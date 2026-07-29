« L'intensification des échanges commerciaux entre l'Europe et l'Inde nécessite une approche plus proactive en matière de sécurité économique », indique un nouveau rapport de Strider

Une étude révèle que plus de 50 000 produits sensibles – notamment des composants utilisés dans les drones, les missiles et les systèmes aérospatiaux – ont été acheminés vers des entités russes du secteur de la défense via l'Inde depuis 2022.

Les importations de marchandises sensibles arrivant en Russie via l'Inde ont connu une forte hausse en provenance de grandes économies européennes telles que le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse.

Le rapport de Strider met en évidence la manière dont la Russie renforce sa présence au sein des écosystèmes indiens de l'industrie, de la recherche et des technologies, aux côtés des gouvernements et des entreprises européens.

Le rapport recommande aux gouvernements et aux entreprises européens d'intégrer des mesures de sécurité économique dans leurs décisions relatives à la chaîne d'approvisionnement, aux investissements et à la recherche, à mesure que leurs relations avec l'Inde se renforcent.

LONDRES, 29 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Strider Technologies, leader dans le domaine du renseignement stratégique, a publié aujourd'hui un nouveau rapport révélant comment la Russie contourne les sanctions pour se procurer des composants sensibles par l'intermédiaire d'intermédiaires indiens, en exploitant les écosystèmes de fabrication, de commerce et de recherche qui sous-tendent les relations entre l'Europe et l'Inde.

Alors que l'Europe renforce ses relations commerciales avec l'Inde grâce à l'accord de libre-échange historique entre l'UE et l'Inde et au partenariat en matière de sécurité et de défense, et que le Royaume-Uni a officialisé, au début du mois, ses propres relations commerciales plus étroites avec ce pays, une étude de Strider montre que l'intensification des échanges avec les économies émergentes peut à la fois constituer un moteur de croissance et un vecteur de risques pour la sécurité économique.

Rapport de Strider – «Contested Ground : L'engagement parallèle de la Russie en Inde et les risques pour la sécurité économique de l'Europe » – révèle que, depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022, plus de 50 000 produits sensibles, c'est-à-dire des produits pouvant avoir une double utilisation, ont été acheminés vers des entreprises russes du secteur de la défense via des chaînes d'approvisionnement indiennes. Il s'agit notamment de composants à fibre optique et de processeurs haute performance pouvant être utilisés dans des systèmes militaires de pointe, notamment les drones, les missiles et les technologies aérospatiales.

Bon nombre de ces marchandises provenaient des pays européens.

Entre 2022 et 2025, les exportations de marchandises sensibles d'origine britannique de l'Inde vers la Russie ont augmenté de 180 % par rapport à la période 2019-2021.

Au cours de cette même période, on a constaté une hausse de 455 % et de 131 % des importations de marchandises sensibles en provenance respectivement de Suède et de Suisse.

On a également constaté une forte augmentation des importations de ces mêmes types de marchandises en provenance de pays alliés non européens. Entre 2022 et 2025, on a enregistré une hausse de 529 % en provenance d'Australie, de 459 % en provenance des États-Unis, de 253 % en provenance du Japon et de 180 % en provenance du Canada.

« Les nouveaux accords commerciaux conclus par l'Europe et le Royaume-Uni avec l'Inde marquent une étape importante dans le renforcement de la résilience économique et l'approfondissement des liens avec l'un des marchés les plus dynamiques au monde », a déclaré David Vigneault, directeur du renseignement chez Strider. « Cependant, le contexte géopolitique actuel impose aux gouvernements et aux entreprises d'avoir une vision lucide du paysage concurrentiel, parallèlement à ces opportunités.

Nos recherches montrent que la Russie tire parti d'un grand nombre de ces mêmes écosystèmes industriels, de recherche et technologiques pour préserver son accès à des capacités essentielles et contourner les sanctions », a poursuivi Vigneault.

« Cela ne signifie pas pour autant qu'il faille s'opposer à un rapprochement avec l'Inde ; bien au contraire. Cela nous rappelle que la sécurité économique doit être prise en compte dès le départ dans les décisions commerciales. Les entreprises qui investissent dès aujourd'hui dans la diligence raisonnable en matière de chaîne d'approvisionnement et dans l'analyse des risques seront les mieux placées pour tirer parti des opportunités offertes par les nouveaux marchés sans s'exposer à des vulnérabilités imprévues à long terme », a conclu Vigneault.

Le rapport souligne également que les réseaux universitaires et les viviers de talents communs peuvent diffuser le savoir aussi facilement que n'importe quelle chaîne d'approvisionnement physique. Une étude menée par Strider a révélé que, depuis 2022, le nombre de publications co-rédigées par des instituts de recherche russes et indiens s'est maintenu à un niveau élevé, dépassant les 2 000 par an, notamment dans le domaine de l'IA, où les universités russes et indiennes ont signé de nombreux accords de coopération depuis 2022.

À mesure que l'Inde renforce son rôle de pôle mondial de production et d'importation de produits d'origine occidentale, le pays gagne en attractivité aux yeux de la Russie en tant que maillon intermédiaire dans la stratégie de Moscou visant à atténuer les effets des sanctions. Pour les entreprises européennes présentes en Inde, le risque réside dans une exposition involontaire. Le rapport conclut en recommandant des mesures que les dirigeants des secteurs public et privé peuvent mettre en œuvre pour identifier et gérer les risques dans les environnements commerciaux mondiaux, telles que le renforcement de la transparence de la chaîne d'approvisionnement, le suivi de l'utilisation finale et une forte cohérence entre la stratégie commerciale et la politique de sécurité économique.

Le rapport complet, « Contested Ground : L'engagement parallèle de la Russie en Inde et les risques pour la sécurité économique de l'Europe » est disponible ici.

À propos de Strider

Strider est le leader du secteur de l'intelligence stratégique, qui aide les organisations à sécuriser et à faire progresser leurs technologies et leurs innovations. En s'appuyant sur une technologie d'IA de pointe et sur des méthodes exclusives, Strider transforme des données publiquement accessibles en informations cruciales. Cette veille stratégique permet aux organisations de traiter et de répondre de manière proactive aux risques associés au vol de propriété intellectuelle commandité par les États, à l'acquisition ciblée de talents et aux partenaires tiers. Strider est présente dans 16 pays à travers le monde et possède des bureaux à Salt Lake City, UT, Washington, DC, Londres, Tokyo et Sydney.