Компания Vantage получает награду Best APAC Region Broker от ADVFN International Awards 2023

ПОРТ-ВИЛА (Вануату), 24 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- Мультиактивная брокерская компания Vantage (или Vantage Markets) стала первой в номинации Best APAC Region Broker ("Лучший брокер Азиатско-Тихоокеанского региона") на церемонии вручения премии ADVFN International Awards 2023.

Уже второй год подряд компания Vantage получает высшие награды в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вслед за ранее полученными одиннадцатью наградами в начале 2023 года.

Vantage awarded Best APAC Region Broker at ADVFN International Awards 2023

Марк Деспальер (Marc Despallieres), руководитель по стратегическим и торговым вопросам компании Vantage, заявил:

"Наша команда упорно работала над тем, чтобы сохранить свои позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и мы продолжили формирование сильной команды местных аналитиков для обслуживания своих клиентов в регионе. На сегодняшний день образовательная деятельность компании охватывает тысячи людей благодаря прямым трансляциям, чатам сообщества на наших сайтах и очным курсам в отдельных странах, которые мы надеемся внедрить и в других, с учетом потребностей наших клиентов.

Для нас большая честь получить сегодня признание за наши усилия. И хотелось бы добавить, что мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Для Vantage это только начало, и мы благодарны нашим клиентам, которые остаются главной мотивацией к нашему дальнейшему совершенствованию".

Информация о компании Vantage

Vantage (или Vantage Markets) – это брокерская компания, управляющая рядом активов, и предлагающая своим клиентам доступ к высокотехнологичным сервисам для торговли CFD-контрактами на бирже Forex, сырьевыми товарами, индексами, акциями, облигациями и ETF.

Компания Vantage, обладающая более чем 13-летним опытом работы на рынке, насчитывает более 1 000 сотрудников в более чем 30 представительствах по всему миру.

Vantage – это больше, чем брокер. Компания предлагает надежную торговую экосистему, отмеченное наградами мобильное приложение для трейдинга, а также удобную платформу для торгов, позволяющую клиентам извлекать максимальную выгоду из торговых возможностей. Скачайте приложение Vantage в App Store или Google Play.

торгуйте с умом вместе с @vantage.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2061075/ADVFN_International_Financial_Awards_2023_APAC.jpg

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SOURCE Vantage