2024 Big Data Expo lockt durch „neue Formen" über 400 Aussteller und erreicht damit einen wichtigen Meilenstein für das 10-jährige Jubiläum

Die China International Big Data Industry Expo 2024 wurde am 28. August in Guiyang in der südwestchinesischen Provinz Guizhou eröffnet. Unter dem Motto „Smart Digital Technology Shapes Thriving Digital Economy" (Intelligente digitale Technologie prägt eine florierende digitale Wirtschaft) haben sich mehr als 21.000 Besucher und 414 Aussteller aus dem In- und Ausland für die Messe angemeldet.

Die Big Data Expo 2024 wird von Chinas nationalem Datenbüro ausgerichtet und von der Provinzregierung von Guizhou organisiert. Liu Liehong, Leiter der Nationalen Datenverwaltung Chinas, sagte bei der Eröffnungszeremonie: „Nach zehn Jahren der Entwicklung ist die Big Data Expo zu einer wichtigen Plattform geworden, um Innovationstrends zu lenken, industrielle Errungenschaften zu präsentieren und die Öffnung und Zusammenarbeit im Datenbereich in China zu fördern."

Unserem Journalisten wurde vom Organisationskomitee mitgeteilt, dass die Messe einen unternehmenszentrierten Ansatz verfolgt und einen 60.000 m² großen Ausstellungsbereich bietet, der sechs wichtige Themenbereiche wie digitale Industrialisierung, industrielle Digitalisierung, Datenauswertung usw. abdeckt. Zu den Ausstellern gehören Industriegiganten wie Huawei, Alibaba, Tencent, Baidu und JD.com sowie 77 ausländische Unternehmen aus mehr als 30 Ländern und Regionen, z. B. aus den USA, Deutschland und Kanada. Sie werden gemeinsam modernste digitale Technologien, Lösungen und innovative Anwendungen in verschiedenen Bereichen vorstellen.

Die Big Data Expo 2024 ermutigt Unternehmen zu einem aktiven allgemeinen und themenspezifischen industriellen Austausch und unterstützt sie dabei. Es wird mehr als 90 verschiedene Aktivitäten geben, darunter 25 Industriebörsen, mehr als 20 Aktivitäten zu spezifischen Themen und zahlreiche Veranstaltungen, in denen Errungenschaften vorgestellt werden. Die Aktivitäten zum industriellen Austausch konzentrieren sich auf Themen wie den internationalen Datenraum, die Förderung digitaler Talente, intelligente Städte und künstliche Intelligenz, während die Veranstaltungen zur Bekanntgabe von Errungenschaften die 10 wichtigsten technologischen Errungenschaften und 57 weitere herausragende technologische Errungenschaften umfassen.

