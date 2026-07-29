Der zunehmende Handel Europas mit Indien erfordert einen proaktiveren Ansatz in Sachen Wirtschaftssicherheit, so ein neuer Bericht von Strider

Untersuchungen haben ergeben, dass seit 2022 mehr als 50.000 sensible Güter – darunter Komponenten für Drohnen, Raketen und Luft- und Raumfahrtsysteme – über Indien an russische Verteidigungseinrichtungen gelangt sind.

Die Einfuhren sensibler Güter, die über Indien nach Russland gelangen, sind aus wichtigen europäischen Volkswirtschaften wie dem Vereinigten Königreich, Schweden und der Schweiz stark angestiegen.

Striders Bericht verdeutlicht, wie Russland gemeinsam mit europäischen Regierungen und Unternehmen seine Präsenz in den indischen Ökosystemen der Fertigung, Forschung und Technologie ausbaut.

Der Bericht empfiehlt, dass europäische Regierungen und Unternehmen im Zuge der zunehmenden Zusammenarbeit mit Indien Maßnahmen zur wirtschaftlichen Sicherheit in ihre Entscheidungen in den Bereichen Lieferkette, Investitionen und Forschung einbeziehen.

LONDON, 29. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Strider Technologies, der führende Anbieter strategischer Informationen, hat heute einen neuen Bericht veröffentlicht, der aufdeckt, wie Russland Sanktionen umgeht, um über indische Zwischenhändler Zugang zu sensiblen Komponenten zu erhalten, und dabei die Ökosysteme in den Bereichen Fertigung, Handel und Forschung ausnutzt, die die Beziehungen Europas zu Indien prägen.

Während Europa seine Handelsbeziehungen zu Indien durch das wegweisende Freihandelsabkommen zwischen der EU und Indien sowie die Sicherheits- und Verteidigungspartnerschaft ausbaut und das Vereinigte Königreich Anfang dieses Monats seine eigenen engeren Handelsbeziehungen mit dem Land besiegelt hat, zeigen Untersuchungen von Strider, dass eine verstärkte Zusammenarbeit mit Schwellenländern gleichzeitig sowohl als Wachstumsmotor als auch als Quelle wirtschaftlicher Sicherheitsrisiken dienen kann.

Striders Bericht – „Contested Ground: Russlands parallele Aktivitäten in Indien und die Risiken für die wirtschaftliche Sicherheit Europas" – kommt zu dem Ergebnis, dass seit dem groß angelegten Einmarsch Russlands in die Ukraine im Jahr 2022 mehr als 50.000 sensible Güter oder Güter mit doppeltem Verwendungszweck über indische Lieferketten an russische Rüstungsunternehmen gelangt sind. Dazu gehören Glasfaserkomponenten und Hochleistungsprozessoren, die in modernen militärischen Systemen eingesetzt werden können, darunter unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs), Raketen und Luft- und Raumfahrttechnologien.

Viele dieser Waren stammten aus europäischen Volkswirtschaften.

Zwischen 2022 und 2025 stieg der Export sensibler Güter britischer Herkunft aus Indien nach Russland im Vergleich zum Zeitraum 2019 bis 2021 um 180 %.

Im gleichen Zeitraum war ein Anstieg der Einfuhren sensibler Güter aus Schweden um 455 % bzw. aus der Schweiz um 131 % zu verzeichnen.

Auch bei denselben Warengruppen aus verbündeten, außereuropäischen Herkunftsländern war ein starker Anstieg zu verzeichnen. Von 2022 bis 2025 war ein Anstieg um 529 % aus Australien, um 459 % aus den Vereinigten Staaten, um 253 % aus Japan und um 180 % aus Kanada zu verzeichnen.

„Die neuen Handelsabkommen Europas und des Vereinigten Königreichs mit Indien stellen einen wichtigen Schritt zur Stärkung der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit und zur Vertiefung der Beziehungen zu einem der bedeutendsten Wachstumsmärkte der Welt dar", sagte David Vigneault, Chief Intelligence Officer bei Strider. „Angesichts der heutigen geopolitischen Lage müssen Regierungen und Unternehmen jedoch neben diesen Chancen auch die Wettbewerbslandschaft klar und nüchtern einschätzen.

Unsere Untersuchungen zeigen, dass Russland viele dieser Fertigungs-, Forschungs- und Technologie-Ökosysteme nutzt, um sich den Zugang zu kritischen Kapazitäten zu sichern und Sanktionen zu umgehen", fuhr Vigneault fort.

„Das ist kein Argument gegen eine engere Zusammenarbeit mit Indien; ganz im Gegenteil. Dies macht deutlich, dass wirtschaftliche Sicherheit von Anfang an in geschäftliche Entscheidungen einbezogen werden muss. Unternehmen, die jetzt in Due-Diligence-Prüfungen entlang der Lieferkette und in Risikoanalysen investieren, werden am besten aufgestellt sein, um die Vorteile neuer Märkte zu nutzen, ohne dabei unbeabsichtigte langfristige Schwachstellen einzugehen", schloss Vigneault.

In dem Bericht wird zudem darauf hingewiesen, dass gemeinsame akademische Netzwerke und Talentpools Wissen ebenso problemlos nach außen transportieren können wie jede physische Lieferkette. Eine Untersuchung von Strider ergab, dass die Zahl der gemeinsam von russischen und indischen Forschungseinrichtungen verfassten Publikationen seit 2022 mit mehr als 2.000 pro Jahr auf einem hohen Niveau geblieben ist – insbesondere im Bereich der KI, wo russische und indische Universitäten seit 2022 zahlreiche Kooperationsvereinbarungen unterzeichnet haben.

In dem Maße, wie Indien seine Rolle als globaler Produktions- und Importknotenpunkt für Waren westlicher Herkunft ausbaut, gewinnt das Land für Russland als Zwischenstation in dessen Strategie zur Umgehung von Sanktionen zunehmend an Attraktivität. Für europäische Unternehmen, die in Indien tätig sind, besteht das Risiko in einer unbeabsichtigten Risikoexposition. Abschließend enthält der Bericht Empfehlungen für Maßnahmen, die Führungskräfte sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor ergreifen können, um Risiken in globalen Geschäftsumfeldern zu erkennen und zu bewältigen, darunter eine verbesserte Transparenz in der Lieferkette, die Überwachung der Endverwendung sowie eine enge Abstimmung zwischen Geschäftsstrategie und wirtschaftlicher Sicherheitspolitik.

Der vollständige Bericht „Contested Ground: Russlands paralleles Engagement in Indien und die Risiken für die wirtschaftliche Sicherheit Europas", ist hier verfügbar.

Über Strider

Strider ist das führende Unternehmen im Bereich strategischer Informationen, das Organisationen dabei unterstützt, ihre Technologie und Innovation zu sichern und voranzutreiben. Mithilfe modernster KI-Technologie und firmeneigener Methoden wandelt Strider öffentlich zugängliche Daten in entscheidende Erkenntnisse um. Diese strategischen Informationen ermöglichen es Unternehmen, proaktiv auf Risiken zu reagieren, die mit dem Diebstahl von geistigem Eigentum durch staatliche Stellen, der gezielten Akquise von Talenten und Drittparteien verbunden sind. Strider hat Niederlassungen in 16 Ländern rund um den Globus mit Büros in Salt Lake City, UT, Washington, DC, London, Tokio und Sydney.