Компания P.F. Chang's расширяет географию своего присутствия за счет ресторанов в Индии

Новые рестораны в Бангалоре и Мумбаи, начало работы которых запланировано на 2023 год и последующий период, создали почву для непрерывного роста в международном масштабе

СКОТСДЕЙЛ (шт. Аризона, США), 12 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- Сегодня в рамках непрерывного процесса расширения своей деятельности по всему миру компания P.F. Chang's® объявила о начале работы нового ресторана в Бангалоре, а также о своих планах открыть новые рестораны в Мумбаи и других городах Индии, благодаря чему в этой стране будет впервые представлена всемирно известная кухня P.F. Chang's, основанная на блюдах из Азии.

"Мы очень рады приветствовать Индию в качестве следующей страны в нашей глобальной сети", — отметила Кристен Бриде (Kristen Briede), президент компании Global Brands & Retail, являющейся дочерней компанией P.F. Chang's. "По мере того как мы приближаемся к 30-летнему юбилею нашей деятельности, мы осознаем, что сейчас самое время инвестировать в рост компании, одновременно предоставляя услуги P.F. Chang еще большему количеству гостей".

Вдобавок к услугам, предоставляемым партнерами-франшизополучателями, компаниейGourmet Investments Private Limited (GIPL), семейным офисным бизнесом Бхарти (Bharti Family Office Business) и HMSHost, дочерней компанией Dufry Group, компания P.F. Chang с гордостью предлагает местным жителям и путешественникам из Индии еще больше разнообразных блюд. 3 сентября первый ресторан под управлением компании HMSHost открылся в терминале 2 Международного аэропорта Бангалор, что обеспечило путешественникам возможность посещать первоклассные рестораны. Согласно проведенным в этом году оценкам, расширение деятельности компании P.F. Chang также коснется Мумбаи за счет открытия совершенно нового бистро под управлением компании GIPL. В 2024 году один из франшизополучателей, компания GIPL, также планирует открыть новые рестораны в Национальном столичном регионе Дели.

Хотя каждая страна и культура являются уникальными, целью компании P.F. Chang является создание соответствующих всем нормам современных ресторанов, которые бы удовлетворяли требованиям всех гостей по всему миру. Компания P.F. Chang's открыла свои первые зарубежные рестораны в 2009 году в Мексике и Кувейте, и с тех пор она открыла более 90 ресторанов в 22 странах мира, включая более 200 ресторанов в США. Каждое из этих заведений, будь то полномасштабный ресторан Bistro, Flagship, P.F. Chang's To Go (концептуальный ресторан гибридного типа) или альтернативное заведение, включает в себя уникальные элементы дизайна, дополняющие меню блюд, приготовленных без применения полуфабрикатов.

Штат компании включает в себя более 25 000 сотрудников, работающих в самой компании и в компаниях-франшизополучателях по всему миру. При этом компания P.F. Chang's продолжает наращивать темпы расширения и роста в глобальном масштабе, ориентируясь на новые международные рестораны в Европе, Юго-Восточной Азии и Южной Америке. Перечень дополнительных ресторанов, открытие которых запланировано на 2023 и 2024 годы, включает в себя заведения в Гайане, Международном аэропорту Солт-Лейк-Сити, Международном аэропорту Сиэтл-Такома, а также на базе ВВС Шепард, расположенной неподалеку от города Уичито-Фолс (шт. Техас, США).

"По мере того как мы продолжаем расширять свой международный бизнес и наше присутствие на новых рынках, мы с нетерпением ожидаем установления долгосрочных партнерских отношений с новыми франшизополучателями и стремимся непрерывно обеспечивать руководство и поддержку", – заявил Рафик Фароук (Rafik Farouk), старший директор по развитию бизнеса компании P.F Chang's.

Компания P.F. Chang's сотрудничает с инвесторами по всему миру в целях расширения возможностей в области развития с открытием новых ресторанов как в традиционных, так и в нетрадиционных местах (например, в аэропортах, в казино, на военных базах). P.F. Chang's осознает, что инвестирование – это эмоциональное увлечение, и именно поэтому эта компания стремится непрерывно предоставлять своим партнерам-франшизополучателям рекомендации и первоклассную поддержку. Более подробная информация о возможностях в области использования франшизы P.F. Chang's представлена на веб-странице https://www.pfchangs.com/global

О компании P.F. Chang's

Основанная в 1993 году Филлипом Чанг (Philip Chiang) и Полом Флемингом (Paul Fleming) компания P.F. Chang's – первый всемирно признанный азиатский сетевой кулинарный бренд, который чтит и прославляет 2000-летнюю традицию приготовления еды в воке как центрального элемента всего процесса обслуживания гостей. Современное меню ресторанов P.F. Chang's, в основу которого положена китайская кухня, охватывает всю Азию, воздавая должное культуре и рецептам из Японии, Кореи, Таиланда и других стран. Каждое блюдо представляет собой уникальное сочетание вкусов, будь то приготовленный вручную коктейль, приготовленный в воке обеденный комплект, или праздничный ужин, включающий в себя целый набор блюд. В масштабах всего мира компания P.F. Chang's имеет более 300 ресторанов в более 20 странах мира и аэропортах США, включая целый ряд удобных ресторанов P.F. Chang's To Go, которые предлагают еду на вынос и с доставкой. Более подробная информация о компании P.F. Chang's представлена на веб-сайте pfchangs.com. Вы также можете подписаться на наши страницы в Facebook, Twitter и Instagram @pfchangs.

О компании Gourmet Investments Pvt Ltd:

Gourmet Investments Pvt Ltd, дочерняя компания семейного офисного бизнеса Бхарти (Bharti Family Office Business), была основана в 2012 году с целью переосмыслить формат индийской кухни с ее непринужденной атмосферой. Компания привела в эту страну такие престижные международные бренды как PizzaExpress, Chili's and Ministry of Crab, благодаря чему удалось познакомить людей из Индии с этими беспрецедентными брендами, отличающимися высочайшим профессионализмом и колоссальным опытом в сфере недвижимости.

О компании HMSHost

Компания HMSHost является мировым лидером в области создания заведений для путешественников. Этот всемирно известный ресторатор управляет ресторанами, осуществляющими продажу еды и напитков, в 120 аэропортах США, Канады, Европы, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Портфолио этой компании, в которое входят отмеченные наградами рестораны, включает в себя сотни брендов, включая эксклюзивные собственные концепции, партнерские отношения с шеф-поварами, а также популярные национальные, региональные и местные бренды. Каждый день компания HMSHost стремится улучшению качества питания в аэропортах для всех путешественников благодаря превосходной кухне и первоклассному качеству обслуживания клиентов. В 2023 году компания HMSHost стала частью группы компаний Dufry Group благодаря сочетанию бизнес-процессов Dufry и Autogrill.

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