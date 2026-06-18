8849 lance le TANK 5 : le tout premier smartphone haut de gamme résistant à être équipé d'un projecteur DLP 2K

SHENZHEN, Chine, 18 juin 2026 /PRNewswire/ -- 8849, l'un des principaux innovateurs dans le domaine des technologies mobiles robustes, a annoncé le lancement du TANK 5, son tout dernier smartphone durci phare. Alliant un projecteur intégré, des performances de pointe et une autonomie exceptionnelle, le TANK 5 est conçu pour les amateurs d'activités de plein air, les professionnels et les utilisateurs qui ont besoin d'un appareil fiable et puissant dans des environnements exigeants.

Projecteur DLP 2K de 220 lumens à mise au point automatique

Speed Speed

Le TANK 5 est doté d'un projecteur DLP 2K amélioré d'une luminosité de 220 lumens qui offre partout une expérience immersive sur grand écran. Grâce à la mise au point automatique instantanée et à la correction automatique de la distorsion trapézoïdale, les utilisateurs peuvent facilement projeter des films, des présentations, des cartes de navigation et bien plus encore, sans équipement supplémentaire.

Dimensity 9400e et Wi-Fi 7 : des performances de pointe

Alimenté par le processeur phare Dimensity 9400e de MediaTek et affichant une connectabilité Wi-Fi 7, le TANK 5 assure des performances rapides et fiables pour les jeux, la diffusion en continu, les activités multitâches et les charges de travail professionnelles, tout en conservant une excellente efficacité énergétique.

Android 16 : une expérience tournée vers l'avenir

Le TANK 5 est livré d'origine avec Android 16, qui propose aux utilisateurs une confidentialité renforcée, une sécurité améliorée, des fonctionnalités basées sur l'IA, une gestion optimisée de la batterie et une expérience plus fluide, véritablement tournée vers l'avenir.

Écran AMOLED 3K avec luminosité maximale de 3 000 nits

L'appareil est pourvu d'un écran AMOLED 3K présentant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 3 000 nits pour garantir des images éclatantes et une excellente lisibilité, même en plein soleil.

Prise en charge de la norme eSIM : une connectabilité mondiale sans frontières

Grâce à la prise en charge de la norme eSIM, les utilisateurs peuvent activer instantanément des opérateurs et changer de réseau en toute fluidité, ce qui fait du TANK 5 le compagnon idéal des voyageurs, des télétravailleurs et des professionnels des activités de plein air.

Système à double caméra de 50 Mpx : prise de vue de jour comme de nuit

Le système de caméras associe un capteur principal de 50 Mpx à un capteur grand angle de 50 Mpx doté d'une fonction de vision nocturne, permettant ainsi de réaliser des photos détaillées en plein jour et d'améliorer la visibilité dans les environnements peu éclairés.

Batterie très puissante et grande capacité de stockage

Adapté à une utilisation prolongée, le TANK 5 renferme une batterie ultrapuissante de 17 600 mAh avec fonction de recharge rapide de 120 W. Offrant jusqu'à 36 Go de mémoire vive (RAM) et 512 Go de stockage, il assure également la souplesse des activités multitâches et fournit un espace de stockage généreux pour les applications, les fichiers multimédias et les documents professionnels.

Disponibilité

Le TANK 5 est désormais disponible en précommande sur le site 8849tech.com. Restez à l'écoute des prochaines mises à jour.

À propos de 8849

8849 se consacre à la conception de smartphones robustes et innovants qui combinent résistance, performances et autonomie pour permettre aux utilisateurs de rester connectés et productifs dans n'importe quel environnement.

Coordonnées

Site internet : 8849tech.com

Adresse électronique : [email protected]

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