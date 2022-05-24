15 млн долл. США для ускорения НИОКР и расширения глобального присутствия RobotPlusPlus

Компания RobotPlusPlus планирует использовать привлеченный капитал для ускорения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и расширения своего глобального присутствия. Помимо модернизации текущей продукции за счет внедрения более современных систем автоматического управления, компания планирует запустить производство новых роботов для очистки грузовых трюмов, а также покраски резервуаров и фасадов.

«Наш очередной раунд финансирования поможет сохранить положительную динамику, над созданием которой мы работали на протяжении всего последнего года. В условиях роста доли компании на ключевых рынках мы планируем продолжать добиваться более значимых результатов для наших нынешних и будущих клиентов», — заявил основатель и генеральный директор компании RobotPlusPlus Хуа-Ян Сюй (Hua-yang Xu).

Компания RobotPlusPlus, которая видит свою задачу в «создании роботов для расширения возможностей людей», предлагает роботов для таких критически важных отраслей, как морской транспорт, судоремонт, нефтехимия и производство электроэнергии. Компания занимается разработкой и производством роботизированной техники, обеспечивающий высокий уровень безопасности при выполнении высотных работ с одновременным повышением эффективности контроля, технического обслуживания и ремонта (КТОР), а также снижением эксплуатационных издержек.

Курс на инновацию позволил компании RobotPlusPlus стать одним из лидеров рынка роботов с магнитной фиксацией для вертикальных поверхностей. Сотни таких роботов уже проданы клиентам по всему миру. Благодаря большой команде квалифицированных инженеров и операторов компания RobotPlusPlus также предоставляет клиентам сервисное обслуживание роботов в рамках программы Robot as a Service (RaaS). Это позволяет ей не только предлагать своевременные и экономически эффективные услуги, но и получать информацию о различных сценариях промышленного применения своей продукции.

«Хотя раньше мы ориентировались на китайский рынок, 2021 год принес нам больше успехов за пределами Китая. В ближайшем будущем мы рассчитываем сделать наши решения доступными для более широкой целевой аудитории и укрепить наши позиции в качестве одного из глобальных ключевых игроков», — заявил Энди Лу (Andy Lu), партнер и старший вице-президент компании RobotPlusPlus.

Примером далеко идущих планов компании является предстоящее открытие ее представительства в Сингапуре с целью расширения возможностей RobotPlusPlus по обслуживанию азиатских и ближневосточных рынков.

«Стареющие трудовые ресурсы, растущие затраты на оплату труда, частые несчастные случаи при производстве высотных работ и пандемия COVID-19 ускорили развитие сектора высотной робототехники, — прокомментировал текущую ситуацию Пу Сяо (Pu Xiao), директор по инвестициям компании Fosun, — Компания RobotPlusPlus видит свою задачу в том, чтобы создавать роботов для расширения возможностей людей, одновременно способствуя повышению эксплуатационной безопасности и производительности. Мы рады оказать поддержку компании RobotPlusPlus в реализации ее планов по использованию искусственного интеллекта и RaaS для оптимизации условий выполнения высотных работ и расширению возможностей по применению роботов».

Информация о компании RobotPlusPlus

RobotPlusPlus, штаб-квартира которой находится в Пекине, является технологической компанией, специализирующейся на создании роботов для высотных работ. Она предлагает экономичные и экологически безопасные роботизированные решения, повышающие безопасность труда.

Представитель компании RobotPlusPlus для контактов с прессой:

Вивьен Хао (Vivien Hao)

[email protected]

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http://en.robotplusplus.com/

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SOURCE RobotPlusPlus