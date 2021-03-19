129-я Кантонская ярмарка готовится к виртуальному возвращению с 15 по 24 апреля 2021 г.

129-я Кантонская ярмарка будет организована по аналогии со своей предшественницей с точки зрения разделов экспозиции и товарных категорий: 50 разделов экспозиции, охватывающих 16 основных категорий продукции, будут размещены на виртуальной площадке, а 6 главных тематических направлений будут представлены в Международном выставочном павильоне.

Все зоны экспозиции начнут функционировать одновременно в день открытия и будут охватывать выставку продукции, координацию поставок и поставщиков, трансграничную электронную торговлю и многое другое, поскольку Кантонская ярмарка по-прежнему предлагает высококачественные облачные сервисы, включая отображение информации, взаимодействие в режиме реального времени, назначение переговоров и рекламу в прямом эфире.

Для закрепления и расширения достижений государства в борьбе с нищетой на 129-й Кантонской ярмарке будет организована специальная зона возрождения села с целью помочь регионам, только что искоренившим нищету, получить доступ к международному рынку.

«Имея опыт проведения двух виртуальных экспозиций, 129-я Кантонская ярмарка продолжит оптимизировать функционал своей платформы в целях повышения удобства и качества обслуживания, а также содействия успешной торговле между экспонентами и покупателями. Чтобы помочь компаниям сократить свои операционные издержки, организаторы ярмарки продолжат практику отказа от взимания выставочных сборов и любых комиссий на трансграничных платформах электронной торговли, одновременно участвующих в данном мероприятии. Мы надеемся, что все желающие смогут присоединиться к нам в виртуальном режиме для поиска новых возможностей и путей взаимного развития», — сообщило Министерство торговли Китая.

Все участники экспозиции — около 25 тысяч — могут загружать информацию о своей компании и продукции в форме фотографий, видеороликов, 3D-изображений, презентаций в среде виртуальной реальности и пр. После предварительной регистрации компании также смогут оптимизировать ресурсы потокового вещания для поддержки своих маркетинговых и коммуникационных стратегий.

Кантонская ярмарка обеспечит конфиденциальность торговли в корпоративном (B2B) сегменте и позволит как покупателям, так и продавцам взаимодействовать между собой и выполнять заказы через сторонний ресурс по своему выбору. Платформа Кантонской ярмарки также предоставит каналы для видеоконференц-связи и взаимодействия через социальные сети с целью облегчения коммуникаций.

В прошлом году 128-ю ярмарку посетили покупатели из 226 стран и регионов, что является рекордным показателем и представляет собой по-настоящему диверсифицированную интернациональную клиентуру.

https://www.cantonfair.org.cn/en/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1459138/Canton_Fair.jpg

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https://www.cantonfair.org.cn/en/



SOURCE Canton Fair