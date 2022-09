« Moldavie - une solution pour la chaîne d'approvisionnement régionale » présentera son offre d'investissement à la Moldova Business Week 2022

CHISINAU, Moldavie, 7 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Tout en répondant aux défis sans précédent et immédiats posés par la guerre en Ukraine, la République de Moldavie est déterminée à s'attaquer au programme de réforme de développement pour soutenir la transformation économique du pays. La Moldavie récemment a obtenu le statut de candidat à l'UE, mais son potentiel économique et logistique reste inexploité. Le pays a acquis une importance particulière après que le conflit régional a accentué le besoin d'exportations ukrainiennes et les flux de marchandises qui y arrivent depuis l'Asie. Malgré de nombreux changements économiques majeurs, la Moldavie a fait preuve d'une flexibilité et d'une capacité d'adaptation maximales dans ce nouveau contexte et a mis en œuvre une série de politiques réceptives fondées sur de nouvelles informations, visant à répondre rapidement aux besoins du secteur économique et surtout des investisseurs.

Save your seat at Moldova Business Week 2022 or watch the online event by registering on mbw.md

L'offre du pays sera présentée les 15 et 16 septembre à l'occasion de son grand événement économique – la Moldova Business Week 2022 – visant à réaffirmer que la Moldavie est en passe de devenir une alternative viable pour la délocalisation d'entreprises et les chaînes d'approvisionnement au sein de la nouvelle région. Figurent au programme des experts locaux et internationaux, des intervenants gouvernementaux, des entrepreneurs, des décisionnaires, et des invités de marque comme Francis Fukuyama, politologue et économiste américain.

Au cours de l'année dernière, des entreprises de 19 pays ont manifesté leur intérêt à investir plus de 1 milliard d'euros en Moldavie, dans les secteurs des TIC, des BPO et de la R&D. Plus de 83 % du volume d'investissement provient de l'Union européenne, une tendance qui se maintient depuis quatre ans.

La Moldova Business Week 2022 offrira un aperçu inégalé de la façon dont la Moldavie peut dépasser les attentes des investisseurs en promouvant des politiques conçues pour les soutenir, agissant comme un pont entre l'Est et l'Ouest, et en leur donnant accès à un marché de plus d'un milliard de clients potentiels. L'équipe d'Invest Moldova aidera les investisseurs intéressés à développer leurs activités en Moldavie. Rendez-vous sur invest.gov.md pour connaître les principales raisons d'investir en Moldavie.

Réservez votre place à la Moldova Business Week 2022 ou regardez l'événement en ligne en vous inscrivant ici et en insérant le mot-clé #MBW2022 pour suivre la conversation !

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/1892333/MBW_2022.mp4

