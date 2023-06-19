Компания XCMG Machinery демонстрирует надежные воздушные рабочие платформы на APEX 2023

Компания XCMG Machinery демонстрирует безопасные, надежные и эффективные продукты и решения для оборудования воздушных рабочих платформ на выставке APEX 2023

МААСТРИХТ, Нидерланды, 19 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания XCMG Machinery (далее XCMG, SHE:000425) представляет шесть воздушных рабочих платформ ножнично-вилочного типа и три воздушные рабочие платформы стрелового типа на выставке APEX 2023 в Маастрихте (Нидерланды). Выставку, проводимую раз в три года, организует KHL Group, крупнейший в мире провайдер информации о строительстве.

XCMG Machinery Highlights Its Aerial Work Platform Equipment Products and Solutions, including XGS28ACK, XGS40E, and XG1823ERT at APEX 2023.

Расширение сферы применения и масштабов строительных работ повышает требования к грузоподъемности и адаптивности воздушных рабочих платформ. На выставке APEX 2023 компания XCMG представила модели XGS28ACK и XGS40E с прямой стрелой, которые отличаются мощным двигателем, исключительной производительностью, высокой эффективностью и удобным управлением.

В модели XGS28ACK, с максимальной рабочей высотой 28,8 метров, грузоподъемностью 460 килограммов и уклоном 45%, в качестве источника питания используется литиевый аккумулятор, более надежный, чем традиционные свинцовые. Конструкция, состоящая из трехсекционной телескопической и башенной стрелы, а также летающего стрелового устройства jib, позволяет оборудованию преодолевать препятствия, а двойная система управления нагрузкой может автоматически регулировать рабочий диапазон в зависимости от нагрузки для удовлетворения различных требований погрузки. Модель XGS28ACK может применяться для широкого спектра строительных задач, особенно для строительства зданий, мостов, стальных и монтажных конструкций.

"Превосходные эксплуатационные характеристики продукции обусловлены преимуществами интеллектуального производства XCMG, которые обеспечивают глубокую интеграцию информатизации и индустриализации, а также гарантию качества производственного процесса", – заявил председатель правления компании XCMG Ян Дуншэн (Yang Dongsheng).

Экологическая безопасность стала одной из ключевых задач по всему миру. Подстегиваемая стремлением к достижению "двух углеродных" целей, компания XCMG ускорила процесс электрификации своих продуктов и решений для воздушных рабочих платформ, интегрируя Интернет вещей, большие данные, технологии промышленного интернета и др. для обеспечения экологически безопасного, цифровизированного и интеллектуального развития.

На выставке APEX 2023 компания XCMG также представила для европейского рынка XG1823ERT – электрическую воздушную рабочую платформу ножнично-вилочного типа для пересеченной местности. Компактность, большая грузоподъемность, длительное время автономной работы и устойчивость конструкции делают ее надежным и экологически чистым решением для таких задач, как монтаж с большой нагрузкой и совместные работы, особенно для прокладки противопожарных и вентиляционных трубопроводов, освещения, остекления, монтажа навесных фасадов, покраски, ремонта стен и многое другое.

"В перспективе компания XCMG продолжит уделять особое внимание исследованиям и разработкам интеллектуального электрооборудования, расширяя при этом присутствие на зарубежных рынках благодаря передовой и долговечной продукции", – отметил Ян Дуншэн.

Более подробная информация представлена на сайте компании https://xcmg-europe.de/en/xcmg-europe-en/.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2104645/XCMG_Machinery_Highlights_Its_Aerial_Work_Platform_Equipment_Products_Solutions.jpg

SOURCE XCMG Machinery