Moldova Business Week 2020: презентация уникального предложения в рамках европейской программы "Hidden Gem for Investment"

В седьмой год своего проведения эта двухдневная конференция будет преобразована в виртуальное мероприятие, которое пройдет в режиме онлайн 19-20 ноября. В его рамках будут рассматриваться современные глобальные тенденции, текущие экономические проблемы и постоянно развивающийся мировой рынок.

«Мы очень рады возможности стать организаторами MBW2020 в это трудное время, — заявила генеральный директор агентства Invest Moldova Родика Вербенюк (Rodica Verbeniuc). — Наблюдая за происходящими в мире переменами, а также трудностями, с которыми сталкиваются компании по всему миру, и происходящими как следствие преобразованиями, мы уверены в том, что можем помочь предпринимателям переосмыслить старые привычки, открыть для себя новые перспективы, воспользоваться привлекательными инвестиционными возможностями нашей страны и добиться успеха в Молдове (#GrowInMoldova)».

Moldova Business Week 2020 предлагает участникам, представляющим международное бизнес-сообщество, интерактивное цифровое взаимодействие. Благодаря групповым обсуждениям, практическим возможностям для установления связей, тематическим исследованиям по молдавским супербрендам, а также шести дискуссионным площадкам, на которых местные компании представят свои инвестиционные предложения, это мероприятие станет динамичной платформой для дальновидных инвесторов, от которой они не смогут отказаться!

Почетные гости и основные докладчики — стратегически мыслящие деятели мирового уровня — поделятся своими представлениями о нашем будущем, которое меняется непосредственно в данный момент, включая торговлю, рынок товаров и услуг, рабочие места, общественную жизнь, клиентское обслуживание и инвестиционные возможности:

Проф. Митио Каку (Michio KAKU) — физик-теоретик, автор бестселлеров, знаменитый оратор, известный футуролог, влиятельный деятель и популяризатор науки.

Бинод К. Чоудхари (Binod K CHAUDHARY) — председатель правления непальского концерна Chaudhary Group и международной корпорации CG Corp Global, под управлением которой находятся 160 компаний и 123 бренда.

В данном мероприятии также примут участие известные руководители компаний, различные эксперты, представители правительственных организаций, учредители, владельцы предприятий, которые готовы поделиться примерами, опытом, идеями и перспективными разработками в соответствующих областях.

В рамках этого долгожданного события будет представлена эксклюзивная информация о том, каким образом Молдова может превзойти ожидания инвесторов благодаря реализации специализированных мер, направленных на поддержку инвесторов, а также роли моста между Востоком и Западом, обеспечивая тем самым доступ к рынку, насчитывающему более 1 миллиарда потенциальных клиентов. Сотрудники службы Invest Moldova будут оказывать помощь заинтересованным лицам в развитии их бизнеса на территории Молдовы.

Забронируйте себе место на мероприятии Moldova Business Week 2020 — регистрируйтесь здесь ! Используйте хештег #MBW2020 для участия в нашем обсуждении!

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Alina Merlici (Алина Мерличи)

Отдел продвижения национальных брендов Moldovan Investment Agency

Моб. тел.: (+373 60) 295 392

Эл. почта: [email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1330588/Register_MBW.jpg

SOURCE Moldovan Investment Agency