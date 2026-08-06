ABB investit dans LevelTen Energy pour favoriser l'approvisionnement en énergie propre

Partenariat et investissement dans l' LevelTen Energy – la plus grande place de marché mondiale dédiée aux énergies propres – renforce la capacité d'ABB à aider ses clients industriels et commerciaux à s'approvisionner en énergie propre à long terme et à un prix abordable, sans compromettre la rapidité de mise en service dans un environnement de réseau complexe

Renforce les services d'ABB en matière d'électrification et de conseil en élargissant son offre de solutions de bout en bout couvrant l'approvisionnement en énergie, l'électrification, l'optimisation et la réduction des émissions

Cela met en avant l'engagement d'ABB à collaborer avec des start-ups innovantes qui accélèrent la transition énergétique et créent de la valeur pour les clients

ZURICH, 6 août 2026 /PRNewswire/ -- ABB a conclu un partenariat stratégique et réalisé un investissement minoritaire dans LevelTen Energy, la plus grande place de marché mondiale dédiée aux transactions d'énergie propre, notamment les contrats d'achat d'électricité (PPA). Basée aux États-Unis, LevelTen a facilité la conclusion de transactions portant sur plus de 20 GW d'énergie propre sur plus de 35 marchés en Amérique du Nord et en Europe, pour le compte d'un large éventail d'acteurs du secteur, notamment des hyperscalers, des entreprises commerciales et industrielles, ainsi que des services publics.

Powering a cleaner, smarter future through renewable energy

Ce partenariat stratégique et cet investissement renforcent l'offre de services de conseil d'ABB dans le domaine de l'énergie et du carbone (E&C) en associant son expertise en matière d'électrification, de solutions numériques et de gestion de l'énergie à la plateforme de LevelTen, leader sur le marché. Les détails financiers de cet investissement n'ont pas été divulgués.

Alors que les entreprises sont soumises à une pression croissante pour décarboner leurs activités, garantir l'accès à une électricité propre, fiable et abordable est devenu l'un des défis les plus complexes à relever sur la voie de la neutralité carbone.

« Nos clients sont soumis à une réelle pression pour réduire leur empreinte carbone tout en maîtrisant leurs coûts énergétiques et en assurant la fiabilité de leurs opérations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 », a déclaré Stuart Thompson, président de la division Electrification Service chez ABB. « Il manque un élément important dans les solutions que nous proposons aujourd'hui : un moyen simple de garantir un approvisionnement à long terme en énergie propre à un prix raisonnable. C'est précisément cette capacité qu'offre LevelTen Energy. Grâce à ce partenariat, ABB pourra élargir son offre de services de conseil en matière d'énergie et de carbone en y intégrant des capacités d'approvisionnement en énergies renouvelables, aidant ainsi ses clients à passer de la phase de planification et de mise en œuvre à celle d'optimisation continue et de reporting. »

Cette collaboration revêt une importance particulière dans un contexte où les exigences réglementaires évoluent. De plus en plus d'entreprises vont au-delà de la simple compensation annuelle de leur consommation d'énergie par des énergies renouvelables et adoptent des exigences plus strictes quant au moment et au lieu de production et de consommation de l'énergie propre. Ces clients s'appuient de plus en plus sur des technologies telles que les systèmes de stockage d'énergie par batterie, les micro-réseaux et les solutions avancées de gestion de l'énergie, des domaines dans lesquels ABB dispose d'une expertise approfondie. Les compétences de LevelTen en matière de contrats d'énergie propre et d'échange de certificats d'attributs environnementaux viennent compléter ces technologies, aidant ainsi les clients à élaborer des stratégies de décarbonisation plus complètes et vérifiables.

Thompson a ajouté : « Ce partenariat devrait permettre d'accélérer les opportunités de croissance pour les deux entreprises. ABB aura ainsi accès au vaste écosystème de LevelTen, composé de développeurs et de projets dans le domaine des énergies propres, ce qui lui ouvrira de nouvelles opportunités pour proposer des services de surveillance, d'optimisation et de gestion du cycle de vie. Parallèlement, LevelTen bénéficiera de l'expertise sectorielle d'ABB et de son réseau mondial de clients, notamment dans les secteurs manufacturier, industriel et commercial, ainsi que de la forte présence d'ABB sur les marchés en croissance, notamment en Asie-Pacifique. »

Bryce Smith, PDG de LevelTen Energy, a déclaré : « Ce partenariat stratégique permettra de développer de nouvelles solutions en matière d'énergie propre, offrant ainsi aux clients internationaux d'ABB un accès fluide à de l'énergie propre, à des capacités de production et à des outils de gestion de portefeuille. Ensemble, nous avons une véritable opportunité d'aider encore plus de clients à décarboner leurs activités. »

Grâce à des investissements récents tels que, et Gridcog, ABB renforce ses capacités dans les domaines de l'approvisionnement en énergie, du conseil et des services liés à l'énergie et au carbone, afin d'aider ses clients commerciaux et industriels à accélérer leur transition énergétique et à prendre des décisions plus éclairées en matière d'énergie.

Cet investissement, réalisé par l'intermédiaire d'ABB Electrification Ventures, la branche de capital-risque du pôle d'activité Electrification d'ABB, vient renforcer de manière significative le portefeuille d'investissements en capital-risque d'ABB. Il témoigne de l'engagement de l'entreprise à bâtir un écosystème de partenaires innovants développant des solutions qui favorisent la productivité, l'efficacité et le développement durable. Grâce à ce nouveau partenariat, ABB Electrification Ventures a investi plus de 110 millions de dollars dans 18 start-ups depuis 2021.

Leader technologique mondial dans les domaines de l'électrification et de l'automatisation, ABB contribue à un avenir plus durable et plus économe en ressources. ABB mobilise ses compétences en ingénierie et transformation numérique pour aider les industries à fonctionner à haute performance tout en devenant plus efficaces, productives et durables en vue d'un meilleur rendement. Chez ABB, nous appelons cela « Engineered to Outrun » (« l'ingénierie du dépassement »). L'entreprise existe depuis plus de 140 ans et compte environ 110 000 collaborateurs à travers le monde. Les actions d'ABB sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ABBN) et au Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

LevelTen Energy - https://www.leveltenenergy.com

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