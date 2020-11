„Skrytý klenot pre investície" v Európe predvedie svoju jedinečnú ponuku na Moldavskom obchodnom týždni 2020

„Sme veľmi radi, že môžeme hostiť MBW2020 v týchto náročných časoch," uviedla Rodica Verbeniuc, generálna riaditeľka Invest Moldova Agency. „Sme svedkami toho, ako sa svet mení, podniky zápasia a transformujú sa globálne, a sme si istí, že im môžeme pomôcť prehodnotiť staré normálne správanie, vidieť nové perspektívy, využiť príťažlivé investičné príležitosti našej krajiny a rásť v Moldavsku - #GrowInMoldova."

Moldavský obchodný týždeň 2020 (Moldova Business Week 2020) ponúkne účastníkom - medzinárodnej obchodnej komunite - interaktívny digitálny zážitok. Vďaka panelovým diskusiám, praktickým networkingovým príležitostiam, prípadovým štúdiám pre moldavské super značky a šiestim panelom, počas ktorých miestne spoločnosti predstavia svoju investičnú ponuku, sa z nej stane dynamická udalosť, ktorú si nesmiete nechať ujsť!

Špeciálnymi hosťami a hlavnými rečníkmi sú vizionári svetového formátu, ktorí sa podelia o svoje strategické poznatky o našej budúcnosti, ktorá sa práve teraz mení - obchod, trh, pracovné miesta, spoločenský život, skúsenosti zákazníkov a investičné príležitosti:

Prof. Michio KAKU, fyzik, autor bestsellerov, uznávaný verejný rečník, renomovaný futurista, influencer a popularizátor vedy.

Binod K CHAUDHARY, predseda skupiny Chaudhary Group, Nepál a spoločnosti CG Corp Global, ktorá zahŕňa 160 spoločností a 123 značiek.

Na programe sú aj významní riaditelia, experti, rečníci z vlády, zakladatelia, vlastníci firiem, ktorí sa virtuálne zídu, aby sa podelili o svoje nápady, skúsenosti, inšpiráciu a budúci vývoj v rámci svojich príslušných oblastí.

Táto veľmi očakávaná udalosť ponúkne jedinečný pohľad na to, ako môže Moldavsko prekonať očakávania investorov propagáciou politiky šitej na mieru určenej na podporu investorov, ktorá slúži ako most medzi východom a západom a ponúka prístup na trh s viac ako miliardou potenciálnych zákazníkov. Tím Invest Moldova bude pomáhať zainteresovaným investorom pri investovaní do obchodovania v Moldavsku.

Zaistite si svoje miesto na Moldavskom obchodnom týždni 2020 registráciou tu a využívajte hashtag #MBW2020, aby vám neunikla konverzácia!

