La Big Data Expo 2024 attire plus de 400 exposants sous de "nouvelles formes", marquant ainsi une étape importante à l'occasion du 10e anniversaire

La China International Big Data Industry Expo 2024 a débuté le 28 août à Guiyang, dans la province du Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine. Sous le thème "La technologie numérique intelligente façonne une économie numérique prospère", l'exposition a attiré plus de 21 000 invités inscrits et 414 exposants nationaux et étrangers.

La Big Data Expo 2024 est accueillie par le bureau national des données de Chine et organisée par le gouvernement populaire de la province du Guizhou. Liu Liehong, directeur de l'Administration nationale des données de Chine, a déclaré lors de la cérémonie d'ouverture : "Après dix ans de développement, la Big Data Expo est devenue une plateforme importante pour orienter les tendances en matière d'innovation, présenter les réalisations industrielles et promouvoir l'ouverture et la coopération dans le domaine des données en Chine."

Notre journaliste a été informé par le comité organisateur que l'exposition adopte une approche centrée sur l'entreprise pour fournir une zone d'exposition de 60 000 m², couvrant six sections thématiques clés de l'industrialisation numérique, de la numérisation industrielle, de l'évaluation des données, etc. Les exposants comprennent des géants industriels tels que Huawei, Alibaba, Tencent, Baidu et JD.com, ainsi que 77 entreprises étrangères provenant de plus de 30 pays et régions, comme les États-Unis, l'Allemagne et le Canada. Ils présenteront collectivement des technologies numériques de pointe, des solutions et des applications innovantes dans divers domaines.

La Big Data Expo 2024 encourage et soutient les entreprises à mener des activités d'échange industriel et des activités caractéristiques. Il y aura plus de 90 activités diverses, dont 25 échanges industriels, plus de 20 activités sur les caractéristiques des séries et des dizaines d'événements de lancement. Les activités d'échange industriel se concentrent sur des sujets tels que l'espace international de données, la culture des talents numériques, les villes intelligentes et l'intelligence artificielle, tandis que les événements de publication de réalisations couvrent les 10 principales réalisations technologiques et 57 réalisations technologiques exceptionnelles.

