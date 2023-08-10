AAF广告成就堂进入黄金时段

AAF特别活动旨在表彰来自美国家庭保险、Blavity, Inc.、Equity Quotient、Essence Ventures、Group Black、NBA和州立农业保险公司 的顶级营销人员

NBA全明星、作家兼企业家克里斯·保罗荣获首个"文化力量"奖

华盛顿, 2023年8月10日 /美通社/ -- "广告界的统一声音"美国广告联合会（American Advertising Federation，缩写AAF）宣布八名新成员进入其著名的AAF广告成就堂（AAF Advertising Hall of Achievement，缩写AHOA）。AHOA旨在表彰那些帮助引领行业前进的40岁及以下人士。他们是经过长达数月的过程选出的，包括由 一群受人尊敬的行业领导者 对候选人进行严格审查，这些领导者当中包括前入选者和代表媒体、机构、消费品和社交平台的顶级营销人员。入选仪式将于11月16日星期四晚上在纽约市切尔西码头灯塔举行。这将是AHOA成立30多年来首次在"黄金时段"举行入选仪式。

AAF总裁兼首席执行官Steve Pacheco表示："AAF广告成就堂是我们行业前景如此光明的光辉典范。这是表彰对广告界产生显著影响的行业人才的黄金标准。" 他补充说："现在，我们在夜晚聚光灯的照耀下向这些人致敬再合适不过了。"

2023年美国广告协会广告成就名人堂入选者

今年的入选者名单，即第31届AHOA，其包容性令人自豪，涵盖了各个公司、种族、社交媒体以及更多。他们加入了 过去行业获奖者 的杰出名单，包括（按字母顺序）：

Elicia Azali，美国家庭保险集团(American Family Insurance Group)企业首席营销官。Elicia对开拓创新、推动客户驱动的增长以及不断提升驾轻就熟。在她的领导下，美国家庭保险和通用品牌在拥挤混乱的行业中脱颖而出，实现了他们的目标——捍卫梦想和机会，让每个人都能崛起。Elicia相信"获得越多，责任越大"——她用自己的声音作为一种向善的力量，毫不畏惧地倡导大胆变革，为他人创造获胜的空间。

Baldwin Cunningham，州立农业保险公司(State Farm Insurance)媒体和合作主管。Baldwin处在文化、娱乐和创新的交汇点。在他的职业生涯中，他成为了备受尊敬的思想领袖、文化策展人和创意游牧者。在州立农场保险公司，Baldwin以全新的视角改革媒体和合作伙伴关系领域，重新定义市场方法。他热心于打破障碍，奉献出自己的时间和资源指导年轻专业人员。Baldwin共同创立了数字网络平台Partnered，并继续打造开创性的活动，将目光紧紧聚焦未来。

Morgan DeBaun，Blavity Inc.创始人兼首席执行官。Morgan是一位开拓性的企业家、投资者和顾问，她的职业生涯致力于赋能黑人消费者和专业人士。她的公司Blavity Inc.为黑人和多元文化受众以及那些希望通过每月超过2.5亿读者的内容来吸引他们的企业构建解决方案。在做到这一切的同时，Morgan自始至终致力于为黑人发声并积极影响世界。"我们的企业使命是打造促进黑人幸福的工具和平台。"

Tammy Henault，美国国家篮球协会（National Basketball Association，缩写NBA）首席营销官。Tammy目前负责NBA的营销工作，她的使命是通过篮球的力量激励和联系世界各地的人们。这包括推动NBA推出Next Gen Platform、NBA App和NBA ID（联盟新的全球会员计划）。她早先在Paramount+任职期间建立了一个一流的营销团队，而她在支持亚太裔代表性方面的社区活动则更胜一筹。

Travis Montaque，Group Black联合创始人兼首席执行官，Crater创始人兼首席执行官。从15岁时在福来鸡(Chick-fil-A)担任收银员到目前被公认为下一代企业家，Travis不仅建立了能够直面并解决实际问题的企业，而且还在其价值观的指导下发展了这些企业。Travis相信"包容时代"——我们分享得越多，就越能共同进步。Group Black正是这样做的：它着手通过极大地改变媒体所有权和投资面貌来推动更丰富的渠道。

God-is Rivera，Essence Ventures首席内容官。作为一名来自纽约布朗克斯的自豪的美国黑人女性，God-is热衷于扩大所有社区的影响，并相信他们应该得到认可、尊重和奖励，而不是被排除在外。当God-is有话要说时，业界就会倾听。这在God-is开辟新的道路和角色中显而易见，她放大和倡导了多元的声音。God-is已经并将继续推动行业影响力，并在攀登的过程中不断提升。

Perfecto Sanchez，Equity Quotient联合创始人兼首席风险官。Perfecto致力于打造带来可衡量影响的品牌解决方案。这位企业家是一名伊拉克战争退伍军人，Perfecto坚信要让"行善"变得更容易。他是Equity Quotient的联合创始人，这是一个聚合社会经济数据的人工智能驱动的利益相关者情报平台，他使机构能够做出更明智的决策，推动更具生产力、更有包容性的经济。Perfecto也是Keep The Change的联合创始人，这家专门机构致力于塑造更加可持续和公平的社会。

除了入选2023年AAF广告成就堂之外，Perfecto还将获得Jack Avrett行业服务志愿者精神奖。

广告成就堂联合主席、Known总裁Ross Martin表示："评审委员会选出了一批全明星作为今年的入选者，他们不仅改变了我们的营销方式，而且正在改变文化本身。他们每个人都体现了进步精神，让我们对行业的未来充满希望：他们是积极进取的企业家、才华横溢的创新者和营销人员，肩负着利用自己的超能力行善的使命。"

作为今年仪式的一部分，AAF还将颁发一个新奖项：文化力量奖。该奖项是授予同样年龄在40岁或以下、不直接参与广告业务的个人的特殊称号。他们已被证明是一种文化力量，影响着我们广告、营销或接触新受众的方式。

第一位获奖者是NBA全明星、作家兼企业家克里斯·保罗(Chris Paul)。

AHOA联合主席Hayler Romer表示："广告与文化越来越密不可分。AAF认识到这种重叠，这就是为什么其成员几乎跨越所有营销学科，无论是代理机构、营销人员、媒体公司，还是数字平台、学生、基层组织等等。" 她补充道："克里斯·保罗体现了这种多层面的维度。他曾是一名推销员、电子游戏合作者、直言不讳的种族平等倡导者——他甚至克隆了自己。与AAF一样，克里斯·保罗是‘广告界的统一声音'。"

欲了解有关11月AHOA晚宴和仪式的更多详细信息，包括赞助机会，请访问 www.aaf.org/ahoa 。

关于AAF

AAF董事会指导和监督联合会的标志性活动和倡议，包括广告名人堂(Advertising Hall of Fame)、广告成就堂、美国广告奖(American Advertising Awards)、马赛克奖(Mosaic Awards)、ADMERICA、国会山广告日(Advertising Day on the Hill)、最有前途的多元文化学生计划(Most Promising Multicultural Students Program)，和传统黑人大学广告计划(HBCUs for Advertising)——所有这些都服务于该联合会在全国范围内的35000多名专业会员、5000多名学生和教育工作者，以及涵盖媒体和科技公司、广告商和代理机构的60多家企业会员。美国广告联合会（American Advertising Federation，缩写AAF）成立于1905年，是"广告界的统一声音"。请访问 https://aaf.org

关于AAF广告成就堂

30多年来，广告成就堂（Advertising Hall of Achievement，缩写AHOA）一直是表彰40岁及以下对广告行业产生显著影响的专业人员的黄金标准。符合既定标准的个人将被提名考虑入选，由AHOA往届入选者和行业高管组成的评审委员会在两轮投票后选出入选人员。广告成就堂由AAF设立并执行，AAF也是广告名人堂的执行机构。

American Advertising Federation

SOURCE American Advertising Federation