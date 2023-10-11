亚特兰大2023年10月11日 /美通社/ -- WomenInc.com是一家权威媒体，它致力于表彰女性在商业领域所取得的成就，很高兴宣布推出 2023 年秋季特刊，着重介绍 "2023 年最具影响力的公司董事会女性高管"。这本饱受期待的特刊现已推出印刷版和数字版。

本期封面人物是 CVS Health 总裁兼首席执行官 Karen S. Lynch。在本期杂志中，读者将看到 Lynch 的独家专访，了解 Lynch 对医疗保健行业做出的重大变革和突出贡献，同时还将一览深入浅出的文章，深入探讨在各行各业中成就斐然的专业女性和女企业家的成功经验。

《Women Inc.》杂志公布 2023 年最具影响力企业董事会女性高管名单

"展示职场女性的胜利和有意义的故事不仅重要，而且必要。她们的每个故事都蕴含着不言而喻的启迪、教训和指引。"WomenInc.com 执行副总裁兼首席传媒官 Catrina Young 如是说道，"本着这种精神，我们为每一位被列入 2023 年最终名单的女性感到骄傲和自豪。正是凭借这些杰出女性的领导力、敏锐性和勤奋，她们不仅打破了压在女性头顶的玻璃天花板，还为其他女性铺就了成就女性可能性的道路。"

今年的秋季刊不仅是一本杂志，更是一本集名录和表彰于一体的特辑，它聚焦了 640 多位深谙标准普尔 500 指数 (S&P 500) 的金融女性和大型上市公司董事会的女性高管。这是对女性高管、有影响力的女性和女性领导者的全面表彰，她们在董事会层面的战略管理堪称典范。

"我们向在本特刊中获奖的公司董事们致以衷心的祝贺和崇高的敬意，"Young 补充道，"正是以她们的领导力和奉献精神为线，才能编织出这份独特而有影响力的名录。"

欲了解 2023 年 WomenInc 最具影响力企业董事会女性高管的完整名单，请访问 WomenInc.com/2023-MICBD。

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