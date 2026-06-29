4DMedical erhält TGA-Zulassung für CT:VQ™ und bringt damit kontrastmittelfreie Ventilations-/Perfusionsbildgebung nach Australien

Kontrastmittelfreie Ventilations-/Perfusionsbildgebung – aus routinemäßigen Thorax-CT-Untersuchungen

MELBOURNE, Australien, 30. Juni 2026 /PRNewswire/ -- 4DMedical Limited (ASX: 4DX), der weltweit führende Anbieter im Bereich der fortschrittlichen Lungenbildgebung, gab heute bekannt, dass die CT:VQ™-Technologie die Zulassung der Therapeutic Goods Administration (TGA) erhalten hat und in das Australian Register of Therapeutic Goods (ARTG) aufgenommen wurde – damit kann es kommerziell in ganz Australien eingesetzt werden.

Australia becomes the latest market to grant regulatory approval for 4DMedical’s CT:VQ.

CT:VQ™ bietet Ärzten Zugang zu Bildgebung und Daten zur Ventilation und Perfusion, die direkt aus routinemäßigen, kontrastmittelfreien Thorax-CT-Untersuchungen gewonnen werden. CT:VQ™ liefert regionale Informationen zur Lungenfunktion, ohne dass injizierte Kontrastmittel, Radiotracer oder eine spezielle nuklearmedizinische Infrastruktur erforderlich sind.

„Die Zulassung durch die TGA ist ein wichtiger Meilenstein für die Atemwegsdiagnostik auf unserem Heimatmarkt", sagte Andreas Fouras, Gründer, geschäftsführender Direktor und Geschäftsführer von 4DMedical.

„Als erste und einzige kontrastmittelfreie, CT-basierte Lösung zur Ventilations-/Perfusionsbildgebung liefert CT:VQ™ medizinischen Fachkräften detaillierte Informationen zur Lungenfunktion und nutzt dabei die bereits im gesamten Gesundheitssystem vorhandene Infrastruktur. Zudem macht die hohe CT-Scanner-Dichte Australien zu einem attraktiven Markt für eine flächendeckende Einführung."

Für die Ventilations-/Perfusionsbildgebung sind in der Regel spezielle nuklearmedizinische Geräte, Radiotracer und spezialisierte Arbeitsabläufe erforderlich. CT:VQ™ bietet jedoch eine softwarebasierte Alternative, die auf Scans basiert, die mit der vorhandenen CT-Bildgebungsinfrastruktur erstellt werden – und damit den Zugang zur funktionellen Lungenbeurteilung potenziell auf ein breiteres Spektrum von Versorgungseinrichtungen ausweitet.

Die Zulassung von CT:VQ™ erfolgt zu einer Zeit, in der Gesundheitssysteme zunehmend nach skalierbaren und kostengünstigen Technologien suchen, die die Diagnosemöglichkeiten durch die Nutzung bestehender Bildgebungsressourcen erweitern. Durch die Nutzung der bereits in ganz Australien vorhandenen Standard-CT-Infrastruktur kann CT:VQ™ den Zugang zur funktionellen Lungenbildgebung in städtischen, regionalen und ländlichen Versorgungsumgebungen erweitern. CT:VQ™ kann sowohl für Einrichtungen ohne nuklearmedizinische Leistungen vor Ort als auch für Krankenhäuser und Bildgebungszentren mit solchen Leistungen besonders wertvoll sein, da es dazu beiträgt, nuklearmedizinische Kapazitäten für andere diagnostische und therapeutische Leistungen zu erhalten.

Seit der FDA-Freigabe im Jahr 2025 wird CT:VQ™ an führenden US-amerikanischen Einrichtungen eingesetzt, darunter Stanford, die Cleveland Clinic, UC San Diego Health, die University of Chicago Medicine, die University of Miami sowie SimonMed, eines der größten privaten Netzwerke für ambulante Radiologie in den Vereinigten Staaten.

Informationen zu 4DMedical

4DMedical Limited (ASX:4DX) ist ein weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen, das die respiratorische Versorgung mit fortschrittlicher Bildgebung und künstlicher Intelligenz revolutioniert. Die patentierte XV Technology® wandelt herkömmliche Scans in aussagekräftige funktionelle Erkenntnisse um, mit denen Ärzte Lungenerkrankungen früher und präziser erkennen, diagnostizieren und überwachen können.

Das wachsende Software-Portfolio von 4DMedical umfasst die FDA-freigegebene XV Lung Ventilation Analysis Software (XV LVAS®), CT LVAS™ sowie die bahnbrechende Lösung CT:VQ™, die durch die Kombination von Ventilations- und Perfusionsanalyse neue Maßstäbe in der kardiothorakalen Bildgebung setzt.

Die Lösungen von 4DMedical werden nahtlos über ein Software-as-a-Service-Modell (SaaS) bereitgestellt, lassen sich in die bestehende Krankenhausinfrastruktur integrieren, steigern die ärztliche Produktivität und ermöglichen eine stärker personalisierte Patientenversorgung. Mit den fortschrittlichen KI-Fähigkeiten, die durch die Übernahme von Imbio im Jahr 2023 und contextflow im Jahr 2026 hinzugekommen sind, verschiebt 4DMedical weiterhin die Grenzen der medizinischen Bildgebung, um das Verständnis sowie die Behandlung von Atemwegserkrankungen weltweit neu zu definieren.

Häufig gestellte Fragen

Was ist CT:VQ™?

CT:VQ™ ist eine Lösung zur kontrastmittelfreien Ventilations-/Perfusionsbildgebung, mit der sich aus routinemäßigen Thorax-CT-Aufnahmen Informationen zur regionalen Lungenfunktion ableiten lassen.

Inwiefern unterscheidet sich CT:VQ™ von einem herkömmlichen V/Q-Scan?

Im Gegensatz zur herkömmlichen nuklearmedizinischen Ventilations-/Perfusionsbildgebung benötigt CT:VQ™ weder Radiotracer noch injizierte Kontrastmittel noch spezielle Kameras noch eine eigene nuklearmedizinische Infrastruktur. CT:VQ™ nutzt Scans aus vorhandenen CT-Bildgebungsressourcen, um funktionelle Informationen zur Lunge zu erzeugen.

Werden bei CT:VQ™ Kontrastmittel oder radioaktive Substanzen benötigt?

Nein. CT:VQ™ ist eine bildgebende Lösung ohne Kontrastmittel, bei der weder injizierte Kontrastmittel noch inhalierte Radiotracer noch radioaktive Isotope erforderlich sind.

Warum ist die Zulassung durch die TGA wichtig?

Die TGA-Zulassung ermöglicht den kommerziellen Einsatz von CT:VQ™ in ganz Australien und fördert einen breiteren Zugang zur funktionellen Lungenbildgebung unter Nutzung der bereits in Gesundheitseinrichtungen landesweit vorhandenen CT-Infrastruktur.

Wo ist CT:VQ™ zugelassen und im Einsatz?

CT:VQ™ verfügt über eine behördliche Zulassung in Australien, in den Vereinigten Staaten, in der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich, in Kanada und in Neuseeland. Es wird bereits in führenden US-amerikanischen Gesundheitssystemen eingesetzt, darunter Stanford, die Cleveland Clinic, UC San Diego Health, University of Chicago Medicine, die University of Miami sowie SimonMed, eines der größten privaten Netzwerke für ambulante Radiologie in den Vereinigten Staaten.

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