En obtenant l'autorisation de la Therapeutic Goods Administration (TGA - Administration des produits thérapeutiques) pour sa solution CT:VQ™, 4DMedical lance en Australie l'imagerie de ventilation-perfusion sans produit de contraste

L'imagerie de ventilation-perfusion sans produit de contraste à partir de tomodensitométries thoraciques de routine

MELBOURNE, Australie, 29 juin 2026 /PRNewswire/ -- 4DMedical Limited (ASX : 4DX), leader mondial de l'imagerie respiratoire de pointe, a annoncé aujourd'hui que sa technologie CT:VQ™ avait reçu l'autorisation de la Therapeutic Goods Administration et figurait désormais dans le Registre australien des produits thérapeutiques, ce qui ouvre la voie à son déploiement commercial dans toute l'Australie.

Australia becomes the latest market to grant regulatory approval for 4DMedical’s CT:VQ.

La technologie CT:VQ™ permet aux médecins d'obtenir des données et des images de ventilation-perfusion issues directement de tomodensitométries thoraciques de routine, sans produit de contraste. La technologie CT:VQ™ fournit des informations sur la fonction pulmonaire régionale sans recourir à l'injection d'agents de contraste, à des radiotraceurs ou à une infrastructure spéciale de médecine nucléaire.

« L'autorisation délivrée par la TGA marque une étape cruciale pour le diagnostic respiratoire sur notre marché national », a déclaré Andreas Fouras, fondateur, directeur général et CEO de 4DMedical.

« Première et unique solution d'imagerie de ventilation-perfusion par tomodensitométrie sans produit de contraste, la technologie CT:VQ™ donne aux professionnels de santé des informations détaillées sur la fonction pulmonaire, en s'appuyant sur l'infrastructure déjà disponible dans l'ensemble du système de santé. La forte densité d'équipement en tomodensitomètres en Australie en fait par ailleurs un marché attractif pour une mise en œuvre à grande échelle. »

L'imagerie de ventilation-perfusion nécessite généralement un équipement spécial de médecine nucléaire, des radiotraceurs et des protocoles opérationnels spécialisés. La technologie CT:VQ™ propose toutefois une solution alternative logicielle qui intègre les clichés réalisés à partir de l'infrastructure d'imagerie tomodensitométrique existante, ce qui pourrait donner à davantage d'établissements de santé les moyens d'évaluer la fonction pulmonaire.

L'autorisation de la solution CT:VQ™ intervient à un moment où les établissements de santé recherchent de plus en plus des technologies évolutives et abordables, capables d'élargir leurs capacités de diagnostic en tirant parti des ressources d'imagerie existantes. En s'appuyant sur l'infrastructure de tomodensitométrie standard déjà disponible dans toute l'Australie, la technologie CT:VQ™ élargit l'accès à l'imagerie de la fonction pulmonaire dans les établissements métropolitains, régionaux et ruraux. La solution CT:VQ™ peut s'avérer particulièrement utile tant pour les établissements qui ne disposent pas de services de médecine nucléaire sur place que pour les hôpitaux et les centres d'imagerie qui en disposent, en contribuant à préserver les capacités en médecine nucléaire pour leurs autres services diagnostiques et thérapeutiques.

Depuis l'obtention de l'autorisation de la FDA en 2025, la technologie CT:VQ™ a été mise en service dans des établissements de premier plan aux États-Unis, notamment à Stanford, à la clinique de Cleveland, à l'UC San Diego Health, à l'université de médecine de Chicago, à l'université de Miami et dans les centres SimonMed, l'un des plus grands réseaux privés de radiologie ambulatoire aux États-Unis.

À propos de 4DMedical

4DMedical Limited (ASX : 4DX) est une entreprise internationale spécialisée dans les technologies médicales qui révolutionne les soins respiratoires grâce à des techniques d'imagerie de pointe et à l'intelligence artificielle. Sa technologie brevetée XV Technology® transforme les clichés tomodensitométriques classiques en informations détaillées et exploitables qui aident les médecins à détecter et diagnostiquer les maladies pulmonaires ainsi qu'à suivre leur évolution plus tôt et avec une plus grande précision.

La gamme de logiciels en pleine expansion de 4DMedical comprend le logiciel d'analyse de la ventilation pulmonaire XV (XV LVAS®), autorisé par la FDA, le logiciel CT LVAS™ ainsi que la solution révolutionnaire CT:VQ™, conçue pour établir les nouvelles références de l'imagerie cardiothoracique en combinant l'analyse de la ventilation et de la perfusion.

Apportant la fluidité du modèle du logiciel à la demande, les solutions de 4DMedical s'intègrent à l'infrastructure hospitalière existante pour améliorer la productivité des médecins et personnaliser davantage la prise en charge des patients. Grâce à ses capacités d'IA avancée résultant de l'acquisition d'Imbio en 2023 et de contextflow en 2026, 4DMedical continue de repousser les limites de l'imagerie médicale afin de redéfinir la compréhension et le traitement des maladies respiratoires à l'échelle mondiale.

Questions fréquemment posées

Qu'est-ce que la technologie CT:VQ™ ?

La technologie CT:VQ™ est une solution d'imagerie de ventilation-perfusion sans produit de contraste qui fournit des informations sur la fonction pulmonaire régionale à partir de tomodensitométries thoraciques de routine.

En quoi la technologie CT:VQ™ diffère-t-elle d'une scintigraphie pulmonaire (VQ) classique ?

Contrairement à l'imagerie de ventilation-perfusion conventionnelle en médecine nucléaire, la technologie CT:VQ™ ne nécessite ni radiotraceurs, ni injection d'agents de contraste, ni caméras spécialisées, ni infrastructure spéciale de médecine nucléaire. Elle utilise des clichés issus de ressources d'imagerie tomodensitométrique existantes pour générer des informations sur la fonction pulmonaire.

La technologie CT:VQ™ nécessite-t-elle l'utilisation d'agents de contraste ou de substances radioactives ?

Non. La technologie CT:VQ™ est une solution d'imagerie sans produit de contraste qui ne nécessite ni injection d'agents de contraste, ni inhalation de radiotraceurs, ni utilisation d'isotopes radioactifs.

Pourquoi l'autorisation de la TGA est-elle importante ?

L'autorisation délivrée par la TGA permet le déploiement commercial de la solution CT:VQ™ dans toute l'Australie et favorise un accès plus large à l'imagerie de la fonction pulmonaire grâce à l'infrastructure de tomodensitométrie déjà en place dans les établissements de santé du pays.

Où la technologie CT:VQ™ est-elle autorisée et utilisée ?

La technologie CT:VQ™ a obtenu l'autorisation réglementaire en Australie, aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, au Canada et en Nouvelle-Zélande. Elle a été déployée au sein de grands établissements de santé aux États-Unis, notamment à Stanford, à la clinique de Cleveland, à l'UC San Diego Health, à l'université de médecine de Chicago, à l'université de Miami et dans les centres SimonMed, l'un des plus grands réseaux privés de radiologie ambulatoire aux États-Unis.

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