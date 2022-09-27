Сертификаты Soy Sustainability Assurance Protocol (SSAP) теперь могут передаваться

Решение USSEC позволит клиентам подверждать экологически безпасное происхождение сои

СЕНТ- ЛУИС, 27 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- Международные покупатели выращиваемых в США соевых бобов по всей цепочке снабжения теперь смогут демонстрировать свою приверженность закупке экологически безопасных ингредиентов. Действие американского Протокола обеспечения экологической безопасности сои (Soy Sustainability Assurance Protocol, SSAP) было расширено, и теперь сертификаты SSAP можно передавать до четырех раз.

Покупатели выращиваемой в США сои давно ждали повышения прозрачности поставок с точки зрения экологической безопасности. Это изменение в системе SSAP, осуществленное организацией Soy Export Sustainability, LLC, частично финансируемой за счет национальной программы отчислений в отрасли производства сои, позволяет клиентам вести учет своих экологически безопасных закупок сои в США, использовать эти закупки для достижения целей в области ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление) и сообщать о своем прогрессе в достижении этих целей. Импортеры смогут получить сертификат от экспортера на свое имя, после чего импортер сможет передать сертификаты своим клиентам. После экспорта сертификат может быть передан в общей сложности четыре раза.

«Обеспечение закупок экологически безопасной продукции имеет ключевое значение с точки зрения нашей приверженности ответственным цепочкам поставок. Мы рады тому, что сертификация SSAP непрерывно совершенствуется, а для оценки экологической безопасности применяются прозрачные и надежные методологии. Передаваемые сертификаты — ключевой инструмент, позволяющий нашим клиентам и нашему бизнесу отслеживать и проверять, что закупаемая нами соя выращивается экологически безопасным образом, что ведет к повышению экологической безопасности глобальной продовольственной системы», — заявила исполнительный менеджер по устойчивому развитию EA компании Bunge Дессислава Бажахка (Dessislava Barzachka).

Система сертификации SSAP, разработанная в 2013 году, представляет собой проверенный агрегированный подход, проверяемый третьими сторонами и обеспечивающий проверку экологической безопасности производства соевых бобов в национальном масштабе. Данная система предназначена для поддержания баланса массы верифицированной устойчивой сои при каждом трансфере, и в ней также учитываются расчеты промышленной обработки. Выдачей и отслеживанием сертификатов занимается организация Soy Export Sustainability, LLC.

В краткосрочной перспективе последнее изменение SSAP удовлетворяет потребности покупателей с точки зрения демонстрации приверженности закупкам экологически безопасной соевой продукции. В долгосрочной же перспективе оно может также способствовать формированию спроса на их продукцию с учетом того, что потребители отдают предпочтение экологически безопасной продукции.

В соответствии с руководящими принципами SSAP фермеры, выращивающие соевые бобы в США, непрерывно повышают свои экологические показатели, что позволит им обеспечить еще более экологичный продукт в будущем. Американская соя уже признана как соя, обладающая наименьшим углеродным следом по сравнению с продукцией других стран. Кроме того, система SSAP включает в себя аудит хозяйств, проводимый независимой третьей стороной — Министерством сельского хозяйства США (USDA). Недавно система SSAP получила серебряный уровень эквивалентности относительно Оценки устойчивости сельскохозяйственного производства 3.0 (Farm Sustainability Assessment, или FSA, 3.0) в рамках платформы Sustainable Agriculture Initiative Platform (SAI Platform). Кроме того, она получила положительную оценку относительно руководящих принципов закупок сои, разработанных Европейской федерацией производителей кормов (European Feed Manufacturers Federation, FEFAC), через независимый Международный торговый центр (ITC) и удостоилась признания в рамках руководящих принципов экологически устойчивых закупок сои организации Consumer Products Forum и лучших сельскохозяйственных практик ассоциации Global Seafood Alliance.

«Фермеры, выращивающие соевые бобы в США, твердо привержены принципам устойчивого развития, поэтому мы постоянно ищем способы поддержать их усилия, направленные на подтверждение экологической безопасности продукции. SSAP делает это, но теперь с передаваемыми сертификатами она позволяет передавать сертификацию другим клиентам», — заявила директор по устойчивому развитию Совета по экспорту соевых бобов США (U.S. Soybean Export Council, USSEC) Эбби Ринн (Abby Rinne). USSEC является одним из членов-основателей Soy Export Sustainability, LLC, специализирующимся на дифференциации, усилении предпочтений и обеспечении доступа на рынки для американской сои.

Информация о Совете по экспорту соевых бобов США (USSEC)

Совет по экспорту соевых бобов США (USSEC) уделяет особое внимание дифференциации, усилению предпочтений и обеспечению доступа американской сои на рынки для потребления людьми, аквакультуры и производства кормов для скота в более чем 80 странах по всему миру. Члены USSEC представляют производственно-сбытовую цепочку сои, включающую в себя американских фермеров, перерабатывающие предприятия, перевозчиков, торговые предприятия, связанные с ними агропромышленные предприятия и сельскохозяйственные организации. USSEC финансируется американской программой отчислений в сфере производства сои, встречными фондами Иностранного сельскохозяйственного управления USDA и участниками отрасли. Самая актуальная информация о производстве сои в США и новости об USSEC и американской сое на мировом рынке представлены на сайте www.ussec.org.

Этот пресс-релиз частично профинансирован американскими производителями сои, их отчислениями и производственно-сбытовой цепочкой.

Контакты для прессы: Chris Samuel (Крис Самуэль) Kerrey Kerr-Enskat (Керри Керр-Энскат) Директор по глобальным коммуникациям Старший менеджер по коммуникациям Совет по экспорту соевых бобов США (USSEC) Совет по экспорту соевых бобов США (USSEC) +1.314.306.1273 I [email protected] +1.515.823.1848 I [email protected]



Bill Raack (Билл Раак) Andy Likes (Энди Лайкс) Директор Старший директор Lambert Lambert +1.314.602.0696 I [email protected] +1.314.606.1878 I [email protected]

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SOURCE U.S. Soybean Export Council (USSEC)