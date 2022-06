„Vital Force - Das 4. Zhijiang International Youth Art Festival im Jahr 2022" und Abschlusssaison der Chinesischen Akademie der Künste

Das Festival basiert auf der Abschluss-Saison der Chinesischen Akademie der Künste und des Zhejiang-Konservatoriums für Musik, und insgesamt 13 Hochschulen und Universitäten in Zhejiang starten gemeinsam eine Online-Abschlussausstellung. Die Präsenz-Ausstellung findet an zehn Orten in Hangzhou statt, mit einer Gesamtausstellungsfläche von etwa 50.000 Quadratmetern. Mehr als 3.000 Werke werden ausgestellt und über 5.000 junge Kunstschaffende, Kreative, Schriftstellende und Gelehrte schließen sich online und offline zusammen, um ein blühendes und jugendliches Kunstfest in der Stadt zu präsentieren. CAACOSMOS – „China Academy of Art Online Art Community" wurde bei der Eröffnungsfeier des Jugendkunstfestivals veröffentlicht. Als einzigartige Online-Kunst-Community ist dies eine zukunftsorientierte, superdigitale Anwendungsszene auf der Grundlage von „One Code, One World in One Life", eine Kunst-Community für alle Menschen, die sich mit Kunst beschäftigen und Kunst lieben, um sich inspirieren zu lassen, sich zu präsentieren, zu lernen und online zu kommunizieren.