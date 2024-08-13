55 億美元付款卡索償程序已延期至 2025 年 2 月 4 日

數百萬企業現在參與大規模和解的時間更充裕，但必須於最新限期 2025 年 2 月 4 日前遞交索償申請

紐約布魯克林2024年8月13日 /美通社/ -- 在前所未有集體訴訟「商戶反付款卡交換費壟斷的訴訟」進展中，法院已延長索償遞交申請期，從而幫助確保更多企業可以遞交索償申請。最新期限為 2025 年 2 月 4 日。而正式索償網上平台仍然是PaymentCardSettlement.com。

該 55 億美元和解是美國有史以來最大型反壟斷集體訴訟和解，務求向美國商戶和企業退還實質金額。

企業現在有更多時間參與這項價值55億美元的大規模和解，但必須在2024年8月30日新的截止日期前提交索賠申請。 如需了解有關支付卡結算的更多信息和更新，包括時間表、常見問題解答（ FAQ ）和相關文件，請訪問www.PaymentCardSettlement.com。

商戶可透過網上平台或郵寄方式，輕鬆遞交索償申請。這過程毋需第三方協助，並可於短至五分鐘內完成。

此延期可以幫助全部符合條件資格的企業，尤其是集體訴訟期間曾接受信用卡或扣帳卡付款的小型和獨立企業。這些獨立和小型企業通常資源有限，因此延期提供更多提交和解索償申請的時間。

僅於延長期限內遞交索償申請的企業，方可從此和解中獲得賠償。該和解經 19 年法庭爭議達成，而主要爭議是企業主向 Visa 和 Mastercard 繳付據稱較高的交易費用。

誰符合資格？

申請資格簡單：2004 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 25 日期間，在美國接受 Visa 和/或 Mastercard 信用卡或扣帳卡付款的企業。不限企業規摸，均有機會符合資格。即使企業已結業、破產或易主，也可遞交索償申請，但必須於新期限前提出索償申請。

如何遞交索償申請？

可於網站 PaymentCardSettlement.com 遞交索償申請。這索償過程可能需時短至五分鐘。

索償申請遞交方法包括：

• 掃描二維碼作網上申請：

收到索償申請表的企業主可以掃描申請表上的二維碼，然後完成驗證。最後轉至 預先填妥商業資料的安全和客製 索償網上平台 頁面，提出索償申請。





• 利用稅務識別號碼 (TIN) 作網上申請：

沒收到索償申請表的企業主可以前往索償網上平台，輸入 TIN 來確認他們的身份和授權，然後按照簡單步驟，遞交索償。遞交者應妥善準備文件，確認他們已獲授權代表企業提出索償。





• 郵寄方法：

索償也可以郵寄遞交。如需進一步說明，請瀏覽索償網上平台。

我將得到多少索償？

現時沒定金額，而金額將於收到和驗證全部索償申請後才計算，並根據全部符合資格付款卡交易價值、收到索償數量及其他因素而定，可能數十美元至數千美元或以上。

聯合首席法律顧問評論道：

「集體訴訟律師很高興，與集體訴訟期間接受 Visa 和 Mastercard 付款兼尚未索償和解部份的商戶，分享這個好消息。」Robbins Geller Rudman & Dowd LLP 合夥人 Alexandra "Xan" Bernay 及此案的三間聯合首席法律顧問公司之一均表示，「在這個真正大型和解 中，企業現在將可以於 2025 年 2 月 4 日前遞交索償申請。此索償申請限期延長可確保盡量涵蓋符合資格商戶，以便他們適當地獲得索償。」

商戶資源：

媒體資源：

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