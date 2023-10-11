《Women Inc.》雜誌公佈「2023 年最具影響力的女性董事會董事」

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WomenInc.

11 Oct, 2023, 10:03 ET

美國阿特蘭大 2023年10月11日 /美通社/ -- WomenInc.com 是宣揚女性商界成就的權威刊物，現很高興地宣佈以「2023 年最具影響力的女性董事會董事」為題，推出 2023 年秋季特刊。該秋季特刊，現已提供印刷及數碼版本。

本期封面人物為 CVS Health 主席兼總裁 Karen S. Lynch，氣質優雅。本期除了獨家收錄 Lynch 對醫療保健界作出的重大和變革貢獻外，並刊載各行各業傑出專業女性和企業家成功的發人深醒文章。

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《Women Inc.》雜誌公佈「2023 年最具影響力的女性董事會董事」
《Women Inc.》雜誌公佈「2023 年最具影響力的女性董事會董事」

WomenInc.com 執行副總裁兼首席傳訊總監 Catrina Young 表示：「職業女性的成功和有意義故事的報導，不僅是必須，更是當務之急。每個故事均隱含着靈感和經驗，並成為他人跟隨的引路明燈。我們以這種精神，為每位入選 2023 年最終名單的女性感到自豪，並衷心祝賀。這些女性的領導、敏銳和勤奮，不僅打破玻璃天花板，還為其他人鋪設可能之路。」

今年的秋季版不僅是一本雜誌，更是一本集 640 多名資深掌舵標準普爾 500 指數 (S&P 500) 和大型上市公司女性董事名錄及祝賀於一身的作品。這是對女性行政人員、影響者和領導者於董事會層面策略治理的典範，作全面認可和致敬。

Young 補充道：「我們向本特刊中認可的公司董事衷心祝賀，深表敬意。她們的領導和承諾故事，成為編製這獨家兼具影響力指南的材料和主幹。」
如欲了解 WomenInc 「2023 年最具影響力的女性董事會董事」的完整名單，請瀏覽 WomenInc.com/2023-MICBD

關於 WomenInc.com

WomenInc.com 不僅是一本雜誌，更是一個改變。它作為支援女性的重要平台，回應眾多領導、喚醒和改革女士們的聲音和看法。透過每期刊登迷人的相片、發人深醒的報導和息息相關的社會評論，WomenInc.com 不僅報道新聞，更成為新聞。對於不僅要求頭條新聞的現代兼思想進步的女性領導者和消費者來說，WomenInc.com 不僅提供資訊，還帶來影響。如欲更多資料，請瀏覽 www.WomenInc.com

聯絡方法：Catrina Young，[email protected]

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