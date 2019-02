AADESA presenta al mercado hotelero latinoamericano "AACELERADORA", una consultora de innovación estratégica

Por otro lado, Ignacio Navarro, Project Manager de la novel consultora comenta "la experiencia de todos estos años, mejorando los hoteles de nuestra cadena e implementando nuevas herramientas, nos llevó a tener mejores resultados y esto es lo que traemos al mercado, y la mayoría de lo nuevo tiene que ver con tecnología. Motivo por lo que somos una "consultora de innovación", porque mucho de lo que mejoramos es por el uso de herramientas innovadoras y tecnológicas".

Desde Aaceleradora, enumeran las herramientas que brindarán: OPERACIONES: Aperturas y Pre-Aperturas, Reputation Management, Planificación y Control Horario, Guest Services Management, Mobile Key, Property Improvement Plan, Property Management System

VENTAS: Revenue Management System, Hotel CRM, ChatBot, Hotel Website.

FINANZAS: Tableros de Comando, Reporting Financiero, BackOffice, Red de Proveedores

Know How: experiencia y conocimiento aplicado en más de 100 hoteles - Práctico: no sólo te decimos qué y cómo, sino que también lo implementamos - Rentable: Hacemos hotelería rentable. www.aceleradora.com

Acerca de AADESA Hotels:

AADESA es una compañía latinoamericana con sede central en Buenos Aires-Argentina, que trabaja en la industria de la hospitalidad ayudando a crear, conceptualizar, operar, comercializar y administrar hoteles. Si algo caracteriza y diferencia su propuesta, es la flexibilidad de la propuesta y el eje puesto en la rentabilidad y resultados, siempre acompañando a los propietarios e inversores con una relación a largo plazo. Cuenta con marcas propias, licencias internacionales y alianzas comerciales con personalidades, estructuras, estándares y beneficios únicos para cada propiedad u hotel: Cyan Hoteles. Don Hoteles, Myhotel y Whindham Nordelta Tigre. www.aadesa.com.ar

