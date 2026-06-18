8849 lanza TANK 5: El primer smartphone insignia resistente del mundo con proyector DLP 2K

SHENZHEN, China, 18 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- 8849, empresa líder en innovación de tecnología móvil resistente, anunció el lanzamiento del TANK 5, su último smartphone robusto de gama alta. Combinando un proyector integrado, un rendimiento excepcional y una autonomía extraordinaria, el TANK 5 está diseñado para entusiastas de las actividades al aire libre, profesionales y usuarios que necesitan una alimentación fiable en entornos exigentes.

Proyector DLP 2K con enfoque automático y 220 lúmenes

Speed Speed

El TANK 5 incorpora un proyector DLP 2K mejorado con 220 lúmenes de brillo, que ofrece una experiencia inmersiva en pantalla grande en cualquier lugar. Gracias al enfoque automático instantáneo y la corrección trapezoidal automática, los usuarios pueden disfrutar fácilmente de películas, presentaciones, mapas de navegación y mucho más sin necesidad de equipo adicional.

Dimensity 9400e y Wi-Fi 7: Rendimiento de gama alta

Equipado con el procesador Dimensity 9400e de MediaTek y conectividad Wi-Fi 7, el TANK 5 ofrece un rendimiento rápido y fiable para juegos, streaming, multitarea y trabajos profesionales, manteniendo una excelente eficiencia energética.

Android 16: Una experiencia preparada para el futuro

El TANK 5 viene con Android 16 preinstalado, ofreciendo mayor privacidad, seguridad mejorada, funciones con IA y una gestión de batería optimizada para una experiencia de usuario más fluida y preparada para el futuro.

Pantalla AMOLED 3K con brillo máximo de 3000 nits

El dispositivo cuenta con una pantalla AMOLED 3K con una frecuencia de actualización de 120 Hz y un brillo máximo de hasta 3000 nits, lo que garantiza imágenes vívidas y una excelente legibilidad incluso en exteriores con mucha luz.

Compatibilidad con eSIM: Conectividad global sin límites

Gracias a la compatibilidad con eSIM, los usuarios pueden activar operadores al instante y cambiar de red sin problemas, lo que convierte al TANK 5 en el compañero ideal para viajeros, trabajadores remotos y profesionales que trabajan al aire libre.

Sistema de doble cámara de 50 MP: Captura de día o de noche

La configuración de la cámara combina una cámara principal de 50 MP con una cámara gran angular de visión nocturna de 50 MP, lo que permite obtener fotografías detalladas a la luz del día y una mejor visibilidad en entornos con poca luz.

Batería de gran capacidad y amplio almacenamiento

Diseñado para un uso prolongado, el TANK 5 incorpora una enorme batería de 17.600 mAh con carga rápida de 120 W. También ofrece hasta 36 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, lo que proporciona una multitarea fluida y amplio espacio para aplicaciones, archivos multimedia y de trabajo.

Disponibilidad

El TANK 5 ya está disponible para pre-pedido en 8849tech.com. Manténgase al tanto para más novedades.

Acerca de 8849

8849 se dedica al desarrollo de smartphones robustos e innovadores que combinan durabilidad, rendimiento y resistencia, permitiendo a los usuarios mantenerse conectados y productivos en cualquier entorno.

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