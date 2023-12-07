5-летний юбилей Bybit: генеральный директор Бен Чжоу размышляет о лидерстве в криптомире

ДУБАЙ, ОАЭ, 8 декабря 2023 г. /PRNewswire/ — В дни, кода Bybit, третья в мире по объему сделок криптовалютная биржа, отмечает пятилетний юбилей, ее соучредитель и генеральный директор Бен Чжоу (Ben Zhou) поделился в блоге Bybit искренним посланием с размышлениями о криптоиндустрии и своем видении будущего.

Bybit’s Milestone: CEO Ben Zhou Reflects on Half a Decade of Crypto Leadership

В своем сообщении, озаглавленном «Генеральный директор Bybit отмечает пятилетний вояж криптоковчега», Бен Чжоу вспоминает о значительных достижениях Bybit за последние пять лет. Он указывает на уверенное восстановление криптовалютого рынка после испытаний 2022 года и воздает должное самоотверженности работников отрасли за впечатляющее возвращение криптовалюты на мировую арену.

2023 год стал поворотным для Bybit, ознаменовавшись открытием штаб-квартиры в Дубае и налаживанием стратегического сотрудничества с ключевыми партнерами во всем мире, включая Дубайскую многопрофильную товарно-сырьевую биржу (DMCC) и Американский университет Шарджи (AUS). Кооперация с этими и другими партнерами, такими как Oracle Red Bull Racing, стала для компании Bybit каналом для распространения информации о новой, более совершенной финансовой системе, опирающейся на технологию блокчейна.

Бен Чжоу также обращает внимание на важность соблюдения нормативных требований, отмечая усилия Bybit по получению лицензий в Дубае, Казахстане и на Кипре. Эта приверженность «работе по правилам» является частью принятого Bybit обязательства по обеспечению безопасной торговой среды для своих пользователей.

В юбилейном сообщении также упоминаются инновационные разработки и заслужившие признание отрасли достижения Bybit, такие как введение Единого торгового счета (Bybit UTA), внедрение инструмента TradeGPT на базе искусственного интеллекта и получение оценки «AA» в последнем сравнительном отчете CCData Crypto Exchange. Чжоу также с гордостью отмечает устойчивость Bybit, растущую вопреки жестким конъюнктурным условиям работы.

Полный текст обращения Бен Чжоу можно прочитать в блоге Bybit. Читателям рекомендуется заглянуть сюда, чтобы более глубоко ознакомиться с его анализом отраслевых тенденций и видением направлений будущего развития.

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О компании Bybit

Bybit — одна из трех крупнейших криптовалютных бирж по объему сделок с 20 млн пользователей, основанная в 2018 г. Компания предлагает профессиональную платформу, где инвесторам и трейдерам доступен сверхбыстрый механизм сопоставления, обслуживание клиентов в режиме 24/7 и поддержка сообщества на разных языках. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

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