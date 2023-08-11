AAF 廣告成就堂迎來黃金時間

AAF 的特別盛事將表彰來自 American Family Insurance、Blavity, Inc.、Equity Quotient、Essence Ventures、Group Black、NBA 和 State Farm 的頂級行銷人員

NBA 全明星、作家兼企業家 Chris Paul 榮獲首個「文化力量」獎

華盛頓2023年8月11日 /美通社/ -- 「廣告界的統一聲音」全美廣告聯合會 (AAF) 本日宣佈，八位新成員入選其著名的 AAF 廣告成就堂 (AHOA)。AHOA 旨在表彰那些協助帶領行業前進的 40 歲及以下人士。包括前入選者，以及代表媒體、機構、消費品和社交平台的頂級行銷人員在內受人尊敬的行業領導者會對候選人進行長達數月的嚴格審查，以選出最終的入選者。入選典禮將於 11 月 16 日（星期四）晚上在紐約市切爾西碼頭 The Lighthouse 舉行。這將是 AHOA 30 多年來首次在「黃金時間」舉行入選典禮。

AAF 總裁兼行政總裁 Steve Pacheco 表示：「AAF 廣告成就堂是展現我們行業光明前景的光輝典範。它作為黃金標準，用於表彰對廣告界產生顯著影響的業內精英。」他補充道：「在夜晚的聚光燈之下，是向這些人致敬的合適時刻。」

2023 年 AAF 廣告成就堂迎來新成員

今年第 31 屆 AHOA 的入選名單極具有令人自豪的包容性，涵蓋了不同的公司、種族、社交媒體等。這些人加入了過去傑出行業獲獎者的行列，其中包括（按字母順序排列）：

Elicia Azali，首席行銷官，American Family Insurance Group。Elicia 擅長開闢新道路、推動以客戶為導向的增長，以及在前進過程中不斷取得進步。在她的領導下，American Family Insurance 和 The General 品牌在混亂的行業中脫穎而出，踐行自己的宗旨，即捍衛夢想和創造機會，讓每個人都有機會出人頭地。 Elicia 相信「多予多取」的理念，她用自己的聲音作為向善的力量，勇於倡導大膽的變革，為他人創造嶄露頭角的空間。

Baldwin Cunningham，媒體與夥伴關係總監，State Farm Insurance。Baldwin 位於文化、娛樂和創新的交匯點。在整個職業生涯中，他逐漸成為受人尊敬的思想領袖、文化策展人和創意大師。在 State Farm，Baldwin 以新的視角轉變媒體和夥伴關係，並重新定義市場方法。他熱衷於打破壁壘，並投入時間和資源來指導年輕的專業人士。Baldwin 是數位網路 Partnered 的聯合創始人，並始終著眼於未來，不斷策劃開創性的活動。

Morgan DeBaun，創始人兼行政總裁，Blavity Inc。Morgan 是一位開拓性的企業家、投資者和顧問，在她的職業生涯中致力於為黑人消費者和專業人士提供支援。她的公司 Blavity Inc. 推出的內容每月获得超過 2.5 億的閱讀量，她以此構建解決方案，幫助黑人、多元文化受眾，以及希望覆蓋這些受眾的企業。Morgan 從始至終都致力於增強黑人的話語權，並對世界產生積極影響。「我們的企業使命是構建工具和平台來促進黑人的福祉。」

Tammy Henault，首席行銷官，美國國家籃球協會 (NBA)。Tammy 目前負責 NBA 的行銷工作，她的使命是透過籃球的力量激勵和連結世界各地的人們。這包括推動 NBA 的下一代平台、NBA 應用程式和 NBA ID（協會新的全球會員計劃）的發佈。她早先在 Paramount+ 任職期間建立了一流的行銷團隊，後來還為支援 API 表現，投入更大精力開展社區活動。

Travis Montaque，聯合創始人兼行政總裁，Group Black；創始人兼行政總裁，Crater。Travis 在 15 歲時曾擔任 Chick-fil-A 的收銀員，目前是公認的下一代企業家，他建立的企業能夠能直面現實問題，並體現他的價值觀。Travis 相信「包容時代」的理念，即我們分享得越多，就越能共同進步。Group Black 正是這樣做的：透過大力改變媒體所有權和投資的面貌，推動更豐富的渠道。

God-is Rivera，首席內容官，Essence Ventures。God-is 是來自紐約布朗克斯的驕傲美國黑人女性，熱衷於擴大所有社區的影響力，並相信他們應該得到認可、尊重和獎勵，而不是被排除在外。當 God-is 有話要說時，業界都會傾聽。這在 God-is 創造新的道路和角色時顯而易見，她一直放大和倡導多元化的聲音。God-is 已經擁有，並將繼續發揮其行業影響力，並在前進的路上不斷提升自己。

Perfecto Sanchez，聯合創始人兼行政總裁，Equity Quotient。Perfecto 致力於打造帶來可衡量影響力的品牌解決方案。Perfecto 是一名伊拉克戰爭的退伍軍人，後來成為一名企業家，他堅信要讓「行善」變得更容易。Equity Quotient 是聚合了社會經濟資料的 AI 驅動利益相關者情報平台，他作為聯合創始人，幫助組織做出更明智的決策，推動更俱生產力和包容性的經濟。Perfecto 也是 Keep The Change 的聯合創始人，這是一家致力於塑造更加永續和公平的社會的專門機構。

除了入選 2023 年 AAF 廣告成就堂外，Perfecto 還將因其卓越的行業服務而榮獲 Jack Avrett 志願者精神獎 。

廣告成就堂聯合主席和 Known 總裁 Ross Martin 表示：「評審委員會在今年的入圍者中選出了一批全明星，他們不僅改變了我們的行銷方式，還改變了文化本身。他們每個人都體現出進步精神，讓我們對行業的未來充滿希望：他們是積極的企業家、才華橫溢的創新者和行銷人員，肩負著利用自己的超能力行善的使命。」

在今年的頒獎典禮中，AAF 還將頒發一個新獎項：文化力量獎。該獎項是授予 40 歲或以下、但不直接參與廣告業務的個人的特殊稱號。雖然不參與廣告業務，他們經證明體現了一種文化的力量，影響著我們做廣告、行銷或接觸新受眾的方式。

第一位獲獎者是 NBA 全明星、作家兼企業家 Chris Paul。

AHOA 聯合主席 Hayler Romer 說道：「廣告與文化越來越密不可分。AAF 認識到這種重疊，因此我們的成員幾乎涵蓋所有的行銷學科，包括代理機構、行銷人員、媒體公司、數位平台、學生、基層組織等。」她補充道：「Chris Paul 體現了這種多面性。他是一名推銷員、電動遊戲合作者、直言不諱的種族平等倡導者，他甚至克隆了自己。與 AAF 一樣，Chris Paul 也是「廣告界的統一聲音」。

有關 11 月 AHOA 晚宴和典禮的詳情，包括贊助機會，請瀏覽 www.aaf.org/ahoa。

關於 AAF

AAF 董事會指導和監督聯合會的標誌性活動和計劃，包括廣告名人堂、廣告成就堂、美國廣告獎、Mosaic 獎、ADMERICA、山上廣告日、最有前途的多元文化學生計劃，和 HBCU 廣告 – 所有這些均服務於聯合會在全國範圍內的 35,000 多名專業會員、5,000 多名學生和教育工作者，以及涵蓋媒體和科技公司、廣告商和代理機構的 60 多家企業會員。美國廣告聯合會 (AAF) 成立於 1905 年，被譽為「廣告界的統一聲音」。瀏覽 https://aaf.org

關於 AAF 廣告成就堂 (AHOA)

30 多年來，廣告成就堂一直作為黃金標準，表彰 40 歲及以下專業人士對廣告行業產生深遠影響。符合特定標準的個人將進入被提名人名單，由 AHOA 的前入選者和行業高層管理人員組成的評審委員會透過兩輪投票，選出入選者。廣告成就堂和廣告名人堂均由 AAF 設立和執行。

American Advertising Federation

SOURCE American Advertising Federation