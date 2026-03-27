„10x10": Off-White™ Icons Reimagined; 10 wegweisende Kreative aus aller Welt gestalten 10 Off-White™-Ikonen neu

MAILAND, 27. März 2026 /PRNewswire/ -- Off-White™ freut sich, „10x10: Off-White™ Icons Reimagined" anzukündigen. Dieses neue, provokative Projekt präsentiert die 10 bekanntesten Ikonen aus den Off-White™-Archiven als leere Leinwände, die von 10 wegweisenden Kreativen aus aller Welt neu interpretiert wurden.

“10x10”: Off-White™ Icons Reimagined

Das Projekt ist keine Hommage an die Vergangenheit. Vielmehr handelt es sich um eine Fortsetzung der Off-White™-Revolution, die auf einer Denkweise basiert, die stets die Frage stellt: „Was ist der Trick?" Diese Herausforderung steht im Mittelpunkt der „Question Everything"-Philosophie, die Off-White™ als Open-Source-Plattform und Ideenschmiede definiert, in der Mode, Design, Musik und Architektur sich gegenseitig befruchten, um ein neues kulturelles Regelwerk zu gestalten. 10x10 bleibt dieser Vision treu, indem es dieses Regelwerk weiterentwickelt und durch neue Stimmen, frische Perspektiven und vielfältige Gemeinschaften den nächsten „Hack" entdeckt.

Von den Musikern Kid Cudi und A$AP Nast über die Designer Ava Nirui, Yuta Hosokawa, Raul Lopez und Guillermo Andrade bis hin zu den multidisziplinären Kreativen Renell Medrano, Veneda Carter, Stéphane Ashpool und Bafic – jeder der 10x10-Kreativen stand bereits in einer bestehenden Beziehung zur Marke. Sie kannten und respektierten die Codes von Off-White™, brachten aber vor allem auch eine klare eigene Sichtweise mit, die von Mut und Unerschrockenheit geprägt war. Jeder von ihnen war entschlossen, seiner persönlichen Vision zu folgen, das System zu hinterfragen und sein Vorbild in die Zukunft zu führen, indem er stets alles in Frage stellte.

Von Mai 2026 bis April 2027 findet weltweit eine Reihe von Veranstaltungen statt, um das „10x10"-Projekt zu feiern und die vom Kollektiv entworfenen exklusiven Produkte vorzustellen.

„T-SHIRTS" von Ava Nirui. Die in New York City lebende australische Kreativdirektorin Ava bringt ihre charakteristische geschlechtsneutrale Sichtweise und ihre Nostalgie für die Jugendkultur der 90er Jahre in die alltägliche Off-White™-Uniform ein und würdigt damit, wie diese eine globale Gemeinschaft repräsentieren, wachsen lassen und fördern kann.

„BAGS" von Raul Lopez. Raul, Gründer und Designer von LUAR, lässt die Philosophien von New York City und der Dominikanischen Republik, die er in den bahnbrechenden Designs seiner Modemarke zum Ausdruck bringt, in die Off-White™ Jitney-Tasche einfließen und zeigt damit, wie die Vergangenheit die Zukunft prägt.

„WOMENSWEAR" von Veneda Carter. Die in Kopenhagen geborene und in Los Angeles lebende Stylistin, Designerin und Model Veneda interpretiert das markante „METEOR"-Motiv von Off-White™ auf experimentelle Weise neu und macht es zu einer visuellen Visitenkarte.

„SNEAKERS" von Scott Mescudi. Der amerikanische Rapper, Singer-Songwriter, Plattenproduzent, Schauspieler und Modedesigner Scott Ramon Seguro Mescudi (alias Kid Cudi) führt den Schuh des Jahres 2021 zu seinen sportlichen Wurzeln zurück und präsentiert ihn zugleich als Plattform, als Kunstwerk und als leere Leinwand für den Ausdruck – allesamt verwurzelt in dem grundlegenden Konzept der Freiheit.

„VARSITY" von Stéphane Ashpool. Als Designer und Gründer des unkonventionellen Pariser Modelabels und Einzelhändlers Pigalle verband Stéphane eine langjährige, enge Beziehung mit Virgil, die er auf der Varsity-Jacke zum Ausdruck bringt – als Anspielung sowohl auf die traditionellen Motive von Off-White™ als auch auf seine eigene Spielfreude.

„HOODIES" von Yuta Hosokawa. Die Kreationen des japanischen Designers Yuta umfassen die Upcycling-Marke READYMADE und SAINT MXXXXXX (auch bekannt als SAINT MICHAEL), die beide für ihre unkonventionellen Ansätze bekannt sind – eine Essenz, die er in die Neukonzeption des Hoodies als wirkungsvolles Kommunikationsmittel einfließen lässt.

„DENIM" von Guillermo Andrade. Als kreativer Kopf hinter dem Kult-Streetwear-Label 424 aus Los Angeles verbindet Guillermo sein fundiertes Design-Know-how mit dem Konzept, Virgil als seine Muse zu sehen, da der Gründer von Off-White™ für ihn sowohl ein unglaublicher Freund als auch ein kreativer Impulsgeber war.

„EYEWEAR" von Renell Medrano. Die in New York City ansässige Fotografin und Regisseurin sowie Gründerin der Kreativgemeinschaft Ice Studios, Renell, bringt ihre unverwechselbare Perspektive in eine neue Brillenkollektion ein und interpretiert die Ästhetik von Off-White™ durch ihre eigene kreative Sichtweise neu.

„FINE PRINT" von Bafic. Als in London ansässiger Fotograf, Regisseur und multidisziplinärer Künstler, der in den Bereichen Film, Fotografie und digitale Medien tätig ist, nutzt Bafic seine charakteristischen, Konventionen hinterfragenden visuellen Strukturen, um die für Off-White™ typische Bildsprache weiterzuentwickeln. Er betrachtet sein Schaffen als ein visuelles Tagebuch, dessen Seiten sich im Laufe der Zeit ansammeln, sodass eher eine Spur des Entstehungsprozesses als ein fertiges Bild entsteht.

„OBJECTS" von A$AP Nast. Tariq Amar Devega (alias A$AP Nast), ein vielseitiges Mitglied des legendären Hip-Hop-Kollektivs A$AP Mob, würdigt Virgil für dessen Fähigkeit, die Zeit zu beugen und überall zugleich zu sein – eine kreative Kraft, die sich durch ständige Verbundenheit und Großzügigkeit auszeichnet.

Informationen zu Oﬀ-White c/o Virgil Abloh™

Oﬀ-White™ wurde 2013 gegründet und definiert die Grauzone zwischen Schwarz und Weiß als Farbe. Unter diesem Markennamen bringen saisonale Herren- und Damenkollektionen, Objekte, Möbel und Publikationen eine aktuelle kulturelle Vision zum Ausdruck. Die Kollektionen sind in eine fortlaufende Geschichte eingebettet, wobei der Schwerpunkt auf der Kreation von Kleidungsstücken liegt, die durch ihr Design eine eigene Identität besitzen. Mit einem Designstudio in Mailand, Italien, greift das Label auf die Geschichte und Handwerkskunst des Landes zurück und bietet dennoch eine globale Perspektive auf Design und Trends. Geleitet von der klaren Vision, die Realität des Kleidungsstils mit dem künstlerischen Ausdruck der Haute Couture zu verbinden, erforschte der verstorbene Kreativdirektor und Designer Virgil Abloh Konzepte aus dem Bereich der Jugendkultur im zeitgenössischen Kontext.

Informationen zur BLUESTAR ALLIANCE, LLC

Bluestar Alliance wurde 2007 von Joseph Gabbay und Ralph Gindi gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Markenmanagement, das ein Portfolio an Premium-Mode- und Lifestyle-Marken betreut, die weltweit einen Einzelhandelsumsatz von mehr als 13 Milliarden US-Dollar erzielen. Bluestar Alliance ist dafür bekannt, bekannte Verbrauchermarken in dynamische, erstklassige Lifestyle-Marken mit weltweiter Reichweite zu verwandeln. Zum Portfolio gehören Oﬀ-White™, Palm Angels®, Dickies®, Scotch & Soda®, Hurley®, Justice®, Bebe®, Elie Tahari®, Limited Too®, Brookstone® und viele weitere Marken – jede davon wird durch kreative Visionen, strategische Partnerschaften und ein tiefes Verständnis der globalen Märkte neu belebt. Mit mehr als 600 Lizenznehmern und einem wachsenden Netzwerk von über 500 Marken-Einzelhandelsgeschäften in Nordamerika, Europa, Australien, Südamerika, Indien, Asien, dem Nahen Osten und den Vereinigten Arabischen Emiraten baut Bluestar Alliance seine globale Präsenz weiter aus – insbesondere durch die Bluestar Luxury Group, die sich auf den Aufbau der nächsten Generation von Luxus- und Lifestyle-Marken konzentriert. Bluestar Alliance steht an der Schnittstelle von Innovation, Einfluss und Markenautorität und prägt die Zukunft der Art und Weise, wie Verbraucher weltweit Marken erleben.

Kontakt: Sarah Rosen, [email protected]

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