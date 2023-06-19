Компания XCMG Machinery демонстрирует надежные воздушные рабочие платформы на APEX 2023

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XCMG Machinery

19 Jun, 2023, 11:33 ET

Компания XCMG Machinery демонстрирует безопасные, надежные и эффективные продукты и решения для оборудования воздушных рабочих платформ на выставке APEX 2023

МААСТРИХТ, Нидерланды, 19 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания XCMG Machinery (далее XCMG, SHE:000425) представляет шесть воздушных рабочих платформ ножнично-вилочного типа и три воздушные рабочие платформы стрелового типа на выставке APEX 2023 в Маастрихте (Нидерланды). Выставку, проводимую раз в три года, организует KHL Group, крупнейший в мире провайдер информации о строительстве.

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XCMG Machinery Highlights Its Aerial Work Platform Equipment Products and Solutions, including XGS28ACK, XGS40E, and XG1823ERT at APEX 2023.
XCMG Machinery Highlights Its Aerial Work Platform Equipment Products and Solutions, including XGS28ACK, XGS40E, and XG1823ERT at APEX 2023.

Расширение сферы применения и масштабов строительных работ повышает требования к грузоподъемности и адаптивности воздушных рабочих платформ. На выставке APEX 2023 компания XCMG представила модели XGS28ACK и XGS40E с прямой стрелой, которые отличаются мощным двигателем, исключительной производительностью, высокой эффективностью и удобным управлением.

В модели XGS28ACK, с максимальной рабочей высотой 28,8 метров, грузоподъемностью 460 килограммов и уклоном 45%, в качестве источника питания используется литиевый аккумулятор, более надежный, чем традиционные свинцовые. Конструкция, состоящая из трехсекционной телескопической и башенной стрелы, а также летающего стрелового устройства jib, позволяет оборудованию преодолевать препятствия, а двойная система управления нагрузкой может автоматически регулировать рабочий диапазон в зависимости от нагрузки для удовлетворения различных требований погрузки. Модель XGS28ACK может применяться для широкого спектра строительных задач, особенно для строительства зданий, мостов, стальных и монтажных конструкций.

"Превосходные эксплуатационные характеристики продукции обусловлены преимуществами интеллектуального производства XCMG, которые обеспечивают глубокую интеграцию информатизации и индустриализации, а также гарантию качества производственного процесса", – заявил председатель правления компании XCMG Ян Дуншэн (Yang Dongsheng).

Экологическая безопасность стала одной из ключевых задач по всему миру. Подстегиваемая стремлением к достижению "двух углеродных" целей, компания XCMG ускорила процесс электрификации своих продуктов и решений для воздушных рабочих платформ, интегрируя Интернет вещей, большие данные, технологии промышленного интернета и др. для обеспечения экологически безопасного, цифровизированного и интеллектуального развития.

На выставке APEX 2023 компания XCMG также представила для европейского рынка XG1823ERT – электрическую воздушную рабочую платформу ножнично-вилочного типа для пересеченной местности. Компактность, большая грузоподъемность, длительное время автономной работы и устойчивость конструкции делают ее надежным и экологически чистым решением для таких задач, как монтаж с большой нагрузкой и совместные работы, особенно для прокладки противопожарных и вентиляционных трубопроводов, освещения, остекления, монтажа навесных фасадов, покраски, ремонта стен и многое другое.

"В перспективе компания XCMG продолжит уделять особое внимание исследованиям и разработкам интеллектуального электрооборудования, расширяя при этом присутствие на зарубежных рынках благодаря передовой и долговечной продукции", – отметил Ян Дуншэн.

Более подробная информация представлена на сайте компании https://xcmg-europe.de/en/xcmg-europe-en/.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2104645/XCMG_Machinery_Highlights_Its_Aerial_Work_Platform_Equipment_Products_Solutions.jpg

SOURCE XCMG Machinery

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