Компания Lipogems® объявляет о 140 рецензированных публикациях по ортопедии

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Lipogems

22 Sep, 2023, 18:49 ET

Компания Lipogems® объявляет о 140 независимых рецензированных публикациях в области ортопедии с 5-летним опытом наблюдения

АТЛАНТА, 23 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания Lipogems объявила об имеющихся в ее распоряжении 140 рецензированных публикациях в области ортопедии, в поддержку продукта компании Lipogems MicroFat, с 5-летним опытом наблюдения.

«Компания Lipogems находилась в поиске возможностей помочь пациентам, которым проводилась консервативная терапия, и которые использовали другие методы лечения с ограниченным улучшением. Как компания, основой работы которой являются научные исследования, мы с гордостью видим, что 98 % из 140 рецензированных публикаций, которые посвящены системе Lipogems и подкожной жировой ткани, являются независимыми исследованиями уважаемых научных, военных и частных учреждений, — сказал Джорджио Нинзоли (Giorgio Ninzoli), президент компании Lipogems International. — Золотым стандартом подтверждения эффективности продукта является наблюдение в течение 1 года, и мы рады сообщить о 5-летнем опыте наблюдения с положительными результатами после одной инъекции MicroFat».  

Начиная с 2014 года, система Lipogems использовалась в свыше 60 000 процедурах по всему миру, и в настоящее время имеет разрешение от Управления по контролю пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на использование в процедурах общего назначения в ортопедии, артроскопии и девяти других направлениях на территории США. Компания Lipogems поддерживает партнерские отношения с ведущими институтами, чтобы обеспечить непрерывность лечения пациентов, предлагая врачам одобренный вариант для хирургического и неоперативного применения.

«У большого числа врачей есть пациенты, в отношении которых исчерпаны доступные методы лечения, и для помощи им осталось немного вариантов. Мы благодарны за то, что данные научные работники видят пользу в ранее полученных данных, которые продемонстрировали эффективность Lipogems MicroFat, и что они взяли на себя задачу независимо развивать доказательную медицину, что приносит пользу пациентам в области ортопедии, колоректальной хирургии и общей хирургии», — сказал Карл Луэллин (Carl Llewellyn), президент компании Lipogems USA.

О компании Lipogems

Компания Lipogems является частной компанией, занимающейся разработкой и производством медицинских устройств, в которых используются решения для работы с подкожной жировой тканью для поддержания и восстановления нормального образа жизни пациентов, а также повышения качества их жизни и ускорения выздоровления. Продукты компании Lipogems используются в целом ряде областей, включая пластическую и реконструктивную хирургию, ортопедию, общую хирургию, исследуются продукты для лечения ран и многое другое. Компания Lipogems представлена в 29 странах мира и заботится о возвращении пациентов к нормальной жизни, используя свой передовой научный опыт и обширную географию присутствия. Информация о компании Lipogems доступна по адресу: http://www.understandinglipogems.com/

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/442098/Lipogems_Logo.jpg

SOURCE Lipogems

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