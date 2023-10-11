《Women Inc.》雜誌公佈「2023 年最具影響力的女性董事會董事」

美國阿特蘭大 2023年10月11日 /美通社/ -- WomenInc.com 是宣揚女性商界成就的權威刊物，現很高興地宣佈以「2023 年最具影響力的女性董事會董事」為題，推出 2023 年秋季特刊。該秋季特刊，現已提供印刷及數碼版本。

本期封面人物為 CVS Health 主席兼總裁 Karen S. Lynch，氣質優雅。本期除了獨家收錄 Lynch 對醫療保健界作出的重大和變革貢獻外，並刊載各行各業傑出專業女性和企業家成功的發人深醒文章。

WomenInc.com 執行副總裁兼首席傳訊總監 Catrina Young 表示：「職業女性的成功和有意義故事的報導，不僅是必須，更是當務之急。每個故事均隱含着靈感和經驗，並成為他人跟隨的引路明燈。我們以這種精神，為每位入選 2023 年最終名單的女性感到自豪，並衷心祝賀。這些女性的領導、敏銳和勤奮，不僅打破玻璃天花板，還為其他人鋪設可能之路。」

今年的秋季版不僅是一本雜誌，更是一本集 640 多名資深掌舵標準普爾 500 指數 (S&P 500) 和大型上市公司女性董事名錄及祝賀於一身的作品。這是對女性行政人員、影響者和領導者於董事會層面策略治理的典範，作全面認可和致敬。

Young 補充道：「我們向本特刊中認可的公司董事衷心祝賀，深表敬意。她們的領導和承諾故事，成為編製這獨家兼具影響力指南的材料和主幹。」

如欲了解 WomenInc 「2023 年最具影響力的女性董事會董事」的完整名單，請瀏覽 WomenInc.com/2023-MICBD。

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