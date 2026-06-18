8849 lanza TANK 5: El primer smartphone insignia resistente del mundo con proyector DLP 2K

News provided by

8849

Jun 18, 2026, 09:30 ET

SHENZHEN, China, 18 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- 8849, empresa líder en innovación de tecnología móvil resistente, anunció el lanzamiento del TANK 5, su último smartphone robusto de gama alta. Combinando un proyector integrado, un rendimiento excepcional y una autonomía extraordinaria, el TANK 5 está diseñado para entusiastas de las actividades al aire libre, profesionales y usuarios que necesitan una alimentación fiable en entornos exigentes.

Proyector DLP 2K con enfoque automático y 220 lúmenes

Continue Reading

El TANK 5 incorpora un proyector DLP 2K mejorado con 220 lúmenes de brillo, que ofrece una experiencia inmersiva en pantalla grande en cualquier lugar. Gracias al enfoque automático instantáneo y la corrección trapezoidal automática, los usuarios pueden disfrutar fácilmente de películas, presentaciones, mapas de navegación y mucho más sin necesidad de equipo adicional.

Dimensity 9400e y Wi-Fi 7: Rendimiento de gama alta

Equipado con el procesador Dimensity 9400e de MediaTek y conectividad Wi-Fi 7, el TANK 5 ofrece un rendimiento rápido y fiable para juegos, streaming, multitarea y trabajos profesionales, manteniendo una excelente eficiencia energética.

Android 16: Una experiencia preparada para el futuro

El TANK 5 viene con Android 16 preinstalado, ofreciendo mayor privacidad, seguridad mejorada, funciones con IA y una gestión de batería optimizada para una experiencia de usuario más fluida y preparada para el futuro.

Pantalla AMOLED 3K con brillo máximo de 3000 nits

El dispositivo cuenta con una pantalla AMOLED 3K con una frecuencia de actualización de 120 Hz y un brillo máximo de hasta 3000 nits, lo que garantiza imágenes vívidas y una excelente legibilidad incluso en exteriores con mucha luz.

Compatibilidad con eSIM: Conectividad global sin límites

Gracias a la compatibilidad con eSIM, los usuarios pueden activar operadores al instante y cambiar de red sin problemas, lo que convierte al TANK 5 en el compañero ideal para viajeros, trabajadores remotos y profesionales que trabajan al aire libre.

Sistema de doble cámara de 50 MP: Captura de día o de noche

La configuración de la cámara combina una cámara principal de 50 MP con una cámara gran angular de visión nocturna de 50 MP, lo que permite obtener fotografías detalladas a la luz del día y una mejor visibilidad en entornos con poca luz.

Batería de gran capacidad y amplio almacenamiento

Diseñado para un uso prolongado, el TANK 5 incorpora una enorme batería de 17.600 mAh con carga rápida de 120 W. También ofrece hasta 36 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, lo que proporciona una multitarea fluida y amplio espacio para aplicaciones, archivos multimedia y de trabajo.

Disponibilidad

El TANK 5 ya está disponible para pre-pedido en 8849tech.com. Manténgase al tanto para más novedades.

Acerca de 8849

8849 se dedica al desarrollo de smartphones robustos e innovadores que combinan durabilidad, rendimiento y resistencia, permitiendo a los usuarios mantenerse conectados y productivos en cualquier entorno.

Información de contacto

Sitio web: 8849tech.com
E-mail: [email protected]
Teléfono: +86 18676755187

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

8849 lance le TANK 5 : le tout premier smartphone haut de gamme résistant à être équipé d'un projecteur DLP 2K

8849 lance le TANK 5 : le tout premier smartphone haut de gamme résistant à être équipé d'un projecteur DLP 2K

8849, l'un des principaux innovateurs dans le domaine des technologies mobiles robustes, a annoncé le lancement du TANK 5, son tout dernier...
8849 Launches TANK 5: World's First Rugged Flagship Smartphone with 2K DLP Projector

8849 Launches TANK 5: World's First Rugged Flagship Smartphone with 2K DLP Projector

8849, a leading innovator in rugged mobile technology, announced the launch of the TANK 5, its latest flagship rugged smartphone. Combining a...
More Releases From This Source

Explore

Consumer Electronics

Consumer Electronics

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Telecommunications Industry

Telecommunications Industry

Broadcast Tech

Broadcast Tech

News Releases in Similar Topics