10x10: Iconos de Off-White™ reinventados; 10 creativos globales pioneros transforman 10 iconos de Off-White™

MILÁN, 26 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Off-White™ se complace en anunciar 10x10: Iconos de Off-White™ reinventados. Este nuevo y provocador proyecto presenta los 10 iconos más reconocibles de los archivos de Off-White™ como lienzos en blanco, reinventados por 10 creativos globales pioneros.

“10x10”: Off-White™ Icons Reimagined

Este proyecto no es un homenaje al pasado, sino una continuación de la revolución Off-White™, arraigada en una mentalidad que se pregunta constantemente: "¿Cuál es el truco?". Este desafío es fundamental para la filosofía de "Cuestionarlo todo", que define a Off-White™ como una plataforma de código abierto y una incubadora de ideas, que fusiona moda, diseño, música y arquitectura para dar forma a un nuevo paradigma cultural. 10x10 se mantiene fiel a esta visión al seguir impulsando este paradigma, descubriendo el próximo truco a través de nuevas voces, perspectivas frescas y comunidades diversas.

Desde los músicos Kid Cudi y A$AP Nast hasta los diseñadores Ava Nirui, Yuta Hosokawa, Raul López y Guillermo Andrade, pasando por los creativos multidisciplinares Renell Medrano, Veneda Carter, Stéphane Ashpool y Bafic, todos los creadores de 10x10 tenían una relación previa con la marca. Tenían conocimiento y respeto por los códigos de Off-White™, pero, además, y esto es crucial, todos aportaban una visión sólida, basada en el coraje y la audacia. Cada uno estaba comprometido a seguir su visión personal, a desafiar el sistema y a llevar su icono al futuro cuestionándolo todo constantemente.

Desde mayo de 2026 hasta abril de 2027, se llevará a cabo una serie de eventos globales alrededor del mundo para celebrar el proyecto "10x10" y presentar los productos exclusivos creados por el colectivo.

"CAMISETAS" de Ava Nirui. La directora creativa australiana radicada en Nueva York, Ava, aporta su perspectiva distintiva sin distinción de género y la nostalgia de la cultura juvenil de los 90 al uniforme diario de Off-White™, celebrando cómo puede representar, crecer y nutrir una comunidad global.

"BOLSOS" de Raul López. El fundador y diseñador de LUAR, Raul, entrelaza las filosofías de Nueva York y la República Dominicana que explora en los diseños innovadores de su marca de moda en el bolso Off-White™ Jitney, mostrando cómo el pasado da forma al futuro.

"ROPA DE MUJER" de Veneda Carter. Veneda, estilista, diseñadora y modelo nacida en Copenhague y afincada en Los Ángeles, reinventa mediante una expresión experimental el emblemático motivo "METEOR" de Off-White™ como tarjeta de presentación visual.

"SNEAKERS" de Scott Mescudi. El rapero, cantautor, productor discográfico, actor y diseñador de moda estadounidense Scott Ramon Seguro Mescudi (también conocido como Kid Cudi) devuelve a la zapatilla de 2021 sus códigos deportivos al tiempo que propone el producto como plataforma, el producto como arte y el producto como lienzo en blanco para la expresión, todo ello arraigado en el concepto fundamental de libertad.

"VARSITY" de Stéphane Ashpool. Diseñador y creador de la poco convencional marca y tienda de moda parisina Pigalle, Stéphane mantuvo una larga y profunda relación con Virgil, que expresa en la chaqueta Varsity, haciendo un guiño tanto a los motivos heredados de Off-White™ como a su propia disposición a experimentar.

"SUDADERAS" de Yuta Hosokawa. Las creaciones del diseñador japonés Yuta abarcan la marca de reciclaje creativo READYMADE y SAINT MXXXXXX (también conocida como SAINT MICHAEL), ambas conocidas por sus enfoques poco convencionales; una esencia que él traduce en la reinterpretación de la sudadera con capucha como una poderosa herramienta de comunicación.

"DENIM" de Guillermo Andrade. La mente maestra detrás de la icónica marca de ropa urbana de Los Ángeles, 424, combina su profundo conocimiento del diseño con el concepto de Virgil como musa, ya que el fundador de Off-White™ fue un amigo increíble y un catalizador creativo para él.

"GAFAS" de Renell Medrano. Fotógrafa y directora radicada en la ciudad de Nueva York, además de fundadora de la comunidad creativa Ice Studios, Renell aplica su perspectiva distintiva a unas nuevas gafas, reinterpretando la estética de Off-White™ a través de su propia visión creativa.

"FINE PRINT" de Bafic. Fotógrafo, director y artista multidisciplinario radicado en Londres que trabaja en cine, fotografía y medios digitales, Bafic emplea sus características estructuras visuales que desafían las convenciones para evolucionar el lenguaje característico de Off-White™, abordando su creación como un diario visual que se acumula como páginas con el tiempo, dando como resultado un rastro del proceso más que una imagen final.

"OBJETOS" de A$AP Nast. Tariq Amar Devega (también conocido como A$AP Nast), miembro polifacético del icónico colectivo de hip-hop A$AP Mob, rinde homenaje a Virgil por su capacidad para manipular el tiempo y estar en todas partes a la vez, una fuerza creativa definida por la conexión constante y la generosidad.

Acerca de Oﬀ-White c/o Virgil Abloh™

Fundada en 2013, Off-White™ define la zona gris entre el blanco y el negro como un color. Bajo esta marca, las colecciones de ropa de temporada para hombre y mujer, objetos, muebles y publicaciones articulan una visión cultural actual. Las colecciones se basan en una historia recurrente, con énfasis en la creación de prendas con identidad propia. Con un estudio de diseño ubicado en Milán, Italia, la marca aprovecha la historia y la artesanía del país, a la vez que ofrece una perspectiva global sobre el diseño y las tendencias. Guiado por una visión clara de fusionar la realidad de cómo se usa la ropa con la expresión artística de la alta costura, el fallecido director creativo y diseñador Virgil Abloh exploró conceptos en el ámbito de la cultura juvenil en el contexto contemporáneo.

Acerca de BLUESTAR ALLIANCE, LLC

Fundada en 2007 por Joseph Gabbay y Ralph Gindi, Bluestar Alliance es líder mundial en gestión de marcas, supervisando una cartera de marcas premium de moda y estilo de vida que generan más de 13.000 millones de dólares en ventas minoristas globales. Bluestar Alliance es reconocida por transformar nombres icónicos de consumo en marcas de estilo de vida dinámicas y de primer nivel con alcance mundial. Su cartera incluye Off-White™, Palm Angels®, Dickies®, Scotch & Soda®, Hurley®, Justice®, Bebe®, Elie Tahari®, Limited Too®, Brookstone® y más, cada una revitalizada a través de una visión creativa, alianzas estratégicas y un profundo conocimiento de los mercados globales. Con más de 600 licenciatarios y una creciente red de más de 500 tiendas minoristas de marca en Norteamérica, Europa, Australia, Sudamérica, India, Asia, Oriente Medio y los Emiratos Árabes Unidos, Bluestar Alliance continúa expandiendo su presencia global, especialmente a través de Bluestar Luxury Group, enfocado en construir la próxima generación de marcas de lujo y estilo de vida. Bluestar Alliance se sitúa en la intersección de la innovación, la influencia y la autoridad de marca, dando forma al futuro de la experiencia de los consumidores con las marcas en todo el mundo.

Contacto: Sarah Rosen, [email protected]

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