим падением. Испытания проводились на авторизованном полигоне CATARC. Перед началом испытаний все функции интеллектуального автоматического управления были заблокированы. Затем автомобиль под управлением робота на скорости 60 км/ч был направлен на рампу, что привело к опрокидыванию с переворотом на 540° и последующему падению. Максимальная высота падения при испытаниях превысила 6 метров.

После испытания салон находился в приемлемом состоянии, и в нем оставалось достаточно жизненного пространства для сохранения жизни пассажиров после ДТП. Конструктивные элементы аккумулятора остались неповрежденным, и в течение 24 часов испытаний признаков утечки электролита или самопроизвольного возгорания выявлено не было.

Модель ORA Lightning Cat оборудована каркасом безопасности. Кузов выполнен из стали повышенной прочности. Передние и средние стойки кузова – из высокопрочной стали горячей штамповки с пределом прочности 2000 Мпа. Все это обеспечивает безопасность автомобиля, водителя и пассажиров в случае аварии.

Не требующий обслуживания аккумулятор также прошел 4 специальных испытания безопасности аккумуляторов в экстремальных условиях по методике CATARC. При испытаниях с воздействием проколом, пламенем и т. п. возгораний или взрывов не наблюдалось.

Интеллектуальные функции помощи в управлении, которые были отключены на время испытаний, также являются отличительными особенностями ORA Lightning Cat. Автомобиль оснащен интеллектуальной системой помощи водителю ORA-PILOT 3.0, которая идентифицирует транспортные средства, пешеходов, велосипеды и другие объекты при помощи камер и радаров. В случае опасного сокращения расстояния до препятствия система автоматически подает сигнал тревоги и принимает чрезвычайные меры для снижения риска.

Участники стартового мероприятия также получили возможность познакомиться с внешним дизайном, тяговой системой и другими привлекательными особенностями новой модели. Благодаря приятным глазу обтекаемым очертанием автомобиль обладает сверхнизким коэффициентом лобового сопротивления (Cd), всего 0,22. Он оснащен регулируемым задним спойлером с электроприводом, который быстро и автоматически приводится в рабочее положение при скорости выше 70 км/ч для разделения воздушного потока позади автомобиля. На китайском рынке ORA Lightning Cat продается в нескольких версиях, в том числе со сдвоенными электродвигателями и приводом на четыре колеса, который обеспечивает максимальную мощность 300 кВт и максимальный крутящий момент 680 Н•м.

Ожидается, что GWM ORA и далее будет создавать для автомобилистов всего мира высококачественные экологически чистые электромобили, повышая уровень экологичности, безопасности и интеллектуальной автоматизации автомобильного транспорта.

Фото – https://mma.prnewswire.com/media/1935058/GWM_ORA_Lightning_Cat_Rolled_Out_with_Emphasis_on_Safety.jpg

SOURCE GWM