„Mołdawia - źródło rozwiązań dla regionalnego łańcucha dostaw" przedstawi swoją ofertę inwestycyjną na Moldova Business Week 2022

CHISINAU, Mołdawia, 6 września 2022 r. /PRNewswire/ -- Odpowiadając na bezprecedensowe, pilne wyzwania, jakie stawia wojna w Ukrainie, Republika Mołdawii zobowiązała się do realizacji programu reform rozwojowych mających na celu wsparcie transformacji gospodarczej kraju. Niedawno Mołdawia uzyskała status kandydata do UE, jednak jej potencjał gospodarczy i logistyczny jest nadal niewykorzystany. Kraj ten nabrał szczególnego znaczenia po tym, jak konflikt regionalny zwiększył zapotrzebowanie na ukraiński eksport i przepływy towarów docierających tam aż z Azji. Pomimo szeregu znaczących zmian gospodarczych Mołdawia wykazała się maksymalną elastycznością i zdolnością do dostosowania się do nowego kontekstu i wdrożyła serię otwartych programów politycznych opartych na nowych informacjach mających na celu błyskawiczne reagowanie na potrzeby środowiska biznesowego, a zwłaszcza inwestorów.

Oferta kraju zostanie zaprezentowana w dniach 15-16 września podczas głównego wydarzenia gospodarczego - Moldova Business Week 2022 - mającego na celu potwierdzenie, że Mołdawia jest realną alternatywą dla relokacji biznesu i łańcuchów dostaw w nowej rzeczywistości regionalnej. W programie przewidziano wystąpienia lokalnych i międzynarodowych ekspertów, prelegentów rządowych, właścicieli firm, decydentów oraz znamienitych gości, takich jak Francis Fukuyama, amerykański politolog i ekonomista.

W ostatnim roku firmy z 19 krajów wykazały zainteresowanie inwestycjami o wartości ponad 1 miliarda euro w sektorach Republiki Mołdawii, takich jak technologie informacyjno-komunikacyjne, usługi optymalizacji procesów biznesowych, badania i rozwój. Ponad 83% wolumenu inwestycji pochodzi z Unii Europejskiej, co jest tendencją utrzymującą się od czterech lat.

Podczas Moldova Business Week 2022 będzie można uzyskać najlepszy obraz tego, w jaki sposób Mołdawia może przekroczyć oczekiwania inwestorów poprzez promowanie dostosowanej do ich potrzeb polityki, stanowiąc pomost pomiędzy Wschodem i Zachodem oraz oferując dostęp do rynku liczącego ponad miliard potencjalnych klientów. Zespół Invest Moldova udzieli zainteresowanym inwestorom wsparcia w rozwijaniu działalności w Mołdawii. Na stronie invest.gov.md można zapoznać się z głównymi powodami, dla których warto inwestować w Mołdawii.

