ABB investiert in LevelTen Energy, um die Beschaffung sauberer Energie voranzutreiben

Partnerschaft und Beteiligung an LevelTen Energy – der weltweit größte Marktplatz für saubere Energie – stärkt die Fähigkeit von ABB, Industrie- und Gewerbekunden dabei zu unterstützen, erschwingliche, langfristige saubere Energie zu sichern, ohne dabei die schnelle Stromversorgung in einem komplexen Netzumfeld zu beeinträchtigen

Erweitert das Angebot von ABB im Bereich Elektrifizierung und Beratung durch die Bereitstellung von End-to-End-Lösungen, die die Bereiche Energiebeschaffung, Elektrifizierung, Optimierung und Emissionsminderung abdecken

Unterstreicht das Engagement von ABB für die Zusammenarbeit mit innovativen Start-ups, die die Energiewende vorantreiben und Mehrwert für die Kunden schaffen

ZÜRICH, 6. August 2026 /PRNewswire/ -- ABB hat eine strategische Partnerschaft geschlossen und eine Minderheitsbeteiligung an LevelTen Energy erworben, dem weltweit größten Marktplatz für Transaktionen im Bereich sauberer Energie, einschließlich Stromabnahmeverträgen (PPAs). LevelTen mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten hat im Auftrag einer Vielzahl von Branchenakteuren – darunter Hyperscaler, Gewerbe- und Industrieunternehmen sowie Energieversorger – Transaktionen im Bereich sauberer Energie mit einem Gesamtvolumen von mehr als 20 GW in über 35 Märkten in Nordamerika und Europa abgewickelt.

Powering a cleaner, smarter future through renewable energy

Die strategische Partnerschaft und die Investition stärken das Beratungsangebot von ABB im Bereich Energie und CO₂ (E&C), indem sie das Know-how des Unternehmens in den Bereichen Elektrifizierung, digitale Lösungen und Energiemanagement mit der marktführenden Plattform von LevelTen kombinieren. Finanzielle Details der Investition wurden nicht bekannt gegeben.

Da Unternehmen einem zunehmenden Druck ausgesetzt sind, ihre Betriebsabläufe zu dekarbonisieren, ist die Sicherung des Zugangs zu zuverlässigem, erschwinglichem und sauberem Strom zu einer der komplexesten Herausforderungen auf dem Weg zur Netto-Null-Bilanz geworden.

„Unsere Kunden stehen unter großem Druck, ihren CO₂-Fußabdruck zu verringern und gleichzeitig die Energiekosten im Griff zu behalten sowie einen zuverlässigen Betrieb rund um die Uhr aufrechtzuerhalten", sagte Stuart Thompson, Leiter des Geschäftsbereichs Electrification Service bei ABB. „Ein wichtiger Aspekt, der in den Lösungen, die wir heute anbieten, noch fehlt: ein einfacher Weg, um langfristig saubere Energie zu einem angemessenen Preis zu sichern. LevelTen Energy bietet genau diese Möglichkeit. „Durch diese Partnerschaft kann ABB seine Beratungsleistungen in den Bereichen Energie und CO₂-Bilanz um Kompetenzen im Bereich der Beschaffung erneuerbarer Energien erweitern und so Kunden dabei unterstützen, den Übergang von der Planung und Umsetzung zur kontinuierlichen Optimierung und Berichterstattung zu vollziehen."

Angesichts der sich wandelnden regulatorischen Anforderungen ist diese Zusammenarbeit von besonderer Bedeutung. Immer mehr Unternehmen gehen über die jährliche Kompensation durch erneuerbare Energien hinaus und stellen strengere Anforderungen daran, wann und wo saubere Energie erzeugt und verbraucht wird. Diese Kunden setzen zunehmend auf Technologien wie Batterie-Energiespeichersysteme, Mikronetze und fortschrittliche Energiemanagementlösungen – Bereiche, in denen ABB über umfassendes Fachwissen verfügt. Die Kompetenzen von LevelTen in den Bereichen Clean-Energy-Contracting und Handel mit Umweltzertifikaten ergänzen diese Technologien und unterstützen Kunden dabei, umfassendere und nachprüfbare Strategien zur Dekarbonisierung zu entwickeln.

Thompson fügte hinzu: „Die Partnerschaft dürfte die Wachstumschancen für beide Unternehmen beschleunigen. ABB erhält Zugang zum umfangreichen Netzwerk von LevelTen, das aus Entwicklern und Projekten im Bereich der sauberen Energie besteht, und erschließt sich damit neue Möglichkeiten zur Bereitstellung von Überwachungs-, Optimierungs- und Lebenszyklus-Dienstleistungen. Gleichzeitig wird LevelTen von der Fachkompetenz und den weltweiten Kundenbeziehungen von ABB profitieren, insbesondere in den Bereichen Fertigung, Industrie und Handel, sowie von der starken Präsenz von ABB in Wachstumsmärkten wie dem asiatisch-pazifischen Raum."

Bryce Smith, CEO von LevelTen Energy, sagte: „Diese strategische Partnerschaft wird neue Lösungen im Bereich der sauberen Energie hervorbringen und es den weltweiten Kunden von ABB ermöglichen, nahtlos auf sauberen Strom sowie auf Tools für das Kapazitäts- und Portfoliomanagement zurückzugreifen. Gemeinsam haben wir eine echte Chance, noch mehr Kunden bei der Dekarbonisierung zu unterstützen."

Zusammen mit jüngsten Investitionen wie, und Gridcog baut ABB seine Kompetenzen in den Bereichen Energiebeschaffung, Beratung sowie Energie- und CO₂-Dienstleistungen aus, um gewerblichen und industriellen Kunden dabei zu helfen, ihre Energiewende zu beschleunigen und fundiertere Energieentscheidungen zu treffen.

Diese Investition über ABB Electrification Ventures, den Venture-Capital-Zweig des Geschäftsbereichs Electrification von ABB, ist eine wichtige Ergänzung der Venture-Capital-Investitionen von ABB und spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, ein Ökosystem innovativer Partner aufzubauen, die Lösungen entwickeln, welche Produktivität, Effizienz und Nachhaltigkeit fördern. Mit dieser jüngsten Partnerschaft hat ABB Electrification Ventures seit 2021 mehr als 110 Millionen US-Dollar in 18 Start-ups investiert.

ABB ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automatisierung und ermöglicht eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft. Durch die Verknüpfung von Engineering- und Digitalisierungs-Know-how hilft ABB der Industrie, Höchstleistungen zu erbringen und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger zu werden, um mehr zu leisten. Bei ABB nennen wir das „Engineered to Outrun". Das Unternehmen blickt auf eine über 140-jährige Geschichte zurück und beschäftigt weltweit etwa 110.000 Mitarbeiter. Die Aktien von ABB sind an der SIX Swiss Exchange (ABBN) und an der Nasdaq Stockholm (ABB) notiert. www.abb.com

LevelTen Energy – https://www.leveltenenergy.com

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