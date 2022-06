Le « Vital Force -- The 4th Zhijiang International Youth Art Festival 2022 » et la saison de remise des diplômes de la China Academy of Art

Le festival s'appuie sur la période de remise des diplômes de l'Académie des arts de Chine et du Conservatoire de musique du Zhejiang. Au total, 13 collèges et universités du Zhejiang lancent conjointement une exposition de remise des diplômes en ligne. L'exposition hors ligne est présentée dans dix lieux à Hangzhou, avec une surface d'exposition totale d'environ 50 000 mètres carrés. Plus de 3 000 œuvres sont exposées et plus de 5 000 jeunes artistes, designers, écrivains et universitaires se réunissent en ligne et hors ligne pour présenter une fête artistique florissante et jeune dans la ville. La CAACOSMOS (« China Academy of Art Online Art Community ») a été lancée lors de la cérémonie d'ouverture du Festival des arts de la jeunesse. Il s'agit d'une communauté artistique en ligne unique en son genre, une scène d'application ultra numérique orientée vers l'avenir, basée sur le slogan « One Code, One World in One Life » (un code, un monde dans une vie), une communauté artistique pour toutes les personnes qui s'adonnent à l'art et qui aiment l'art pour s'inspirer, se présenter, apprendre et communiquer en ligne.