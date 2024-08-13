截止日期延长至2025年2月4日，支付卡索赔流程金额为55亿美元

数百万企业现在有更多时间参与大规模和解，但必须在新的2025年2月4日截止日期前提交索赔

纽约布鲁克林2024年8月13日 /美通社/ -- 为了确保更多企业能够提出索赔并参与前所未有的集体诉讼“支付卡交换费和商家折扣反垄断诉讼” ，法院延长了索赔提交日期。 新的截止日期为2025年2月4日。 官方理赔门户网站仍然是PaymentCardSettlement.com。

这项55亿美元的和解协议是美国历史上最大的反垄断集体诉讼和解协议，旨在将真实资金返还给全国的商人和企业。

企业现在有更多时间参与这项价值55亿美元的大规模和解，但必须在2024年8月30日新的截止日期前提交索赔申请。 如需了解有关支付卡结算的更多信息和更新，包括时间表、常见问题解答（ FAQ ）和相关文件，请访问www.PaymentCardSettlement.com。

您可以在理赔门户网站上或通过邮件轻松提交理赔申请，最快只需五分钟，无需第三方协助。

该延期适用于所有符合条件的企业，特别是在课程期间接受信用卡或借记卡的小型和独立企业。 这些独立的小型企业通常资源有限，延期为在和解中提交索赔提供了更多时间。

只有在延长的截止日期前提交索赔的企业才能从和解中获得款项。 此次和解是在一场长达19年的法庭纠纷之后达成的，这场纠纷围绕着企业主支付涉嫌夸大的Visa和万事达卡交换费。

谁符合资格？

标准很简单：在2004年1月1日至2019年1月25日期间在美国接受Visa和/或万事达卡信用卡或借记卡的任何规模的企业都可能符合资格。 即使是关闭或破产的企业，或有新业主的企业也可以提交索赔，但必须在新的截止日期之前提交。

如何提交索赔申请？

索赔可以通过PaymentCardSettlement.com在线提交。 整个过程只需五分钟。

理赔提交方式包括：

使用二维码在线：

通过邮件收到索赔表的企业主可以扫描表格上的二维码，验证后，他们将被带到索赔门户网站上预先填写企业凭据的安全、个性化页面。





通过邮件收到索赔表的企业主可以扫描表格上的二维码，验证后，他们将被带到索赔门户网站上预先填写企业凭据的安全、个性化页面。 使用税号（ TIN ）在线提交：

没有索赔表的企业主可以访问索赔门户网站，使用TIN确认其身份和授权，然后按照简单的步骤提交。 提交者应准备好证明其有权代表公司提交索赔的文件。





没有索赔表的企业主可以访问索赔门户网站，使用TIN确认其身份和授权，然后按照简单的步骤提交。 提交者应准备好证明其有权代表公司提交索赔的文件。 邮寄：

索赔也可以邮寄。 如需进一步说明，请访问理赔门户网站。

我将获得多少奖励？

没有固定金额–付款将在所有索赔提交和验证后计算，将取决于所有符合条件的支付卡交易的价值和收到的索赔数量等因素，可能从数万美元到数十万美元或更多不等。

联合首席法律顾问的评论：

Robbins Geller Rudman & Dowd LLP的合伙人Alexandra “Xan” Bernay指出： “集体法律顾问很高兴与在课堂期间接受Visa和万事达卡但尚未申请 和解的商家分享这一好消息。”他是本案的三家联合首席法律顾问公司之一。 “在这个真正 庞大的解决方案中，企业现在可以在2025年2月4日前提交索赔。 此扩展可确保尽可能多的符合条件的商家可以合法地索取他们的份额。”

业务资源：

媒体资源：

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Robbins Geller Rudman & Dowd LLP