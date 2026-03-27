« 10x10 » : les icônes d'Off-White™ réinventées ; 10 créatifs avant-gardistes du monde entier refaçonnent 10 icônes d'Off-White™

MILAN, 27 mars 2026 /PRNewswire/ -- Off-White™ a le plaisir d'annoncer le projet 10x10 : les icônes d'Off-White™ réinventées. Ce nouveau projet provocateur a récemment confié les 10 icônes les plus reconnaissables des archives d'Off-White™ à 10 créatifs de l'avant-garde mondiale en les présentant comme des toiles vierges à réinventer.

“10x10”: Off-White™ Icons Reimagined

Le projet n'est pas un hommage au passé. Il s'inscrit plutôt dans la continuité de la révolution Off-White™, ancrée dans un état d'esprit qui se demande constamment comment détourner les choses. Ce défi est au cœur de la philosophie « Question Everything » (« Tout remettre en question »), qui définit Off-White™ comme une plateforme à source ouverte et un incubateur d'idées jouant une nouvelle partition culturelle à la croisée de la mode, du design, de la musique et de l'architecture. 10x10 reste fidèle à cette vision en continuant à jouer cette partition pour créer le prochain « détournement » à travers de nouvelles voix, des points de vue originaux et des communautés diverses.

Des musiciens Kid Cudi et A$AP Nast aux designers Ava Nirui, Yuta Hosokawa, Raul Lopez et Guillermo Andrade, en passant par les créatifs pluridisciplinaires Renell Medrano, Veneda Carter, Stéphane Ashpool et Bafic, tous les créateurs 10x10 avaient déjà une relation avec la marque. Ils connaissaient et respectaient les codes d'Off-White™ mais aussi, et c'est essentiel, ils ont tous apporté un point de vue fort, empreint de courage et d'intrépidité. Chacun d'entre eux s'est attaché à suivre sa vision personnelle, à détourner le système et à faire entrer l'icône qui lui a été attribuée dans l'avenir en remettant toujours tout en question.

De mai 2026 à avril 2027, une série d'événements aura lieu dans le monde entier pour célébrer le projet « 10x10 » et dévoiler les produits exclusifs créés par le collectif.

« T-SHIRTS » par Ava Nirui. Directrice artistique australienne basée à New York, Ava, apporte sa signature unisexe caractéristique et la nostalgie de la culture jeune des années 1990 à l'uniforme Off-White™ de tous les jours, en saluant la façon dont il peut représenter, faire grandir et nourrir une communauté mondiale.

« BAGS » par Raul Lopez. Designer et fondateur de LUAR, Raul entrelace dans le sac Off-White™ Jitney les philosophies de la ville de New York et de la République dominicaine qu'il explore dans les créations de sa marque de mode, en dépassant les frontières pour montrer comment le passé aide à comprendre l'avenir.

« WOMENSWEAR » par Veneda Carter. Styliste, designer et mannequin née à Copenhague et basée à Los Angeles, Veneda se sert de son expression expérimentale pour transformer le motif frappant « METEOR » d'Off-White™ en carte de visite visuelle.

« SNEAKERS » par Scott Mescudi. Le rappeur, auteur-compositeur-interprète, producteur de disques, acteur et créateur de mode américain Scott Ramon Seguro Mescudi (alias Kid Cudi) renvoie la chaussure de 2021 à ses codes sportifs tout en proposant le produit comme une plateforme, une œuvre d'art et une toile vierge propice à l'expression, le tout subsumé sous le concept fondamental de liberté.

« VARSITY » par Stéphane Ashpool. Designer et créateur de l'enseigne de mode parisienne peu orthodoxe Pigalle, Stéphane a longtemps entretenu une relation profonde avec Virgil, qu'il exprime sur le blouson Varsity en faisant un clin d'œil à la fois aux motifs de l'héritage Off-White™ et à sa propre volonté de jouer.

« HOODIES » par Yuta Hosokawa. Les créations du designer japonais Yuta couvrent la marque de suprarecyclage READYMADE et SAINT MXXXXXX (ou SAINT MICHAEL), deux griffes connues pour leur approche iconoclaste que Yuta retraduit en faisant du sweat à capuche un puissant outil de communication.

« DENIM » par Guillermo Andrade. Maître d'œuvre de la marque culte de mode urbaine 424 à Los Angeles, Guillermo associe ses vastes compétences en design au concept de Virgil comme muse, car le fondateur d'Off-White™ fut pour lui à la fois un ami formidable et un catalyseur de créativité.

« EYEWEAR » par Renell Medrano. Photographe et réalisatrice new-yorkaise, fondatrice de la communauté créative Ice Studios, Renell insuffle son point de vue particulier à un nouveau modèle de lunettes en réinterprétant l'esthétique d'Off-White™ à travers sa propre approche créative.

« FINE PRINT » par Bafic. Photographe, réalisateur et artiste pluridisciplinaire basé à Londres, Bafic travaille sur le film, la photographie et les médias numériques. Il utilise ses structures visuelles qui défient les conventions pour faire évoluer le langage de la marque Off-White™, en abordant sa création comme un journal visuel qui s'enrichit de nouvelles pages au fil du temps pour laisser une trace du processus plutôt qu'une image finale.

« OBJECTS » par A$AP Nast. Membre phare du collectif hip-hop emblématique A$AP Mob, Tariq Amar Devega (alias A$AP Nast) rend hommage à Virgil, à son don d'ubiquité, à sa force créatrice définie par une connexion et une générosité constantes.

À propos d'Oﬀ-White c/o Virgil Abloh™

Fondée en 2013, la marque Oﬀ-White™ redonne une couleur à la zone grise entre le noir et le blanc. Se déploie sous ce nom une vision culturelle moderne autour de collections saisonnières de vêtements pour hommes et femmes, d'objets, de mobilier et de publications. Sur une toile de fond récurrente, les collections mettent l'accent sur l'identité propre des vêtements créés. Dans son studio de design milanais, la marque s'appuie sur l'histoire et le savoir-faire de toute l'Italie, mais propose une perspective mondiale du design et des tendances. Guidé par une vision claire du lien entre la façon réelle de porter les vêtements et l'expression artistique de la haute couture, le regretté directeur artistique et designer Virgil Abloh n'a cessé d'explorer des concepts relevant de la culture jeune dans le contexte contemporain.

À propos de BLUESTAR ALLIANCE, LLC

Fondée en 2007 par Joseph Gabbay et Ralph Gindi, la société Bluestar Alliance est un leader mondial de la gestion des marques, supervisant un portefeuille de marques de mode et tendances de prestige qui génèrent plus de 13 milliards de dollars de ventes dans le commerce de détail mondial. Bluestar Alliance est reconnue pour sa capacité à transformer des noms emblématiques pour le grand public en marques tendance dynamiques de premier ordre qui jouissent d'un rayonnement mondial. Son portefeuille comprend les marques Oﬀ-White™, Palm Angels®, Dickies®, Scotch & Soda®, Hurley®, Justice®, Bebe®, Elie Tahari®, Limited Too®, Brookstone® et bien d'autres encore, chacune redynamisée par une vision créative, des partenariats stratégiques et une profonde compréhension des marchés mondiaux. Forte de plus de 600 titulaires de licence et d'un réseau croissant de plus de 500 boutiques de marque en Amérique du Nord, en Europe, en Australie, en Amérique du Sud, en Inde, en Asie, au Moyen-Orient et dans les Émirats arabes unis, Bluestar Alliance continue d'étendre sa présence mondiale, notamment à travers le groupe Bluestar Luxury, qui ambitionne de créer la prochaine génération de marques de luxe et de mode. À l'intersection entre l'innovation, l'influence et l'autorité de marque, Bluestar Alliance construit l'avenir de la perception des marques par les consommateurs du monde entier.

Contact : Sarah Rosen, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2943389/Bluestar_Alliance__Off_White__logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2943390/Bluestar_Alliance__10x10_Off_White_Icons_Reimagined.jpg