129-я Кантонская ярмарка готовится к виртуальному возвращению с 15 по 24 апреля 2021 г.

News provided by

Canton Fair

Mar 19, 2021, 07:37 ET

ГУАНЧЖОУ (Китай), 19 марта 2021 г. /PRNewswire/ -- С 15 по 24 апреля 2021 года в режиме онлайн пройдет 129-я Китайская ярмарка импортной и экспортной продукции (Кантонская ярмарка). Эта 10-дневная виртуальная экспозиция продолжит использовать свою ведущую цифровую платформу с целью создания новых возможностей для транснациональных компаний, поддержания бесперебойного функционирования промышленных и логистических цепочек и укрепления торговых партнерств.

The 129th Canton Fair Prepares for a Virtual Return from April 15-24, 2021

129-я Кантонская ярмарка будет организована по аналогии со своей предшественницей с точки зрения разделов экспозиции и товарных категорий: 50 разделов экспозиции, охватывающих 16 основных категорий продукции, будут размещены на виртуальной площадке, а 6 главных тематических направлений будут представлены в Международном выставочном павильоне.

Все зоны экспозиции начнут функционировать одновременно в день открытия и будут охватывать выставку продукции, координацию поставок и поставщиков, трансграничную электронную торговлю и многое другое, поскольку Кантонская ярмарка по-прежнему предлагает высококачественные облачные сервисы, включая отображение информации, взаимодействие в режиме реального времени, назначение переговоров и рекламу в прямом эфире.

Для закрепления и расширения достижений государства в борьбе с нищетой на 129-й Кантонской ярмарке будет организована специальная зона возрождения села с целью помочь регионам, только что искоренившим нищету, получить доступ к международному рынку.

«Имея опыт проведения двух виртуальных экспозиций, 129-я Кантонская ярмарка продолжит оптимизировать функционал своей платформы в целях повышения удобства и качества обслуживания, а также содействия успешной торговле между экспонентами и покупателями. Чтобы помочь компаниям сократить свои операционные издержки, организаторы ярмарки продолжат практику отказа от взимания выставочных сборов и любых комиссий на трансграничных платформах электронной торговли, одновременно участвующих в данном мероприятии. Мы надеемся, что все желающие смогут присоединиться к нам в виртуальном режиме для поиска новых возможностей и путей взаимного развития», — сообщило Министерство торговли Китая.

Все участники экспозиции — около 25 тысяч — могут загружать информацию о своей компании и продукции в форме фотографий, видеороликов, 3D-изображений, презентаций в среде виртуальной реальности и пр. После предварительной регистрации компании также смогут оптимизировать ресурсы потокового вещания для поддержки своих маркетинговых и коммуникационных стратегий.

Кантонская ярмарка обеспечит конфиденциальность торговли в корпоративном (B2B) сегменте и позволит как покупателям, так и продавцам взаимодействовать между собой и выполнять заказы через сторонний ресурс по своему выбору. Платформа Кантонской ярмарки также предоставит каналы для видеоконференц-связи и взаимодействия через социальные сети с целью облегчения коммуникаций.

В прошлом году 128-ю ярмарку посетили покупатели из 226 стран и регионов, что является рекордным показателем и представляет собой по-настоящему диверсифицированную интернациональную клиентуру.

https://www.cantonfair.org.cn/en/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1459138/Canton_Fair.jpg

Related Links

https://www.cantonfair.org.cn/en/

SOURCE Canton Fair

Also from this source

Die 129. Canton Fair bereitet sich auf eine erneute virtuelle...

La 129e édition de la foire de Canton prépare son retour en ligne ...

Explore

More news releases in similar topics