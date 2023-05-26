SINGAPUR, 26 Mayıs 2023 /PRNewswire/ -- Dünyanın önde gelen kripto borsalarından biri olan BingX, 5. yıl dönümünü önemli bir kilometre taşı olarak görüyor ve kutluyor. BingX platformunun performansını yansıtmak, karşılaşılan zorlukları kabul etmek ve önünde uzanan heyecan verici geleceğin ana hatlarını çizmek istiyor.

5. Yıl dönümünde; BingX'in Kilometre Taşları, Zorlukları ve Gelecek Vizyonu

Son beş yılda BingX, dünya çapında milyonlarca kripto para meraklısı için güvenilir bir platform olarak sağlam bir yer edindi. Platform, 5. yılında, 100'den fazla ülke ve bölgede 5 milyondan fazla kullanıcıya güvenli, yenilikçi ve kullanıcı dostu kripto para alım satım hizmetleri sunarak küresel varlığını genişletti. Sosyal ticaret hizmetleri sunan ilk kripto borsası olan BingX, 8.000 elit trader'ı ve 20.000 profesyonel trader'ı bir araya getirdi ve tüm kullanıcıların ve trader'ların bağlantı kurabileceği ve büyüyebileceği çok yönlü bir sosyal ticaret ekosistemi geliştirdi.

BingX, Copy Trade Sübvansiyon Kuponları, Vadeli Grid İşlem ve Sonsuz Grid Robot gibi türünün ilk örneği çeşitli ürün ve hizmetleri piyasaya sürdü. Kripto ile geleneksel finansı birleştiren BingX, MT5 gibi platformları entegre eder ve Standart Vadeli İşlemler ile Sürekli Vadeli İşlemlerin deneyimini geliştiren Signal Trading'i başlattı. Şimdi BingX, 500'den fazla varlığı listelemekte ve 200'den fazla vadeli işlem işlemi destekliyor. BingX, platformunda günlük en yüksek işlem hacmi 10 milyar ABD dolarını aşan 150.000 günlük işlem kullanıcısına tanık oldu.

BingX, kullanıcı güveni ve platform şeffaflığını birinci önceliği olarak ele aldı ve kritik bir anda sektördeki güvenin artmasına yardımcı olan "Doğrulanmış Rezerv Kanıtı" raporunu yayınladı. BingX, kullanıcı varlıklarının güvenliğini ve korunmasını sağlamaya büyük önem vermiştir. Güvenli bir ticaret ortamı sağlamak için sağlam güvenlik protokolleri, gelişmiş şifreleme ve çok faktörlü kimlik doğrulama (2FA) uygulanmıştır. Bugüne kadar BingX, TradingView'in Broker Ödüllerinde hem "2021 hem de 2022 için En İyi Kripto Borsası" ödülüne layık görüldü.

Başarılarını kutlarken BingX, yol boyunca karşılaştığı zorlukları da kabul ediyor. Kripto para ekosistemi dinamik ve sürekli değişir. Uyum ve dayanıklılık gerektiren çeşitli engeller sunar. BingX, proaktif stratejiler ve sürekli gelişim gerektiren teknolojik ilerlemeler, düzenleyici yasal gelişmeler, piyasa dalgalanmaları ve değişen müşteri beklentileriyle birçok defa karşılaştı. Ancak, stratejik planlama, uyarlanabilirlik ve sürekli iyileştirme yoluyla BingX, bu engellerin üstesinden gelmek için direnç gösterdi ve sektördeki lider konumunu güçlendirdi.

İleriye bakıldığında, BingX lider bir kripto borsası olarak konumunu sağlamlaştırmaya hazırlanıyor ve gelecek için umut verici bir yol haritası çiziyor. Vizyonuna bağlı kalmaya devam ederek; kullanıcı memnuniyetine, yeniliğe ve güvenliğe öncelik veriyor.

BingX, gelecek planlarının bir parçası olarak, kullanıcı tabanının artan taleplerini karşılamak için ürün tekliflerini genişletmeye, işlem altyapısını geliştirmeye ve daha orijinal ve son teknoloji özellikler sunmaya odaklanacağını vadediyor. Şirket ayrıca sektör liderleriyle stratejik ortaklıklar geliştirmeyi ve Blokzincir, Merkeziyetsiz Finans (DeFi) ve Yapay Zeka (AI) gibi teknolojilerin geliştirilmesine ve entegrasyonuna katkıda bulunmayı amaçlıyor.

BingX Halkla İlişkiler ve İletişim Direktörü Elvisco Carrington, minnettarlığını şu sözlerle dile getirdi: "BingX'in son beş yılda başardıklarıyla inanılmaz derecede gurur duyuyoruz. BingX'in beşinci yıl dönümünde, kripto dünyasında mümkün olanın sınırları zorlamaya olan tutarlı bağlılığımızın altını çiziyorum. Karşılaştığımız zorluklar kararlılığımızı güçlendirmekte ve kullanıcılarımızın desteği başarımızda etkili oldu. İlerledikçe, önümüzde uzanan olasılıklar konusunda heyecan duyuyoruz ve küresel topluluğumuz için olağanüstü bir işlem deneyimi sağlama taahhüdümüzü sürdürüyoruz."

Kripto ekosistemi gelişmeye devam ettikçe, kullanıcıların dijital varlıklarının ve işlemlerinin güvenliğini sağlamak çok önemli hale geliyor. BingX, bu ihtiyaç ve blockchain ekosistemi için yenilikçi güvenlik çözümleri geliştirme konusundaki uzmanlığıyla tanınan CoolBitX ile güçlerini birleştirdi. BingX, Bitcoin, Ethereum ve çok daha fazlası gibi çeşitli dijital varlıkları destekleyen kredi kartı boyutunda bir Bluetooth donanım cüzdanı olan CoolWallet dahil CoolBitX'in birçok en son güvenlik teknolojisinden yararlanacak.

BingX Hakkında

2018 yılında kurulan BingX, 5 milyondan fazla kullanıcısı ile dünya çapında 100'den fazla ülke ve bölgeye Spot, Türev, Copy Trade ve Grid işlem hizmetleri sunan lider bir kripto borsasıdır.

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SOURCE BingX