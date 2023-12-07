Bybit'in 5 Yıllık Kilometre Taşı: CEO Ben Zhou, On Yıllık Crypto Leadership'in Yarısını Yansıtıyor

DUBAI, BAE, 8 Aralık 2023 /PRNewswire/ -- Hacim bakımından dünyanın en büyük üçüncü kripto borsası olan Bybit beşinci yıldönümünü kutlarken, Kurucu Ortağı ve CEO Ben Zhou, Bybit blogunda kripto sektörünü ve geleceğe yönelik vizyonunu yansıtan samimi bir mesaj paylaştı.

Bybit’s Milestone: CEO Ben Zhou Reflects on Half a Decade of Crypto Leadership

"Bybit CEO'su, Crypto Ark'ın Beş Yıllık Yolculuğunu Belirliyor " başlıklı mesajında Ben, Bybit'in son beş yılda elde ettiği önemli başarıların altını çiziyor. Kripto piyasasının 2022'deki zorluklardan istikrarlı bir şekilde toparlandığını kabul ediyor ve kriptonun olağanüstü geri dönüşü için endüstri kurucularının adanmışlığını kredilendiriyor.

2023 yılı Bybit için Dubai merkezinin açıldığı ve Dubai Çoklu Emtia Merkezi (DMCC) ve American University of Sharjah (AUS) ile yapılan işbirlikleri de dahil olmak üzere küresel çapta önemli ortaklıkların kurulduğu önemli bir yıl olmuştur. Bu ortaklıklar ve Oracle Red Bull Racing gibi diğerleri, Bybit'ün blok zincirinde oluşturulan yeni ve geliştirilmiş finansal sistemin mesajını yaymasına yardımcı oldu.

Zhou ayrıca mevzuata uyumun önemine değinerek Bybit'in Dubai, Kazakistan ve Kıbrıs'ta lisans alma çabalarına dikkat çekiyor. Yasal çerçevede faaliyet gösterme taahhüdü, Bybit'in kullanıcıları için güvenli bir işlem ortamı sağlama taahhüdünün bir parçasıdır.

Yıldönümü mesajı aynı zamanda Bybit'in ürün yeniliğini ve Unified Trading Account, TradeGPT AI'ın tanıtılması ve CCData Crypto Borsası Karşılaştırma Raporu'nda 'AA' notu alması da dahil olmak üzere sektördeki tanınırlığını da kutluyor. Zhou ayrıca Bybit'in düşüş koşullarına rağmen büyüyen dayanıklılığını da gururla belirtiyor.

Ben Zhou'nun konuşmasının tamamını Bybit blogunda okuyabilirsiniz. Okuyucuların, onun endüstri analizi ve geleceğe yönelik beklentileri hakkında derinlemesine bir görüş için burayı ziyaret etmeleri teşvik edilmektedir.

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Bybit Hakkında

Bybit, 2018 yılında 20 milyon kullanıcıyla kurulmuş olan hacim bazında ilk üç kripto para birimi borsasıdır. Kripto yatırımcıların ve tüccarların ultra hızlı eşleşen bir motor, 7/24 müşteri hizmeti ve çok dilli topluluk desteği bulabilecekleri profesyonel bir platform sunar. Bybit, Formula One'ın son Constructors' and Drivers' şampiyonu Oracle Red Bull Racing takımının gururlu bir ortağıdır.

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